La agenda de la TV del jueves: empieza el Mundial, con México vs. Sudáfrica

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 11 de junio de 2026.

FÚTBOL

Mundial 2026

13.30 Ceremonia de Apertura. TyC Sports

16 México vs. Sudáfrica. Telefe, Disney+, Paramount +, DSports (1616 y 109 Flow)

23 Corea del Sur vs. República Checa. TyC Sports, Paramount +, DSports (1616 y 109 Flow)

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

21.30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia vs. Quimsa. Las finales, juego 3. TyC Sports 2

BOXEO

ESPN Knockout

21 Wilkens Mathieu vs Esquiva Falcao. ESPN 2

VÓLEIBOL

Nations League

17 Alemania vs. Italia. DSports (1614)

20 Brasil vs. Bélgica. DSports (1614)

CICLISMO