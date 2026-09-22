La AFA rechazó el reclamo de Vélez y confirmó la clasificación de Boca en la Copa Argentina

A cinco días de disputarse la llave de cuartos de final de la Copa Argentina, se confirmó que el rival de Racing será Boca, que le había ganado a Vélez por penales en un partido que adquirió cierto suspenso por una protesta de la dirigencia del Fortín, ahora desestimada. La resolución, que fue de manera unánime, se conoció por una publicación en el boletín oficial.

Así, el domingo próximo, desde las 17, la Academia y el Xeneize definirán en el Gigante de Arroyito al tercer semifinalista del torneo, después de las clasificaciones por la misma vía de Banfield, que espera al ganador de esa serie, y Atlético Tucumán, que aguarda por el vencedor de Platense-Estudiantes de La Plata.

Este martes, las autoridades del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) remitieron el expediente a una sesión especial del Comité Ejecutivo para dar a conocer el fallo, que determinó la continuidad de Boca en el certamen, con “una multa equivalente a 1000 valores de entradas”, y el “rechazo a la solicitud de Vélez de registrar el resultado 3-0″.

El fallo del partido Boca - Vélez, publicado en el boletín oficial del Tribunal de Disciplina de la AFA

Como se recordará, tras quedar eliminado del certamen, el equipo de Liniers presentó un pedido de impugnación del encuentro, en el que cayó por penales tras un 0-0, y su clasificación a los cuartos del final de la competición. Desde el Fortín argumentaron que el Xeneize incluyó en su plantel seis jugadores extranjeros cuando el máximo habilitado por la normativa vigente es de cinco.

Desde el club presidido por Fabián Berlanga compartieron un comunicado oficial el sábado al mediodía. “El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que presentó formalmente ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido disputado el pasado 2 de septiembre frente a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina”, escribieron a través de X.

El comunicado donde Vélez pidió la impugnación del partido contra Boca Captura

Según la página oficial de la Copa Argentina, Boca tuvo, entre titulares y suplentes, a seis futbolistas extranjeros. En el listado aparecen el arquero Álvaro Montero (Colombia), el defensor Leandro Lozano (Uruguay), el mediocampista Carlos Palacios (Chile) y los delanteros Sebastián Villa (Colombia), Enner Valencia (Ecuador) y Ángel Romero (Paraguay). El uruguayo Miguel Merentiel y el chileno Williams Alarcón no ingresaron en la discusión por tener nacionalidad argentina.

No obstante, solamente cinco de los seis jugadores extranjeros lograron sumar minutos en la cancha: Montero, Lozano y Villa formaron parte del equipo titular. Durante el partido, el DT Rodolfo Arruabarrena realizó cuatro cambios, de los cuales dos incluyeron el ingreso de extranjeros: Enner Valencia por Merentiel y Carlos Palacios por Paredes.

Boca Juniors festejó la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina... dos veces Juan José García - FOTOBAIRES

Desde Vélez argumentaron que Boca incluyó a seis extranjeros, “cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla”. “La situación surge de la propia planilla oficial del partido de los registros del sistema COMET de la AFA. No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento”, alegaron.

Según supo LA NACION, Vélez no tenía intenciones de hacer oficial el reclamo inicialmente, pero el contexto se modificó luego de 24 horas: ¿Qué pasó? “Revisamos bien el reglamento y no pueden firmar la planilla más de cinco jugadores extranjeros. Ahí está la falta”, sostuvieron desde las oficinas de Liniers por entonces. Desde Boca contrarrestaron que Villa tiene el permiso de residencia permanente, válido para los extranjeros que están fuera del Mercosur y que llevan tres años o más viviendo en el país.

La AFA desestimó el reclamo de Vélez y mantuvo el resultado y la clasificación de Boca. Se sostiene desde el Tribunal que una infracción reglamentaria no implica necesariamente la pérdida de un partido ni la modificación de una clasificación obtenida en la cancha. Por eso, ya se ofrecen las entradas para el partido con Racing del domingo en Rosario.