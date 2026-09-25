Kylian Mbappé salió lesionado tras marcar el 1-0 de Francia sobre Turquía por la Liga de Naciones

Kylian Mbappé preocupa a la selección de Francia y a Real Madrid. El delantero fue el autor del gol de la apertura del marcador este viernes en el debut del equipo nacional en la Liga de Naciones de UEFA contra Turquía en İzmit, pero no pudo siquiera celebrar la conquista, por una molestia física.

El capitán francés recibió un pase de Michael Olise en la puerta del área, sin una marca cercana, y definió con un zurdazo fuerte al primer palo luego de perfilarse. No obstante, cuando salió a celebrar apenas llegó a dar unos pasos lentos antes de detener la marcha, tomarse la rodilla izquierda y mostrar señales de dolor. Casi ni festejó. Habían transcurrido nueve minutos de la segunda etapa.

Apenas marcó el gol de Francia en el 1-0 a Turquía, Mbappé notó que algo no estaba bien en la rodilla izquierda y no llegó a celebrar; puede perderse varios partidos, incluso de Real Madrid. OZAN KOSE - AFP

Algunos compañeros que llegaban para abrazarlo se encontraron con una imagen de Mbappé que no tenía un correlato con lo conseguido. Dolorido, con la cabeza hacia abajo, sin dejar de agarrarse esa rodilla y con un gesto de preocupación, el jugador volvió al campo propio con visibles dificultades.

Tras el reinicio del juego, el número 10 intentó mantenerse en el partido, pero pasaron solamente tres minutos hasta que emitió signos aun más preocupantes y demandó atención médica. Kylian siguió acusando dolor en la zona y se sentó sobre el césped del estadio Kocaeli Stadyumu, y raudamente llegaron los médicos para asistirlo. Entonces, se vio obligado a salir, por momentos, cubriéndose la cara con las manos.

NO HAY FESTEJO… Kylian Mbappé convirtió el 1-0 de Francia ante Turquía pero tras el remate sintió una molestia en su rodilla derecha. ¡Preocupación en Les Blues y el Merengue!



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Ante esa situación, Zinédine Zidane, que hizo su estreno como entrenador de Francia luego de que se cumpliera el ciclo de 14 años de Didier Deschamps en el Mundial 2026, recurrió a Desiré Doué para que tomara su lugar en un encuentro que no alteraría su marcador, incluso pese a la expulsión al arquero turco Uğurcan Çakır, a falta de tres minutos para el final del tiempo regular.

El guardavalla vio la tarjeta roja después de que el VAR advirtiera al árbitro alemán Felix Zwayer que había cortado con un brazo fuera del área un avance de Olise, que intentó superarlo tirando la pelota por un costado, mientras Çakır se tiraba al piso. Tras ver las imágenes, el juez no dudó. Y como todavía tenía cambios pendientes, Turquía pudo cerrar el juego con un arquero no improvisado, Altay Bayindir, que reemplazó al delantero Baris Alper Yilmaz.

LA POLÉMICA DE LA NOCHE: el áribtro expulsó a Cakir por una mano afuera del área y dejó a Turquía con 10 perdiendo 0-1 ante Francia. ¿Qué te pareció?



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El lamento de Mbappé es también el de Zidane, que probablemente deberá afrontar sus próximos tres encuentros del grupo A sin su máxima estrella, ya que Francia visitará a Bélgica este lunes, recibirá a Italia el viernes 2 de octubre y será local frente a los belgas tres días después.

Pero, además, esa imagen del jugador retirándose directamente a los vestuarios genera alarma en José Mourinho, su DT en Real Madrid. El equipo blanco no jugará en estas dos semanas, por la pausa debida a la ventana FIFA, pero ahora no sabe cuánto tiempo estará fuera de las canchas el delantero francés. Dentro de dos semanas, el cuadro merengue volverá a jugar por la liga de España y enseguida se reiniciará la Champions League.

Gol y lesión de Mbappé y lo mejor de Turquía - Francia

En medio de un clima de poco optimismo por lo que vayan a deparar los resultados de los estudios, alrededor del futbolista recordaron que se trata de la misma articulación que le generó dificultades para jugar asiduamente entre diciembre y marzo pasados, cuando tuvo un esguince, con una rotura parcial de un ligamento.

De regreso a Francia, Mbappé será sometido a un control preciso de la rodilla para discernir la gravedad de la lesión y el tiempo en que estará alejado de las canchas.