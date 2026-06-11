La agenda de la TV del jueves: empieza el Mundial, con México vs. Sudáfrica
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 11 de junio de 2026.
FÚTBOL
Mundial 2026
- 13.30 Ceremonia de Apertura. TyC Sports
- 16 México vs. Sudáfrica. Telefe, Disney+, Paramount +, DSports (1616 y 109 Flow)
- 23 Corea del Sur vs. República Checa. TyC Sports, Paramount +, DSports (1616 y 109 Flow)
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 21.30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia vs. Quimsa. Las finales, juego 3. TyC Sports 2
BOXEO
ESPN Knockout
- 21 Wilkens Mathieu vs Esquiva Falcao. ESPN 2
VÓLEIBOL
Nations League
- 17 Alemania vs. Italia. DSports (1614)
- 20 Brasil vs. Bélgica. DSports (1614)
CICLISMO
- 10 Tour of Auvergne-Rhone-Alpes. La etapa 5. ESPN3
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Otras noticias de La agenda de la TV
La TV del miércoles. Los amistosos previos al Mundial, la final de la NBA y la selección de vóleibol en la Nations League
La TV del martes. Argentina se enfrenta a Islandia, en el último amistoso de la selección previo al Mundial
La TV del lunes. Francia, España y Países Bajos juegan amistosos de preparación y siguen las finales de la NBA
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