Lionel Scaloni, en vivo: conferencia de prensa desde Ezeiza

La primera pregunta es sobre su continuidad y el equipo para jugar con Bolivia. “La foto es que cada vez que vengo me reúno. Después del mundial no habíamos hablado. Nos juntamos. La predisposición está de las dos partes. Recién empezamos a hablar. Intentaremos volver a hablar en estos días. Será cosa de llegar a un acuerdo. Cuando tengamos que decirlo, lo comunicaremos. Las ganas están”.

Sobre el equipo: “Y el equipo: más o menos lo tengo confirmado. Tengo el entreno ahora y ellos no lo saben”.