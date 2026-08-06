La AFA mandó una carta de apoyo a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA

Con la firma de Claudio “Chiqui” Tapia, la AFA le mandó a la FIFA una carta de apoyo para el presidente Gianni Infantino. La misiva, enviada por correo electrónico, fue una de las conclusiones a la que arribaron los máximos dirigentes de los diez países que integran la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). El Consejo directivo de la entidad continental sesionó este jueves en forma virtual. El único tema en la agenda fue acordar una postura sobre la iniciativa trunca de Infantino de crear una empresa (FIFA Forward Enterprise) para la organización de los Mundiales. El 20% de esa compañía estaría abierta a capitales privados.

Luego de que en horas del mediodía la Conmebol hiciera públicas sus críticas al proyecto y, de todas formas, mostrara un velado apoyo a la gestión Infantino, los diez países miembros comenzaron a distribuir sendas cartas de aprobación hacia el presidente de la FIFA. La primera en hacerlo fue la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), cuyo máximo dirigente, Robert Harrison, tiene una muy buena relación con Alejandro Domínguez, su compatriota que preside la Conmebol desde 2016.

#Institucional Respaldo a la gestión realizada los últimos 10 años por Gianni Infantino en la FIFA



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La siguiente fue la AFA, que publicó el texto en su sitio web bien entrada la tarde. Los párrafos de la misiva argentina son muy parecidos a los del documento paraguayo. “El texto lo armó Conmebol. Se motorizó desde Paraguay para las diez asociaciones que la integran”, contó a LA NACION una fuente al tanto. Consultada la Conmebol, negó que hubiera un intento de promocionar un texto común. De todos modos, sí recalcaron el apoyo unánime de las diez asociaciones que la integran a la gestión Infantino. “Cada país elegirá cómo explicitar ese apoyo”, apuntaron las fuentes de la casa madre del fútbol sudamericano.

“En nombre de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y de su Comité Ejecutivo, nos dirigimos a Usted querido Presidente, y por su digno intermedio a la directiva de la FIFA, a manifestar nuestro respaldo con la gestión realizada durante los últimos 10 años, que tuvo como grandes ejes el desarrollo del fútbol en todo el mundo y la solidez institucional basada en un modelo de gobernanza claro, estable y transparente”, comienza el texto enviado por la AFA.

El Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol aprobó el envío de una carta institucional al Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y a su Consejo, reafirmando el respaldo de la APF a la institucionalidad del fútbol mundial y reconociendo la transformación que la… pic.twitter.com/ibtAdC4dvH — APF (@APFOficial) August 6, 2026

Y continúa: “En tal sentido, con relación a los recientes acontecimientos que son de público conocimiento, debemos reconocer la decisión de la Administración de retirar un proyecto que generó, dentro de la familia del fútbol y desde su inicio, muchas más incertidumbres que certezas”.

La AFA ahonda: “Es por ello que es dable destacar la asunción de los errores cometidos en dicho proceso y el pedido de disculpas expresado en el sentido mensaje desplegado a las 211 federaciones miembro de FIFA. Priorizar las normas de gobernanza es un pilar fundamental para el fortalecimiento de las buenas relaciones entre la FIFA, sus asociaciones miembro y las confederaciones”.

Tapia, que siempre tuvo una relación cercana con Infantino e incluso le consiguió la sede para el Mundial Sub 20 de 2023 (se terminó disputando en la Argentina), prosigue: “De igual manera, y como ya lo hemos expresado, Usted se encuentra liderando una gestión que propició una transformación profunda de la FIFA; que abrió las puertas de la organización a todas las asociaciones miembros y las confederaciones, para que con un diálogo franco y directo, podamos, entre todos, seguir impulsando el fútbol en todos sus niveles y disciplinas”.

Tapia, Domínguez e Infantino durante la final de la Champions en Budapest

En el texto hay incluso elogios para la gestión Infantino: “Desde nuestra visión, esa transformación se cimentó en un modelo de gobernanza transparente, el respeto a las estructuras estatutarias y el seguimiento de los procedimientos democráticos, principios esenciales para que la familia del fútbol se encuentre unida, firme y trabajando para seguir generando mejoras en lo deportivo y en lo institucional, que repercuten en una mejor calidad de vida para millones de seres humanos que practican nuestro querido deporte”.

El documento cierra con una reafirmación del apoyo del fútbol argentino hacia la figura del actual presidente de la FIFA: “En consecuencia, en virtud de la proximidad del próximo Congreso de la FIFA, la Asociación que orgullosamente presido cree firmemente y reafirma que el camino es seguir trabajando bajo su liderazgo, a fin de poder continuar desarrollando un futbol mejor y, aun, más inclusivo”. Así, todo hace pensar que en el próximo Congreso de la entidad, que se desarrollará en marzo en Rabat (Marruecos), la AFA votará por Infantino. Sea quien sea que se le oponga.