Lionel Scaloni, en vivo: conferencia de prensa desde Ezeiza
El entrenador de la selección argentina habla antes del viaje a Córdoba para jugar el amistoso con Bolivia
La negociación con Tapia
“La primera negociación fue el otro día. Hablamos de la predisposición”, recalcó Scaloni. Sobre Leandro Paredes, Scaloni dijo: “No hablé con él, pero claro que pertenece a la selección. ¿Cómo no va a pertenecer Paredes? Sobre todo por lo que nos dio y porque es un histórico. Lo queremos. No volví a hablar porque no había mucho que agregar. Con ninguno hablé. Las puertas están abiertas porque es un gran jugador. No vamos a poder contar con él por estos partidos. Lo de la sanción no estuvo bueno", dijo el entrenador refiriéndose al capitán de Boca.
Los nuevos convocados
“Los vi bien. La mayoría los conocemos. A Matías Soulé lo seguimos. Santiago Simón teníamos referencias. Demuestran querer estar, unas ganas bárbaras. Les daremos la oportunidad de jugar. Lo importante es que puedan aportar. Se han ganado un día más de descanso porque la semana ha sido con mucha carga. Les daremos los minutos necesarios”, dijo Scaloni sobre los nuevos convocados.
Los nuevos líderes
“Es indudable que más allá del jugador, siempre dije lo que él generaba dentro y afuera de una cancha. No se lo he visto a nadie. ¡Imaginate si va a ser difícil!“, confesó Scaloni sobre la era post Messi. Y añadió: ”Por sobre todas las cosas, buena gente. No buscamos caudillos, sino gente positiva, buena gente. Creemos que hay de ese tipo y entre todos suplir lo que hacía Leo. Tenemos gente que lo puede hacer".
Más sobre el contrato (y Julián y Lautaro)
“La verdad que los tiempos no los veo”, confesó el entrenador ante la consulta sobre si su continuidad podía ser anunciada en esta doble fecha FIFA. Y continuó: “Dependerá mucho de llegar a un acuerdo”. Sobre la posibilidad de que Julián y Lautaro jueguen juntos, contó: “En principio, sí. Van a jugar al menos este partido juntos. Es una linda prueba para que se vean los dos. Ver qué nos pueden aportar. En un futuro veremos: son dos grandes jugadores”.
Romero capitán
“El capitán ya era Cuti después de Leo y de Ota. El segundo va a ser Emiliano (Martínez) y el tercero va a ser Lautaro. Esos son para estos partidos. En cuanto a lo de River, los rumores son rumores. A mí nadie me ha hablado. Y como siempre he dicho, y no sé si hay que repetirlo. Hasta el 31 de diciembre voy a estar acá y no voy a escuchar absolutamente a nadie. Si alguien me contacta le diré que hasta el 31 estoy acá”, informó el entrenador de la selección.
La salida de Samuel
“El cabezón nos dio el año pasado una idea de lo que representaba la selección para él. Había tenido una oferta del Inter. Se quedó con nosotros hasta el Mundial. Además de ser importantísimo es mi amigo. Quiero lo mejor para él. Y si él quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer. Por ahora no tengo ninguna novedad. Estaba claro que después del Mundial podía tomar otra decisión. Si es así es una pérdida importantísima. Es un amigo y le deseo siempre lo mejor”, dijo Scaloni.
La ausencia de Messi
“Es indudable que al no estar él cualquier equipo que tenga un jugador como él pasa a ser indispensable. Por suerte los partidos que él no ha estado el equipo ha respondido. Hay chicos jóvenes que pueden darnos y aportar. Le buscaremos la vuelta a jugar de otra manera, por qué no. Sin olvidarnos que nuestro pasa por la pelota, por juntar gente que juegue bien. Eso no va a cambiar. Es nuestra seña de identidad”, dijo Scaloni sobre la ausencia de Messi.
Más sobre su continuidad
“Dije después de la final que había que pensar bien. Tuve que repensar. Analizar el tema deportivo, que es fundamental. Sin olvidar el económico. Analizar qué nos queda y qué es lo que viene. Estamos ilusionados con eso. Esa es la verdad. De lo contrario, si no veía la posibilidad de poder competir y poder armar algo lindo como se armó no hubiera abierto la chance de poder sentarme hablar”, blanqueó el entrenador argentino.
Mastantuono y Paz
“Pueden jugar juntos, pero en principio jugaría uno de los dos. Ahí estoy dando una pista. Intentaremos que jueguen en algún momento. En estos partidos no tenemos obligación de que alguien tenga la 10. Hasta que sea el partido de Leo no se la daremos a nadie. Después veremos a quién se la daremos: la idea es que se la quede uno. Todavía no lo hemos decidido”, contó Scaloni.
Scaloni y su continuidad
La primera pregunta es sobre su continuidad y el equipo para jugar con Bolivia. “La foto es que cada vez que vengo me reúno. Después del mundial no habíamos hablado. Nos juntamos. La predisposición está de las dos partes. Recién empezamos a hablar. Intentaremos volver a hablar en estos días. Será cosa de llegar a un acuerdo. Cuando tengamos que decirlo, lo comunicaremos. Las ganas están”.
Sobre el equipo: “Y el equipo: más o menos lo tengo confirmado. Tengo el entreno ahora y ellos no lo saben”.
Dos licenciados
Tanto Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) como Leonel Flores (Boca) estarán disponibles para jugar por sus equipos. El primero será liberado por la selección hoy mismo, mientras que el segundo dejará la concentración tras el amistoso con Bolivia. Ambos volverán tras sus compromisos con sus clubes: el Pincha juega el jueves con Platense por Copa Argentina. Boca, por su parte, se medirá con Unión el viernes por el torneo Clausura.
#SelecciónMayor Los futbolistas Tomás Palacios y Leonel Flores serán liberados para afrontar los compromisos con sus clubes. El primero lo hará hoy por la tarde y el segundo luego del amistoso con Bolivia. Volverán a Ezeiza luego de sus partidos.— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 29, 2026
En tanto, Tobías Andrada,…
Los temas de Scaloni
La palabra del entrenador argentino es muy esperada por varios motivos. Por un lado, el DT podría adelantar la conformación del equipo titular para el partido con Bolivia. Por otro, los amistosos llegan en un momento en el que Scaloni negocia con la AFA su continuidad al frente de la Albiceleste. Lo poco que se sabe es que Claudio “Chiqui” Tapia le ofreció un contrato “dos más dos”. Es decir, la renovación a hasta la Copa América con la opción de continuar hasta el Mundial 2030. Ambas partes -la AFA y el DT- confirmaron que charlan para continuar con el vínculo, que termina a fin de año.
#SelecciónMayor Comenzaron las charlas entre el Presidente de la @afa, Claudio Tapia y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste. pic.twitter.com/2Yhki7a8Zf— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 25, 2026
La agenda de la selección
Luego de jugar este miércoles con Bolivia en el Mario Alberto Kempes (partido que se disputará con el 50% de aforo, y para el que aún quedan tickets disponibles), la selección argentina se medirá con dos equipos africanos en el estadio Monumental. El sábado 3, y desde las 21, jugará con Burkina Faso. Tres días después llegará el plato fuerte: el encuentro contra Benín que marcará la despedida de Lionel Messi del equipo nacional. El encuentro comenzará a las 20.
Conferencia y última práctica
Bienvenidos a la cobertura en vivo de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina. El DT hablará desde las 14.15 en el predio de Ezeiza antes de la última práctica del equipo, que mañana partirá a Córdoba. Allí, en el estadio Mario Alberto Kempes, la Albiceleste jugará con Bolivia el primero de los tres amistosos de esta doble fecha FIFA.
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