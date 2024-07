La Conmebol le abrió un expediente disciplinario a Marcelo Bielsa por sus declaraciones tras los incidentes de sus jugadores en la Copa América

Escuchar

La Copa América sigue ofreciendo noticias importantes. No parece haber cerrado el juego con la coronación de la selección argentina, porque los medios uruguayos confirmaron que la Confederación Sudamericana de Fútbol (AUF) le abrió un expediente a Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, luego de sus duras y explosivas declaraciones en la conferencia de prensa del pasado viernes 12 de julio cuando criticó a la organización del certamen continental.

El malestar del entrenador argentino se desató por los incidentes que se desataron tras la eliminación de su equipo ante Colombia en el que los futbolistas uruguayos que saltaron a la tribuna del Bank of America Stadium de Charlotte a defender a sus familias por los incidentes: “ Si no hacían eso, hubieran sido condenados por todos, cómo no vas a defender a tu madre, a tu hermana, a tu bebé. Cómo no los vas a defender si los argumentos para que eso no suceda fallaron: prevención y puerta de escape. La sanción no es para los futbolistas si no para aquellos que los obligaron a actuar como actuaron ”, dijo Bielsa.

La Asociación Uruguaya de Fútbol recibió en la noche de este martes, vía mail, la notificación de Conmebol en la que se informaba la apertura del expediente disciplinario para Bielsa por sus dichos. Según el medio uruguayo Ovación, desde la AUF tiene previsto un plazo para la defensa del DT. Incluso, que también trabajan en la defensa de los once futbolistas a los que se les abrió un expediente disciplinario por la situación del final del juego ante Colombia.

Además, el mismo medio charló con Gastón Tealdi, exvicepresidente de la AUF y abogado con mucha experiencia en este tipo de situaciones y éste asesoró al organismo que además contrató al argentino Ariel Rek, algo que ya había sucedido tras los episodios que algunos jugadores protagonizaron luego de la eliminación de la selección en el Mundial de Qatar 2022. Tealdi le contó a Ovación: “ Al día de hoy la principal novedad es que se pidió una prórroga para presentar los descargos y se nos dio hasta el 1 de agosto, fecha límite para hacer eso ”.

La emisora uruguaya Sport 890 reveló que la AUF de recibió Conmebol el expediente que consta de “varias hojas de denuncias en contra del entrenador ”. Es más, esperan Esto podría repercutir en las próximas jornadas de la eliminatoria sudamericana que están programadas entre septiembre y noviembre del 2024. Justamente en el medio, está el partido de la fecha 11 entre Uruguay y Colombia en la ciudad de Montevideo, el cual se disputará el 14 de noviembre.

El enojo de Bielsa

El técnico argentino explotó cuando un periodista le preguntó si temía por posibles sanciones contra los jugadores uruguayos involucrados en una pelea con fanáticos colombianos en el Bank of America Stadium de Charlotte: “ Los jugadores reaccionaron como cualquier ser humano lo haría si viesen a sus seres queridos bajo ataque ”, dijo Marcelo Bielsa.

Y continuó: “ Los futbolistas fueron obligados a hacer eso, la sanción es para los que los obligaron a actuar así. Y hay que ver si le tenemos miedo a las posibles sanciones... Esto es una caza de brujas. ‘Miren que los vamos a sancionar para que cumplan en el partido por el tercer puesto’, ‘ahora ya no porque hay mucha repercusión y vamos a tener que pensar’. ¡Todo una vergüenza en un país que como organizador tiene responsabilidad también, pero estoy seguro que nos han mentido. Este fue un país capaz de armar el FIFA Gate y ahora les echan la culpa a los jugadores ”.

Marcelo Bielsa podría ser sancionado por Conmebol

Lejos de detenerse, redobló su apuesta y siguió atacando a la organización: “ Todas mentiras se han dicho acá. Hicieron conferencias para decir que las canchas estaban perfectas, cuando tengo un montón de fotos como prueba de su mal estado. Son una plaga de mentirosos. Ya dije todo lo que me prometí no decir. Scaloni se atrevió a decir una vez lo de las uniones y le dijeron que no lo hiciera más ”.

