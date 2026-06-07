La agenda de la TV del lunes: los amistosos de preparación rumbo al Mundial y las finales de la NBA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 8 de junio de 2026.

FÚTBOL

Amistosos internacionales

15.45 Países Bajos vs. Uzbekistán. ESPN 2

16 Francia vs. Irlanda del Norte. ESPN

22:45 Perú vs. España. ESPN

Kylian Mbappé, futbolista de Francia (Fuente:Getty Images)

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

21.30 Quimsa vs. Gimnasia, de Comodoro Rivadavia. Las finales, juego 2. TyC Sports 2

Las finales de la NBA

21.30 New York Knicks vs. San Antonio Spurs. Juego 3. Amazon Prime