La agenda de la TV del lunes: los amistosos de preparación rumbo al Mundial y las finales de la NBA
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 8 de junio de 2026.
FÚTBOL
Amistosos internacionales
- 15.45 Países Bajos vs. Uzbekistán. ESPN 2
- 16 Francia vs. Irlanda del Norte. ESPN
- 22:45 Perú vs. España. ESPN
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 21.30 Quimsa vs. Gimnasia, de Comodoro Rivadavia. Las finales, juego 2. TyC Sports 2
Las finales de la NBA
- 21.30 New York Knicks vs. San Antonio Spurs. Juego 3. Amazon Prime
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