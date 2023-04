Kylian Mbappé vs. PSG: el enojo del delantero francés con el club por un video para los hinchas

escuchar

Kylian Mbappé y PSG parecen envueltos en un ida y vuelta constante, con altas y bajas permanentes. Porque, definitivamente, PSG no sabe vivir en calma. Un posteo de su máxima figura sacudió todo. La historia nació así: el club parisino envió un video a sus fanáticos para la renovación de los abonos para el Parque de los Príncipes y el único futbolista que aparece en esa promoción es el jugador insignia. Y tras ese publicación, el delantero francés se pronunció en su cuenta de Instagram en contra de esa campaña y reveló que no estaba al tanto de que iba a ser utilizada su imagen para ese fin. Un episodio más que se suma a la saga de turbulencias que sacuden al club en un momento delicado.

PSG tomó la determinación que sólo Kylian Mbappé esté en el centro de la comunicación para los fanáticos del club parisino. Y no es una decisión cualquiera, ya que ni Lionel Messi ni Neymar son parte de esa compaña, justo cuando está en duda la continuidad de ambos en París.

Historia en Instagram de Kylian Mbappé https://www.instagram.com/k.mbappe/#

En Instagram, Mbappé reaccionó a la campaña y dejó en claro que no le gustó nada lo que pasó: “Acabo de ver en el video de la campaña de renovación del club para la temporada 2023-2024. En ningún momento me informaron del contenido de la entrevista con mi interlocutor. Parecía una entrevista básica durante una jornada de marketing del club. No estoy de acuerdo con este video publicado. Por eso estoy luchando por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero ciertamente no es el Kylian Saint Germain”, escribió el delantero de 24 años, que hace un año renovó su contrato con el club hasta 2026.

En este clip disponible en Youtube, Mbappé está sentado en las tribunas del Parque de los Príncipes y elogia en especial la importancia del apoyo de la hinchada en un discurso intercalado con imágenes ilustrativas en las que aparecen los jóvenes jugadores del plantel (Ismaël Gharbi, Warren Zaire-Emery, Nuno Mendes)... pero no hay referencias a Messi y Neymar.

Kylian Mbappé vs. PSG: el enojo del delantero francés con el club por un video para los hinchas

“La ambiente, el terreno, la atmósfera... El Parque de los Príncipes envuelve muchas cosas, es el 12º hombre, es lo que nos aporta fuerza adicional para librar nuestras batallas . Como soy parisino, siento orgulloso de lo que somos, de lo que representamos, orgulloso de ser ambiciosos, de querer hacer cosas, ganas de ganar, de superarnos siempre y nunca olvidar de dónde venimos”, dijo Mbappé en ese video.

Y agregó: “Hablo también en nombre de todos los jugadores, de todo el club, de los que no han podido venir, para demostraros lo importante que son para nosotros. Desafortunadamente, no siempre podemos manifestarlo. Nos gustaría hacer más, siempre podemos hacer más, pero aquí está. No somos nosotros contigo, somos todos juntos. Sé que este año no ha sido el mejor de los años. No cumplimos con las expectativas del club, las tuyas y las nuestras también. Todos queremos seguir juntos para terminar bien la temporada y ganar el campeonato ”.

Una de las condiciones que estableció Mbappé en la renovación con PSG fue la de disponer de la totalidad de los derechos de imagen, es decir, ser informado siempre que su imagen fuera utilizada en algún acto o acción del club. Ante este escenario en el que nadie le comunicó que era parte de esta campaña, fue lo que lo enojó y que podría traer consecuencias entre las partes.

LA NACION