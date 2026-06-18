La agenda de la TV del viernes: Brasil y Paraguay en la segunda fecha del Mundial, y la final del Super Rugby Américas

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 19 de junio de 2026.

FÚTBOL

Mundial 2026

16 Estados Unidos vs. Australia. Paramount +, DSports (1610) y TyC Sports

19 Escocia vs. Marruecos. Paramount +, Disney+, DSports (1610) y Flow (109)

21:30 Brasil vs. Haití. Paramount +, DSports (1610) y TyC Sports

00:00 (del sábado) Turquía vs. Paraguay. Paramount +, Disney+, DSports (1610) y Flow (109)

La selección de Paraguay buscará la recuperación ante Turquía Mark J. Terrill - AP

RUGBY

Top 14 de Francia

15.50 Toulouse vs. Racing 92, por las semifinales. ESPN 4

Super Rugby Américas

19.50 Dogos XV vs. Pampas. La final. ESPN 3

GOLF

El US Open

13 La segunda vuelta. ESPN 2

El norirlandés Rory McIlroy es uno de los protagonistas del US Open que se realiza en Long Island Frank Franklin II - AP

BOXEO

ESPN Knockout

15 José Luis Navarro vs. Oliver Zaren, por el título europeo supermediano. ESPN 3

21 Andrew Stewart vs. Zayne Havener. ESPN 2

VÓLEIBOL

División de Honor masculina

19 UBA vs. Defensores de Banfield. Fox Sports

21 Boca vs. san Lorenzo. Fox Sports

CICLISMO

Tour de Eslovenia