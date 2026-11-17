Con la etapa de grupos concluida y la mira puesta en la definición por el título, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designó este martes los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura. La etapa eliminatoria comenzará este viernes 20 y se extenderá hasta el miércoles 25, con partidos únicos en el estadio del equipo mejor ubicado. En caso de empate al término de los 90 minutos, se jugará un suplementario de dos tiempos de 15 minutos y, de persistir la igualdad, la definición será por penales.

El foco principal está puesto en el Estadio Monumental, donde el domingo, desde las 19, se medirán River y Lanús, en uno de los duelos más atractivos de la llave. Para este compromiso, la Dirección Nacional de Arbitraje designó a Pablo Dóvalo como juez principal de un duelo en el que habrá muchas lupas puestas por las reiteradas polémicas alrededor del conjunto de Núñez. Tendrá como asistentes a Pablo Gualtieri y Eric Grunmann, mientras que Pablo Giménez oficiará de cuarto árbitro. En la cabina del VAR, en Ezeiza, la responsabilidad tecnológica recaerá sobre Gastón Monsón Brizuela e Iván Núñez, en el AVAR. La elección de Dóvalo representa un desafío mayúsculo por los choques dialécticos que vienen existiendo entre la dirigencia de River y la AFA y lo que está en juego.

En el caso de River, su recuerdo está fresco porque fue quien arbitró, no sin polémicas, en la goleada por 3-0 a Belgrano en Córdoba el pasado 18 de octubre. Más allá de la cómoda victoria, Dóvalo anuló a instancias del VAR manejado por Silvio Trucco un gol sobre el final de Ángel Correa -por una mano de Francisco Ortega en el comienzo de la jugada, tras rebotarle en un muslo- y previamente fue convocado para anular una tarjeta roja que la había mostrado a Lisandro López por una falta de último recurso y para chequear que volvía de un fuera de juego Gonzalo Montiel en el 1-0 transitorio de Galván, igualmente convalidado tras dos rebotes.

"DOS JUGADORES DE BELGRANO JUEGAN LA PELOTA DELIBERADAMENTE" La exlpicación de Dóvalo para convalidar el gol de Galván para River vs. Belgrano.



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Según los registros estadísticos oficiales, el Millonario nunca perdió cuando Dóvalo condujo sus partidos. Fueron apenas siete encuentros los que lo dirigió el juez de 50 años y la estadística indica que obtuvo cinco victorias y dos empates. En tanto, arbitró al conjunto granate en 23 oportunidades, con un saldo de 14 victorias, seis empates y apenas tres derrotas, sin registrar expulsiones.

La serie de partidos concluirá el miércoles 25 con Boca recibiendo a Independiente Rivadavia de Mendoza, a las 21. El cierre de la instancia se postergó a ese día debido a la participación del Xeneize en la final de la Copa Sudamericana el sábado que viene en Barranquilla, Colombia. En el juego por los octavos de final del Torneo Clausura en la Bombonera dirigirá otro de los jueces que tiene una larga lista de cuestionamientos, el tucumano Luis Lobo Medina, un hijo de un veterano de Malvinas al que se lo señala cercano al poder. Fue designado junto a Juan Pablo Belatti, Maximiliano Castelli y Juan Pafundi, con José Carreras y Wenceslao Meneses en el VAR.

Luis Lobo Medina fue designado para conducir Boca - Independiente Rivadavia de Mendoza, por los octavos de final del Torneo Clausura Manuel Cortina

Vélez y Belgrano abrirán la fecha el viernes, a las 20, en el Estadio José Amalfitani. El encuentro contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, asistido por Lucio Méndez y Lucas Pardo. Felipe Viola será el cuarto árbitro y Héctor Paletta comandará el VAR junto a Diego Verlotta.

En Defensa y Justicia y Barracas Central, el sábado a las 15 en Florencio Varela, impartirá justicia Pablo Echavarría, secundado por Facundo Rodríguez y José Castelli. Ezequiel Billone actuará como cuarto juez, mientras que Bryan Ferreyra y Gastón Suárez estarán a cargo de la asistencia por video.

Argentinos Juniors e Independiente se cruzarán ese sábado a las 17, en un juego en La Paternal que tendrá como autoridad máxima a Jorge Baliño, acompañado por los asistentes Pablo González y Matías Balmaceda, y Agustín Vegetti como cuarto árbitro. En el VAR operarán Fernando Echenique y Mauro Ramos Errasti.

Por su parte, Rosario Central jugará en Arroyito ante Gimnasia de Mendoza el domingo a las 16, bajo las órdenes de Leandro Rey Hilfer, con Sebastián Raineri y Carlos Viglietti en las líneas, Leonardo Billanueva como cuarto, y la dupla de Germán Delfino y Javier Uziga en el VAR.

Leandro Rey Hilfer será el juez de Rosario Central y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por el Torneo Clausura Gonzalo Colini

Instituto y Huracán se medirán el domingo a las 22 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Darío Herrera será el encargado de dirigir, acompañado por Gabriel Chade, Diego Martin y Lucas Cavallero. Yamil Possi y Walter Ferreyra estarán en el monitoreo tecnológico.

En tanto, Gimnasia de La Plata se cruzará con Newell’s el lunes, a las 17. En el Bosque platense marcará el regreso de Nicolás Ramírez, luego de una breve licencia médica programada tras las controversias que lo pusieron en la mira en el superclásico de Boca y River en la Bombonera, con dos expulsados en el millonario. Contará con Miguel Savorani y Hugo Páez como asistentes, Jorge Broggi de cuarto árbitro, Sebastián Habib en el VAR y Laura Fortunato como AVAR.