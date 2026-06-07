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La agenda de la TV del lunes: los amistosos de preparación rumbo al Mundial y las finales de la NBA

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

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España juega frente a Perú un amistoso previo al Mundial
España juega frente a Perú un amistoso previo al MundialManu Fernandez - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 8 de junio de 2026.

FÚTBOL

Amistosos internacionales

  • 15.45 Países Bajos vs. Uzbekistán. ESPN 2
  • 16 Francia vs. Irlanda del Norte. ESPN
  • 22:45 Perú vs. España. ESPN
Kylian Mbappé, futbolista de Francia
Kylian Mbappé, futbolista de Francia(Fuente:Getty Images)

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 21.30 Quimsa vs. Gimnasia, de Comodoro Rivadavia. Las finales, juego 2. TyC Sports 2

Las finales de la NBA

  • 21.30 New York Knicks vs. San Antonio Spurs. Juego 3. Amazon Prime
La serie se muda a New York, donde los Knicks reciben a San Antonio Spurs en el tercer punto
La serie se muda a New York, donde los Knicks reciben a San Antonio Spurs en el tercer puntoEric Gay - AP
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