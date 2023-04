Monagas - Boca: hora, TV y formaciones del estreno xeneize en busca de la séptima Copa Libertadores

escuchar

Boca empieza a transitar la expedición de la obsesiva Copa Libertadores con la particularidad de tener a cargo del banco de suplentes a Mariano Herrón, el entrenador interino que cumplirá hoy su noveno día supliendo al despedido Hugo Ibarra. Juan Román Riquelme continúa la búsqueda superhermética de un nuevo director técnico y por eso no emprendió el vuelo rumbo a Venezuela junto a la delegación, pero no es la primera vez que decide quedarse ni se trata de algo que esté atado a reuniones relacionadas con el tema. El candado interno es irrompible y, más allá de trascendidos, todo nombre se estanca en un rumor, sea muy fuerte o tan débil que se esfuma en minutos.

Con ese contexto, el equipo pondrá primera para ir por el objetivo internacional. Si bien las tratativas ocurren en Buenos Aires, específicamente en el predio de Ezeiza, los jugadores tienen las antenas altas desde Maturín, ciudad en la que este jueves, desde las 21 y con televisación de Fox Sports, se enfrentarán con Monagas, a la espera de la confirmación de la designación del DT. No debería demorar demasiado la novedad: la intención del vicepresidente segundo sigue siendo conseguir el nombre antes de o durante el fin de semana, antes del partido de la noche del domingo con Colón en la Bombonera, por la Liga Profesional.

El Monumental de Maturín, de Monagas, es el primer estadio en el que actuará Boca Juniors por la Copa Libertadores este año. Twitter

Incluso, cuando por la mañana del miércoles el plantel se embarcó en Ezeiza, la incertidumbre sobre el futuro DT aumentó considerablemente, así como también las versiones, que en muchos casos dieron por hecha una llegada.

¿Qué pasó? Por otra puerta del mismo aeropuerto, casi en simultáneo, apareció alguien que nadie tenía en mente: Jorge Almirón llegó al país tras su última experiencia en Elche, de España, finalizada antes del Mundial Qatar 2022, y luego de otras experiencias en el exterior. ¿Es el nombre que Riquelme guardó bajo siete llaves? Puede ser, pero también, quizá, no esté considerado para esta etapa. Tomó mucha relevancia porque desde hace rato es del gusto del ex 10, pero desde el lado del ex entrenador de Lanús cuentas que no han tenido contactos.

Horas antes circuló en algunos medios la “bomba” de que Fernando Redondo era el “tapado”, algo que no tuvo fuerzas para sostenerse más que un pequeño rato. Así son estos días de desesperación externa y de movimientos sigilosos internos.

Mariano Herrón, al pie de la escalera, y sus dirigidos se embarcan rumbo a la disputa del trofeo que obsesiona a Boca. Twitter

Que, evidentemente, son llevados a cabo exclusivamente por el directivo y no por los otros miembros del Consejo de Fútbol, que él encabeza; es conocida la manera hermética con la que se mueve el ex enganche. Ni siquiera facilita la filtración de novedades la habitual compañía de Marcelo Delgado y Raúl Cascini en estas horas en las que el plantel está en suelo venezolano: los laderos no viajaron por estar suspendidos por Conmebol tras el escándalo de 2021 frente a Mineiro.

Por consiguiente, Boca volverá a estar en las manos de Herrón, que esta vez tendrá a su lado a Walter Pico debido a que Claudio Morel Rodríguez no está habilitado para ser su asistente. Será la primera vez en la historia en que el equipo xeneize afrontará un debut copero mientras transita un interinato: ha habido muchas suplencias del entrenador y sus colaboradores, pero no hay antecedentes de lo que ocurrirá ante Monagas, en el propio estreno.

Herrón, que ya tuvo vivencias de Libertadores en Boca por su rol de segundo asistente tanto en el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo como en el de Sebastián Battaglia, expondrá en su primera experiencia copera como DT xeneize provisorio el dibujo táctico y los mismos nombres que utilizó ante Barracas Central (3-0). Lo agradó el buen juego colectivo con el que el equipo logró los tres goles en el primer tiempo. Vuelve a confiar en esos futbolistas, para un partido de mayor presión: el rival suena débil, pero la subestimación puede costar cara.

Herrón tiene experiencia en Libertadores como asistente en cuerpos técnicos, pero no como entrenador principal; de todos modos, ocupa provisionalmente el cargo, en una situación que nunca se dio en un estreno boquense por la Copa. Prensa Boca

Boca vuelve a competir internacionalmente. En un año electoral, la obsesión de la séptima Libertadores está más vigente que nunca. Mientras, Riquelme no quiere errarle al DT y actúa silencioso.

Formaciones y otros datos

Orlando Mosquera; Harold Cummings, Iván Anderson, Rubén Ramírez y Aldo Quiñonez; Christopher Rodríguez, Edson Castillo, Oscar Jiménez y Edgar Carrión; Edanyilber Navas; Abdiel Arroyo. Entrenador: Jhonny Ferreira.

Boca (4-3-3): Sergio Romero; Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Bruno Valdéz y Frank Fabra: Guillermo Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Sergio Romero; Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Bruno Valdéz y Frank Fabra: Guillermo Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa. Entrenador: Mariano Herrón.

Hora: 21.

21. Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

Wilton Sampaio (Brasil). Estadio: Monumental de Maturín, Venezuela.

Monumental de Maturín, Venezuela. TV: Fox Sports.