La Copa América 2028 es el certamen de selecciones más importante que tienen en calendario los países de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y todavía no tiene una sede oficializada, pero en los últimos días hubo avances y se especula con que más temprano que tarde se anunciará.

Según trascendió, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, le habría informado a algunas confederaciones que el torneo se jugará otra vez en Estados Unidos, al igual que en 2024 cuando la Argentina se consagró bicampeona al derrotar en la final a Colombia y logró el título número 16 en su historia.

El certamen se realizará a mediados del año, entre junio y julio, con un formato similar al anterior campeonato porque participarían seis equipos de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) incluyendo el anfitrión.

De acuerdo al sistema de rotación tradicional debía ser el turno de Ecuador, pero el contexto social y la situación económica hace que esa nación no haya manifestado serias intenciones de recibir el campeonato. Así, será la tercera vez que la Copa América se disputará en el país de Norteamérica con la particularidad de que a la vez tendrán lugar los Juegos Olímpicos de Los Angeles, por lo que los ojos del mundo estarán puestos en lo que allí ocurra.

Con el torneo afuera del territorio administrado por la Conmebol, pasará más de una década sin que se dispute en Sudamérica: última ocasión fue en Brasil 2021 y la siguiente será en 2032.

Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, informó a las federaciones de que la próxima Copa América será en Estados Unidos DANIEL DUARTE - AFP

Tabla de campeones de la Copa América

Argentina - 16

Uruguay - 15

Brasil - 9

Paraguay / Chile / Perú - 2

Colombia / Bolivia - 1

La selección argentina ganó las dos últimas ediciones del certamen continental Agustín Marcarian

Campeones de la Copa América, año por año