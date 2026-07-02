La celebración de EE.UU. tras la clasificación a octavos del Mundial: canciones, rondas y aplausos para Pochettino

La selección estadounidense le ganó 2 a 0 a Bosnia Herzegovina en los 16avos de final del Mundial 2026 y clasificó a los octavos, donde enfrentará a Bélgica, que eliminó a Senegal. En este marco, el entrenador argentino del país norteamericano, Mauricio Pochettino, celebró la victoria entre risas con sus jugadores -con quienes hizo una ronda y arengaron- y cantando.

Una vez que el árbitro decretó el final del partido, todo el cuerpo técnico estadounidense se metió con euforia a la cancha para abrazar a los jugadores que estaban en el campo de juego. Uno de ellos fue Pochettino, que fue directo a festejar con el plantel.

Al cabo de unos minutos, los sonidistas del estadio pusieron las canciones que la selección estadounidense envió para reproducir cada vez que gane -tal como hicieron todos los países- y el plantel y el cuerpo técnico se juntaron en una ronda para intercambiar elogios y agradecimientos por la clasificación y por hacer historia, ya que en 2026 igualaron su mejor actuación mundialista hasta el momento.

El DT argentino, por su parte, acompañó la celebración cantando algunos de los hitos de la historia musical estadounidense, como “Take Me Home, Country Roads”, de John Denver, o ”Can’t Help Falling in Love“, de Elvis Presley.

¡EL ESTADOS UNIDOS DE POCH SIGUE A PASO FIRME! El entrenador argentino festeja la clasificación a Octavos de final de los anfitriones en la Copa del Mundo.



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Durante el partido, Pochettino se mostró intenso desde el banco de suplentes. Incluso, a modo de cábala, se vistió igual que durante los partidos anteriores, los cuales ganó, a excepción del último de la fase de grupos, en el que perdió 3 a 2 ante Turquía.

En tanto, durante la primera pausa de hidratación del encuentro, con el partido 0-0, el director técnico se mostró molesto con sus jugadores porque quería darles indicaciones para mejorar el funcionamiento y llegar al gol, pero ellos no lo escuchaban.

😠🇺🇸 ¡ASÍ REACCIONÓ POCHETTINO EN EL COOLING BREAK VS. BOSNIA! pic.twitter.com/ynH5SDl3AN — TyC Sports (@TyCSports) July 2, 2026

Desde ese momento, Pochettino se volvió cada vez más eufórico durante el partido. Más tarde, durante una protesta contra el árbitro por una jugada, saltó con bronca y lanzó sus anteojos casi contra el borde del campo de juego.

Sin embargo, su energía terminó de explotar sobre el cierre del partido, cuando Estados Unidos selló la victoria por 2 a 0 tras un golazo de tiro libre. Allí, el DT se metió corriendo a la cancha para celebrar la eventual clasificación con sus futbolistas.

Con la victoria ante Bosnia, Estados Unidos igualó su mejor actuación mundialista. En Corea-Japón, en 2002, la selección norteamericana llegó a cuartos de final, después de vencer en octavos a México, aunque luego perdió ante Alemania. Ahora, en 2026, si bien clasificó a octavos, alcanzó su marca y disputará su quinto partido en una Copa del Mundo; se cruzará con Bélgica, en busca de mejorar el récord.

Los festejos de Pochettino tras la victoria a Bosnia y Herzegovina FRANCOIS NEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En 1930, en el primer Mundial, la selección estadounidense llegó a semifinales, donde perdió 6 a 1 ante la Argentina. Sin embargo, en esa ocasión jugó solo tres partidos.

La otra cara

Así como Pochettino celebró la clasificación, desde el otro lado hubo desolación. Los futbolistas de Bosnia y Herzegovina se acercaron, tras el partido, a la tribuna donde se encontraban sus hinchas y les agradecieron por el apoyo en los cuatro cruces. También se despidieron entre lágrimas.

En la primera fila estaba su entrenador, Sergej Barbarez, quien aplaudió a su hincha y se mostró llorando ante ellos. El DT también animó a sus futbolistas, entre ellos, Edin Džeko, que disputó su último Mundial.