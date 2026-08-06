La AFA abre el juego al cooling break y analiza cambios en el VAR, los descensos y la clasificación a las copas

Por primera vez desde el final de la Copa del Mundo, Claudio Tapia reunió a los principales dirigentes del fútbol argentino en una reunión de Comité Ejecutivo. Allí, el presidente de la AFA presentó un informe sobre los logros deportivos conseguidos durante su gestión, confirmó que mantiene conversaciones con Lionel Scaloni para renovar el contrato del entrenador y brindó un emotivo discurso sobre el papel de los clubes en la formación de los futbolistas que luego llegan a la selección. Y también propuso que el 15 de julio sea declarado el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol, en homenaje al triunfo de Argentina sobre Inglaterra en una de las semifinales del Mundial.

Sin embargo, la principal novedad que dejó el cónclave no surgió de lo ocurrido dentro del predio de Ezeiza, sino de otro anuncio: la convocatoria a una “jornada de trabajo” en la que los presidentes y vicepresidentes de los clubes comenzarán a definir la hoja de ruta de las competencias de 2027. Allí se discutirán cuestiones sensibles como la instrumentación del polémico cooling break, el desembarco del VAR semiautomático, el régimen de descensos, la clasificación a las copas internacionales y el formato de los torneos.

La AFA analiza cambios en los torneos locales, que adoptarían medidas que se tomaron en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México Alex Pantling - FIFA - FIFA

De todos modos, la propuesta debe ser tomada con pinzas: Tapia y muchos de esos mismos dirigentes cambiaron una y otra vez las reglas del fútbol argentino, incluso con las competencias ya en marcha. La reunión todavía no tiene fecha, pero puede definir buena parte del reglamento de la próxima temporada.

Uno de los puntos que más ruido puede generar es la incorporación de una “pausa de hidratación” en cada tiempo. Los cooling breaks se utilizaron durante el Mundial y no pasaron inadvertidos: los hinchas los silbaron en varios estadios y también fueron cuestionados por entrenadores y jugadores.

La medida nació para los partidos disputados con temperaturas extremas. En el Mundial, sin embargo, la FIFA los aprovechó para vender publicidad. Luego, la Conmebol replicó el modelo en las copas Libertadores y Sudamericana.

Claudio Tapia, secundado por Pablo Toviggino y Cristian Malaspina, en la reunión de este miércoles en Ezeiza

Ahora, la televisión presiona para que el fútbol argentino se sume. Según pudo saber LA NACION, las empresas que tienen los derechos buscan incorporar una tanda en medio de cada tiempo. La posibilidad también tiene respaldo entre algunas autoridades de la Liga Profesional, por el dinero que podría dejar.

Otro aspecto que la AFA buscará imitar del Mundial es la instrumentación del VAR semiautomático, muy diferente del sistema utilizado actualmente en el fútbol argentino, donde las líneas se trazan de manera manual mediante una tecnología precaria que muchas veces da lugar a demoras, errores e interpretaciones.

Según Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la AFA, la idea es estrenarlo en los octavos de final de la Copa Argentina. Además, ya está previsto que se utilice en la final del Torneo Clausura, que se disputará en el estadio de La Plata, y en el Trofeo de Campeones que enfrentará a Belgrano con el ganador de ese certamen.

Los dirigentes aplaudieron cada anuncio de Tapia; ahora deberán volver a reunirse para debatir las nuevas reglas Prensa AFA

La AFA también volverá a revisar el reglamento, como ocurre antes de casi todas las competencias. Uno de los cambios que analiza Tapia está relacionado con el sistema de clasificación a las copas internacionales. La intención es retomar un planteo de Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, que en marzo realizó una moción formal ante el Comité Ejecutivo.

El proyecto establece que el equipo ubicado inmediatamente por debajo del último clasificado de manera directa a la Copa Libertadores deje de disputar el repechaje y pase directamente a la Copa Sudamericana. En su lugar, la fase previa de la Libertadores sería jugada por el club que termine apenas por debajo del último clasificado a la Sudamericana.

De esa manera, se evitaría que un equipo quede sin competencia internacional después de perder la repesca, como les ocurrió a Boca ante Alianza Lima en 2025 y a Argentinos Juniors frente a Barcelona de Guayaquil en 2026.

En 2025, Boca quedó eliminado ante Alianza Lima en el repechaje de la Libertadores y se quedó sin competencia internacional Manuel Cortina - LA NACION

El objetivo es evitar que un club quede sin competencia internacional después de perder en la fase preliminar de la Libertadores, como les ocurrió a Boca ante Alianza Lima en 2025 y a Argentinos Juniors frente a Barcelona, de Guayaquil, en 2026. El pedido fue aprobado por unanimidad en aquella oportunidad, aunque nunca llegó a ser incorporado formalmente al reglamento.

El otro cambio importante está vinculado con los descensos a la Primera Nacional. Actualmente pierden la categoría el último de la tabla anual y el último de los promedios. En caso de que un mismo equipo ocupe las dos posiciones, baja el penúltimo de la tabla de la temporada.

La alternativa que comenzó a tomar más fuerza para 2027 es eliminar el descenso por tabla anual y que desciendan los dos equipos con peor promedio. El cambio podría favorecer a los clubes con más años en Primera, que pueden tener una mala temporada y quedar entre los últimos, pero difícilmente registren un promedio peor que los recién ascendidos o los equipos con menos recorrido en Primera.

Estudiantes de Río Cuarto marcha último en la tabla anual y también en la de promedios; para 2027, la idea es eliminar el descenso por puntos FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

También se revisarán el calendario, el fixture, la estructura de las competencias y el criterio de desempate en las etapas eliminatorias. Una de las discusiones será si se mantienen los alargues o si, en caso de igualdad durante los playoffs, los partidos vuelven a definirse directamente por penales, como ocurrió al comienzo de este sistema.

La AFA prepara así un nuevo cambio sobre las reglas del fútbol argentino. Esta vez, al menos, con la promesa de fijarlas antes de que empiece a rodar la pelota.