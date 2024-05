Kylian Mbappé confirmó que se va de PSG luego de siete años: el anuncio oficial

Escuchar

Se acabaron las especulaciones: Kylian Mbappé anunció este viernes que no renovará su contrato con PSG y que dejará el equipo francés luego de siete temporadas. “El domingo jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes”, dijo el futbolista en un video de más de tres minutos publicado a través de sus redes sociales. Si bien no aclara dónde estará su futuro, todo hace pensar que desde julio se vestirá de blanco y estará a las órdenes de Carlo Ancelotti en Real Madrid. Mbappé confirmó que dejará Francia y la Ligue 1 e irá en busca de “un nuevo desafío”. Su ausencia en el video de presentación de la nueva indumentaria de PSG para la próxima temporada fue el último indicio de que el final de su estadía en París era cuestión de tiempo. Se acaba de confirmar.

“Saludos a todos. Soy Kylian. Quería hablarles cuando fuera el momento oportuno de hacerlo, así que quiero anunciarles que este será mi último año en PSG”, comienza el capitán del seleccionado francés. “No voy a renovar y mi aventura en el club terminará en las próximas semanas. Son un montón de emociones juntas. Muchos años en los que tuve el honor de ser parte del club más grande de Francia y uno de los mejores del mundo ”.

“El club me ha permitido llegar hasta acá. Me ha permitido tener mi primera experiencia en un lugar con una gran presión, de crecer como futbolista y, por supuesto, jugar al lado de muchos de los mejores de la historia; algunos de los grandes campeones. Me permitió conocer a muchas personas, madurar como persona, con toda la gloria (y también todos los errores que cometí) ”, recordó Mbappé, visiblemente emocionado, en su video de despedida del club francés.

“Antes que nada, quiero agradecerles a mis compañeros. A todos. Y a los entrenadores: Unai Emery, Tomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier y Luis Enrique. A los directores deportivos, Leonardo y Luis Campos, por haberme acompañado siempre. A todos los empleados del club, aquellos a los que nadie ve, los hombres en las sombras, ya sean los fisioterapeutas, los empleados de maestranza, el equipo de rendimiento, todo el staff de las oficinas, del campo de entrenamiento, todos”, continuó Mbappé, quien llegó al club de la capital francesa en 2018 procedente de Mónaco a cambio de 140 millones de euros.

Ganó seis ligas, tres Copas de Francia, dos Copas de la Liga, tres trofeos de campeones. Y fue subcampeón de la Champions. Todo, con apenas 25 años. Su valor de mercado actual es de 180 millones de euros.

Kylian Mbappé no jugará más en PSG, donde sólo se le resistió la Champions League FRANCK FIFE - AFP

“Son personas formidables, dan todo por el club. Se merecen tener este reconocimiento. Pese a todo lo que pueda pasar puertas para afuera, toda la ebullición en los medios que puede rodear al club, ellos aman de verdad al club: lo van a proteger y hacerlo brillar. Es grandioso, y sé que con toda esta gente este club está en buenas manos”, agregó el futbolista en su video despedida, filmado en un departamento y en el que se lo vio sentado en un sillón. No titubeó y habló con seguridad. La procesión iba por dentro.

“Es difícil… difícil. Y nunca pensé que sería así de difícil anunciarlo. Así de difícil es dejar mi país, Francia, la Ligue 1, un campeonato en el que siempre he jugado y que conozco, pero creo que necesitaba esto. Un nuevo desafío después de siete años. Es difícil y por supuesto que hay algunas personas a las que les tengo que agradecer por encima de otros. Y ellos son los hinchas: sé que no soy el futbolista más demostrativo de todos. Sé que no siempre he estado a la altura del amor que me dieron durante estos siete años. Pero nunca quise engañar a nadie: siempre quise ser efectivo ”, añadió Mbappé, ya listo para su nuevo destino. Y todo apunta que será Real Madrid.

Kylian Mbappé anunció que deja PSG tras siete años Christophe Ena - AP

“PSG es un club que no deja indiferente a nadie. Podemos amarlo u odiarlo. Tomé la decisión de amarlo. Y lo hice durante siete años. Con altos y bajos, por supuesto, pero no me arrepiento, nunca, de haber firmado por este club prestigioso. Es un club que voy a guardar en mi memoria por toda mi vida. Les diré a todos, durante toda mi vida, que tuve la oportunidad de jugar aquí. Y si bien ya no seré un futbolista del equipo, seguiré viendo todos los partidos. ¡Por supuesto! Es un club que siempre tendrá mi interés. Lo seguiré en las noticias ”, adelantó Mbappé, quien se pondrá la camiseta -nueva- de PSG ante su público por última vez este domingo ante Toulouse, por una Ligue 1 que ya está definida y que los parisinos ganaron.

“Este fui yo, con mis virtudes y mis defectos. pero siempre intenté dar mi mejor versión durante estos siete años. Antes que nada quiero volver a agradecer, porque sin ustedes [los hinchas] yo no hubiera experimentado nunca ni la mitad de las emociones que viví. Y, tan solo por eso, les estoy agradecido de por vida. Gracias a todos. Espero que terminemos este año con un último trofeo [PSG juega la final de la Copa de Francia contra el Lyon del argentino Nicolás Tagliafico el 25 de mayo] Vamos a tener buenos momentos en lo que queda . Y creo que todos ustedes van a quedar en mi corazón para siempre. ¡Esto es París! ¡Adiós! ”, cerró un emocionado Mbappé.

LA NACION