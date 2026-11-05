La bicicleta de Prestianni, el blooper de Barrenechea y los golazos que tuvo la noche de las copas de Europa

Se disputó la cuarta jornada de la Europa League y la Conference League, las competencias europeas de segundo nivel del Viejo continente. En un jueves de muchísima acción, con 36 partidos entre las dos copas, hubo presencia argentina. Gianluca Prestianni marcó un golazo -con bicicleta incluida- y Enzo Barrenechea cometió un grueso error en el triunfo de Benfica.

Además, Milan cayó ante el sorprendente Ferencvaros húngaro con un blooper insólito. Bournemouth ganó, pero todas las miradas se las robó Ebrima Singhateh, el autor de una verdadera joya. Además, en la Conference League, anotó Vicente Taborda y un futbolista de FC Lugano utilizó un gran recurso para después colocarla en el ángulo.

Ferencvaros continúa atravesando un gran momento en la Europa League. El equipo húngaro se impuso por 2 a 0 a Milan en San Siro y tiene puntaje ideal en la etapa de liga con 12 unidades. Y para la gran victoria que logró como visitante, abrió el marcador gracias a un blooper entre un futbolista del equipo italiano y su arquero.

Se jugaban 7 minutos del segundo tiempo cuando, en una ofensiva del visitante, Koni De Winter, defensor de Milan, tocó con cierto riesgo hacia su arquero Lorenzo Torriani. El control del guardameta fue tan largo que Kristoffer Zachariassen llegó a puntearla. Torriani lo derribó, pero la pelota le quedó a Lenny Joseph, que le pegó con el arco libre para poner el a 1 a 0. Para cerrar el triunfo, el mismo futbolista marcó el 2 a 0 definitivo a los 21 minutos.

Los húngaros son líderes en la etapa de liga, pero no están en soledad. Bournemouth es el otro equipo que ganó los cuatro partidos que disputó en la Europa League. El equipo inglés derrotó 3 a 1 como visitante a Sparta Praga como visitante y suma 12 unidades. Sin embargo, lo empezó perdiendo ante el equipo checo con un golazo maradoniano a los 35 de la primera parte.

El arquero del local, Jakub Surovcik, descolgó un centro y de inmediato jugó largo y con su brazo para Ebrima Singhateh. El delantero trasladó hacia adelante y le jugó el mano a mano al defensor Adam Smith, que lo miraba y corría hacia atrás. Una vez que entró al área y llegaron dos rivales más, Singhateh metió un freno de lujo, la llevó hacia atrás, luego hacia adelante y dejó dos hombres en el camino para poner el 1 a 0.

Una joya del oriundo de Gambia, que ilusionaba a sus hinchas. Sin embargo, Bournemouth reaccionó en el segundo tiempo y supo revertirlo. El entrenador alemán Marco Rose hizo tres cambios que fueron claves: mandó a la cancha a Tyler Adams, Francisco Evanilson y Rayan. Los tres marcaron a los 12, 36 y 45, respectivamente, para que la victoria sea 3 a 1 como visitantes. En el ganador, el argentino Julio Soler fue titular y fue reemplazado a los 15 de la segunda etapa.

Otro de los equipos que no detiene su marcha en la Europa League y también sumó todos los puntos que disputó es Benfica. El equipo portugués derrotó 3 a 1 a Lech Poznan de Polonia con protagonistas argentinos, incluido un verdadero golazo de Gianluca Prestianni, pero Enzo Barrenechea cometió un blooper increíble en el descuento.

Se jugaban 22 minutos de la segunda etapa en el estadio Da Luz de Lisboa cuando el ex Vélez recibió la pelota por izquierda y armó una gran acción individual. En el mano a mano con el defensor rival Joel Pereira ingresó al área y tiró una bicicleta. Luego enganchó para adentro, lo engañó con una gambeta hacia afuera, y definió cruzado al segundo palo. El atacante llega muy bien para la fecha FIFA, tras ser convocado por el entrenador Lionel Scaloni para la selección argentina.

⚽🇦🇷🔥 ¡¡PRESTIANNI ESTÁ ON FIRE!! El pibe ex-Vélez llegó al área a pura bicicleta, le quebró la cintura a un defensor con su gambeta y definió de zurda para el 2-0 del Benfica ante Lech Poznan... ¡QUE GOLAZO!



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Tras el segundo de Benfica, llegó el descuento del cuadro polaco, pero fue con un error grosero de Enzo Barrenechea. Cuando se jugaban 27 minutos, el equipo portugués controlaba la pelota en el fondo y el arquero Anatolii Trubin tocó con el argentino.

El mediocampista intentó tocar hacia un costado con un compañero sin darse cuenta que un rival estaba solo. Erik Bengtsson fue el que se anticipó y le pegó para poner el descuento. Sin embargo, Heorhii Sudakov estableció cifras definitivas para Benfica, que sigue como líder por diferencia de goles.

¡¡BLOOPER DE ENZO!! Barrenechea regaló la pelota en la salida desde el fondo y Bengtsson la mandó a guardar de primera, para el 1-2 del Lech Poznan vs. Benfica.



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Por la Conference League, hubo más presencia de jugadores argentinos. Panathinaikos le ganó 2 a 1 a CSKA Sofia y Vicente Taborda marcó el segundo tanto del equipo griego que está segundo en la tabla de posiciones de la tercera competencia europea. El exPlatense la empujó con el cuerpo a los 23 de la segunda parte y significó el triunfo.

En ese duelo, que se disputó en el estadio olímpico Spiros Louis, en Atenas, hubo presencia de cinco argentinos. Además del autor del tanto, en el equipo ganador fue titular Santino Andino. Por su parte, en el equipo búlgaro Ángelo Martino y Leandro Godoy estuvieron en la alineación inicial, y Facundo Rodríguez fue al banco.

¡OTRO GOL ARGENTINO EN LA #UECL! El ex-Boca y Platense Vicente Taborda apareció dentro del área y la empujó para marcar el segundo de Panathinaikos vs. CSKA Sofia.



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Lugano, de Suiza, le ganó 3-0 a Kauno Zalgiris de Lituania y allí se lució Daniel Dos Santos. En la primera parte, los locales lo ganaban 2 a 0 por los goles de Yanis Cimignani y Ezgjan Alioski y en ese mismo tiempo, pero a los 32 minutos apareció Dos Santos con un gran gesto técnico para marcar el tercero.

El número 27 controló con el borde externo del pie derecho y la dejó picar dos veces. Luego la punteó tres veces en el aire y la dejó picar una vez más para luego agarrarla y clavarla en el ángulo. Una joya del portugués, de 23 años.

EL SUEÑO DE CUALQUIERA: Dos Santos controló a la perfección tras un pase largo, se acomodó la pelota con un gran recurso y marcó un GOLAZO para FC Lugano. ¡Obra de arte!



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La quinta jornada de la etapa de liga de ambas competencias continuará disputándose el 26 de noviembre, luego de lo que será la fecha FIFA que se jugará desde el 9 al 17 de noviembre.