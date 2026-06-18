La agenda de la TV del viernes: Brasil y Paraguay en la segunda fecha del Mundial, y la final del Super Rugby Américas
La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 19 de junio de 2026.
FÚTBOL
Mundial 2026
- 16 Estados Unidos vs. Australia. Paramount +, DSports (1610) y TyC Sports
- 19 Escocia vs. Marruecos. Paramount +, Disney+, DSports (1610) y Flow (109)
- 21:30 Brasil vs. Haití. Paramount +, DSports (1610) y TyC Sports
- 00:00 (del sábado) Turquía vs. Paraguay. Paramount +, Disney+, DSports (1610) y Flow (109)
RUGBY
Top 14 de Francia
- 15.50 Toulouse vs. Racing 92, por las semifinales. ESPN 4
Super Rugby Américas
- 19.50 Dogos XV vs. Pampas. La final. ESPN 3
GOLF
El US Open
- 13 La segunda vuelta. ESPN 2
BOXEO
ESPN Knockout
- 15 José Luis Navarro vs. Oliver Zaren, por el título europeo supermediano. ESPN 3
- 21 Andrew Stewart vs. Zayne Havener. ESPN 2
VÓLEIBOL
División de Honor masculina
- 19 UBA vs. Defensores de Banfield. Fox Sports
- 21 Boca vs. san Lorenzo. Fox Sports
CICLISMO
Tour de Eslovenia
- 8 La tercera etapa. DSports (1614)
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