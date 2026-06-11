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La agenda de la TV del jueves: empieza el Mundial, con México vs. Sudáfrica

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

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Comienza el Mundial y la selección mexicana, una de las anfitrionas, se mide ante Sudáfrica
Comienza el Mundial y la selección mexicana, una de las anfitrionas, se mide ante SudáfricaMoises Castillo - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 11 de junio de 2026.

FÚTBOL

Mundial 2026

  • 13.30 Ceremonia de Apertura. TyC Sports
  • 16 México vs. Sudáfrica. Telefe, Disney+, Paramount +, DSports (1616 y 109 Flow)
  • 23 Corea del Sur vs. República Checa. TyC Sports, Paramount +, DSports (1616 y 109 Flow)

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 21.30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia vs. Quimsa. Las finales, juego 3. TyC Sports 2

BOXEO

ESPN Knockout

  • 21 Wilkens Mathieu vs Esquiva Falcao. ESPN 2

VÓLEIBOL

Nations League

  • 17 Alemania vs. Italia. DSports (1614)
  • 20 Brasil vs. Bélgica. DSports (1614)

CICLISMO

  • 10 Tour of Auvergne-Rhone-Alpes. La etapa 5. ESPN3
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