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La agenda de la TV del viernes: Brasil y Paraguay en la segunda fecha del Mundial, y la final del Super Rugby Américas

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

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La selección de Brasil buscará el primer triunfo ante Haití
La selección de Brasil buscará el primer triunfo ante HaitíAdam Hunger - FR110666 AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 19 de junio de 2026.

FÚTBOL

Mundial 2026

  • 16 Estados Unidos vs. Australia. Paramount +, DSports (1610) y TyC Sports
  • 19 Escocia vs. Marruecos. Paramount +, Disney+, DSports (1610) y Flow (109)
  • 21:30 Brasil vs. Haití. Paramount +, DSports (1610) y TyC Sports
  • 00:00 (del sábado) Turquía vs. Paraguay. Paramount +, Disney+, DSports (1610) y Flow (109)
La selección de Paraguay buscará la recuperación ante Turquía
La selección de Paraguay buscará la recuperación ante TurquíaMark J. Terrill - AP

RUGBY

Top 14 de Francia

  • 15.50 Toulouse vs. Racing 92, por las semifinales. ESPN 4

Super Rugby Américas

  • 19.50 Dogos XV vs. Pampas. La final. ESPN 3

GOLF

El US Open

  • 13 La segunda vuelta. ESPN 2
El norirlandés Rory McIlroy es uno de los protagonistas del US Open que se realiza en Long Island
El norirlandés Rory McIlroy es uno de los protagonistas del US Open que se realiza en Long IslandFrank Franklin II - AP

BOXEO

ESPN Knockout

  • 15 José Luis Navarro vs. Oliver Zaren, por el título europeo supermediano. ESPN 3
  • 21 Andrew Stewart vs. Zayne Havener. ESPN 2

VÓLEIBOL

División de Honor masculina

  • 19 UBA vs. Defensores de Banfield. Fox Sports
  • 21 Boca vs. san Lorenzo. Fox Sports

CICLISMO

Tour de Eslovenia

  • 8 La tercera etapa. DSports (1614)
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