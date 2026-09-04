Kylian Mbappé falló un penal y el arquero de Betis festejó su atajada dándole un pechazo provocativo

Real Madrid tuvo en los pies de Kylian Mbappé la última gran posibilidad de rescatar un punto en La Cartuja, pero Álvaro Valles adivinó el remate de penal del francés y sostuvo el 1-0 de Betis en la cuarta jornada de la liga de España. El arquero, figura en la noche, festejó frente al delantero después de una remate en el desenlace de un partido extraño, cargado de oportunidades desperdiciadas y con varias decisiones arbitrales bajo discusión para los blancos.

El episodio decisivo llegó a los 49 minutos del segundo tiempo. El brasileño Natan derribó a su compatriota Vinícius Júnior en el área y el árbitro José Hernández Hernández sancionó penal. Mbappé eligió el palo izquierdo del arco de Valles, que esperó hasta último momento, se arrojó hacia ese lado y rechazó el disparo. Después se levantó y se enfrentó con el francés en plena celebración, incluido un pechazo, que el capitán de la selección bleu no contrarrestó.

¡¡VALLES FIGURA TOTAL!! EL ARQUERO DEL BETIS LE TAPÓ UN AGÓNICO PENAL A KYLIAN MBAPPÉ Y EVITÓ EL EMPATE DE REAL MADRID.



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Tras el encuentro, el arquero explicó que la secuencia no había sido producto de la casualidad. “Trabajamos en las últimas semanas. A los dos últimos los tiró abiertos. Aguanté al máximo. Desde que empezó el partido, si Mbappé tiraba un penalti, tenía decidido tirarme hacia ese lado”, contó en Movistar. Sobre lo que le dijo al atacante en esa situación, Valles precisó: “Que qué suerte, un penalti en ese minuto. Intenté descentrarlo”.

La acción tuvo un capítulo más: una posible invasión al área previa al penal, por parte del defensor Marc Bartra, que despejaría la pelota tras el rebote. El VAR revisó la maniobra, pero el árbitro decidió no ordenar una nueva ejecución. En la repetición se ve que el zaguero no tenía un pie apoyado en el área en el momento del remate. El propio Bartra explicó la situación: “Me ha salido bien, pero si llega a tardar un poco más [el disparo de Mbappé], me pilla dentro”.

¿HUBO INVASIÓN DE MARC BARTRA EN EL PENAL QUE ÁLVARO VALLES LE TAPÓ A KYLIAN MBAPPÉ? TODO Real Madrid reclamó en la derrota vs. Betis...



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Fue el último giro de un cierre frenético. Troy Parrott había puesto en ventaja a Betis a los 36 minutos del segundo período, después de aprovechar un rechazo del arquero Thibaut Courtois ante un cabezazo del colombiano Nelson Deossa, posterior a un córner desde la derecha. El delantero irlandés solo tuvo que empujar la pelota.

El entrenador merengue, José Mourinho, que sería amonestado sin saber por qué (según el portugués, claro), respondió con el ingreso de Carlos Espí. El juvenil que llegó en este último mercado a Real Madrid llegó a empatar con una acrobacia espectacular a los 42, apenas cinco minutos después de ingresar, pero el VAR detectó una posición adelantada previa del propio delantero y anuló la acción.

El grito cara a cara y el empujón de Valles a Mbappé; Troy Parrott, el autor del tanto de Betis, festeja la atajada de su compañero. JORGE GUERRERO - AFP

Mbappé ya arrastraba una noche imprecisa de su parte. En el primer tiempo, Natan y Bartra le habían negado dos remates consecutivos con el arquero vencido, en una acción muy llamativa. Más tarde el francés volvió a encontrarse con el arquero, que firmó seis atajadas en el encuentro, y a cinco minutos del final un centro/remate suyo golpeó en el travesaño. El penal fallado terminó por condenar su falta de eficacia.

Un MURO llamado Bartra. 🚫



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Las discusiones por fallos habían comenzado bastante antes. Arda Güler recibió una tarjeta amarilla en la primera parte y, a los ocho minutos de la restante, cometió una infracción contra Marc Roca que desató un reclamo de Betis por una segunda amonestación. El juez español dejó seguir, no lo expulsó. El partido terminó con ocho advertidos con la tarjeta entre ambos equipos y con 24 faltas.

Y en el comienzo hubo protestas por una situación poco habitual. En los primeros minutos, varios futbolistas de Real Madrid advirtieron que los balones tenían poca presión de aire. El árbitro autorizó tres cambios de pelota durante ese tramo.

La victoria de Betis sobre Real Madrid

Mourinho evitó responsabilizar al referato por la derrota. “No he visto en detalle, no he visto en el vestuario. No te puedo comentar”, respondió sobre la no repetición del penal. Más tarde insistió en que su equipo había hecho méritos como para obtener otro resultado: “Pero merecer no da puntos. Enhorabuena al Betis, que jugó para empatar y le salió el gordo”.

Real Madrid se fue de Sevilla con su primera derrota en la temporada, al cabo de un partido en el que produjo más ocasiones (20 disparos, incluidos 8 entre los palos) pero no encontró el gol. Betis resistió, golpeó con Parrott y terminó aferrado a Valles, protagonista de una atajada decisiva y de la imagen que resumió una noche de tensión: el festejo cara a cara a Mbappé que alimentó un final lleno de controversias.