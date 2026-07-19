Argentina vs. España, en vivo: formaciones confirmadas para la final

Las selecciones de Argentina y España se enfrentan este domingo desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con arbitraje del esloveno Slavko Vinčić en la final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 para dirimir cuál es el mejor equipo del planeta.

El partido se transmite en vivo por televisión a través de DSports, TyC Sports, Telefé y TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Flow y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Paramount+ y Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Lo que hay que saber de Argentina vs. España

El destino quería que este año haya un partido entre las dos mejores selecciones del ranking de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) porque, suspendida la Finalissima por el conflicto bélico en Medio Oriente, la Copa del Mundo los puso cara a cara por el trofeo más anhelado de todos.

El equipo albiceleste empezó su participación en el torneo en la zona J, donde lideró con tres victorias sobre Argelia 3 a 0, Austria 2 a 0 y Jordania 3 a 1. En 16avos superó a Cabo Verde 3 a 2 en suplementario, en octavos doblegó a Egipto 3 a 2 y en cuartos, a Suiza 3 a 1, también en el alargue. En las semifinales, en tanto, eliminó a Inglaterra 2 a 1 en un encuentro que quedó en la historia.

Si bien todavía no se oficializó, trascendió que el entrenador Lionel Scaloni hace tres cambios con respecto a la formación que comenzó frente a los ingleses en semifinales. Dos de ellas son las que se rumoreó en la previa, Gonzalo Montiel por Nahuel Molina en el lateral derecho y Rodrigo De Paul por Giuliano Simeone; y la otra es el ingreso de Nicolás González por Leandro Paredes. Con la salida del ‘5′ de Boca, quien ocupará ese lugar es Enzo Fernández o Alexis Mac Allister porque González se desempeñará como volante por izquierda.

La Furia Roja empezó el campeonato en el Grupo H y logró el primer puesto con siete puntos. Empató con Cabo Verde 0 a 0 y, después, derrotó a Arabia Saudita 4 a 0 y a Uruguay 1 a 0. En 16avos eliminó a Austria 3 a 0, en octavos a Portugal 1 a 0 y en cuartos a Bélgica 2 a 1. En semifinales prevaleció sobre Francia 2 a 0 en un cotejo que dominó de principio a fin.

En España, en cambio, Luis De la Fuente repite la formación que utilizó para derrotar a Francia, con la misma defensa que se afianzó a partir de los 16avos de final con Pedro Porro de lateral derecho y Fabián Ruiz en el mediocampo.

La formación de Argentina vs. España

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nicolás González; Lionel Messi y Julián Alvarez. DT: Lionel Scaloni.

La formación de España vs. Argentina

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. DT: Luis De la Fuente.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado europeo con una cuota máxima de 2.40 contra 3.86 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los sudamericanos. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.05.

Para la albiceleste es su séptima definición y la segunda seguida: ganó en Argentina 1978 sobre Holanda 3 a 1, en México 1986 ante Alemania 3 a 2 y en Qatar 2022 frente a Francia 4 a 2 por penales tras igualar 3 a 3 en 120 minutos de juego. En contrapartida, perdió en Uruguay 1930 con el anfitrión 4 a 2 y en Italia 1990 y Brasil 2014 con los alemanes 1 a 0. Una zanahoria que persigue es la de ser bicampeona del mundo, algo que solo consiguieron Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962.

Los españoles, por su parte, juegan la segunda final de su historia. La única vez que la disputaron fue en Sudáfrica 2010 y le ganaron a Países Bajos 1 a 0 en el tiempo suplementario, resultado con el que lograron su única estrella.

Lionel Scaloni y Luis De la Fuente, los entrenadores que estarán cara a cara por el Mundial 2026 ODD ANDERSEN - AFP

El historial de Argentina vs. España

La única vez que argentinos y españoles compitieron entre sí en una cita ecuménica fue en Inglaterra 1966, en el primer encuentro de ambos. El encuentro se disputó en el estadio Villa Park de Aston Villa, en Birmingham, y lo ganó la albiceleste dirigida por Juan Carlos Lorenzo 2 a 1 con un doblete de Luis Artime. Para los europeos igualó transitoriamente José Pirri.

Luis Artime marcó el gol argentino ante España en Inglaterra 1966, la única vez en Mundiales

La particularidad es que el resto de los 13 choques fueron amistosos. Hay, incluido el partido del Mundial 1966, seis victorias por lado y dos empates.

La última vez que se vieron las caras fue en 2018 con goleada de la Furia Roja 6 a 1. Ese día, en la Argentina fueron titulares Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Giovani Lo Celso mientras que ingresó desde el banco de suplentes Lautaro Martínez. En el elenco español estuvo Rodri. Todos ellos están disputando la Copa del Mundo en curso y se ven las caras en la definición.

De los 14 juegos entre sí, uno de los más recordados es el amistoso que disputaron el 7 de septiembre de 2010 en el estadio Monumental. Ese día, la Argentina goleó 4 a 1 al equipo que meses antes se consagró campeón del Mundial Sudáfrica 2010 con goles de Messi, Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Sergio Agüero. Fernando Llorente descontó para el visitante, que fue una de las últimas selecciones del Viejo Continente que cruzó el Océano Atlántico para jugar un partido en Sudamérica.

En septiembre de 2010 la Argentina le ganó un amistoso a España en el estadio Monumental

Todos los partidos entre la Argentina y España

7/12/1952: España 0-1 Argentina (Amistoso).

5/7/1953 Argentina 1-0 España (Amistoso).

24/7/1960: Argentina 2-0 España (Amistoso).

11/6/1961: España 2-0 Argentina (Amistoso).

13/7/1966: Argentina 2-1 España (Mundial 1966).

12/10/1988: España 1-1 Argentina (Copa de la Hispanidad - Amistoso).

11/10/1972: España 1-0 Argentina (Copa de la Hispanidad - Amistoso).

12/10/1974: Argentina 1-1 España (Copa de la Hispanidad - Amistoso).

20/9/1995: España 2-1 Argentina (Amistoso).

17/11/1999: España 0-2 Argentina (Amistoso).

11/10/2006: España 2-1 Argentina (Amistoso).

14/11/2009: España 2-1 Argentina (Amistoso).

7/9/2010: Argentina 4-1 España (Amistoso).

27/3/2018 España 6-1 Argentina (Amistoso).

Lautaro Martínez y Nicolás Otamendi jugaron el último amistoso entre la Argentina y España Fernando Massobrio - LA NACION

Todas las finales de los Mundiales

Uruguay 1930: Uruguay 4 - 2 Argentina.

Uruguay 4 - 2 Argentina. Italia 1934: Italia 2 - 1 Checoslovaquia.

Italia 2 - 1 Checoslovaquia. Francia 1938: Italia 4 - 2 Hungría.

Italia 4 - 2 Hungría. Brasil 1950: Uruguay 2 - 1 Brasil.

Uruguay 2 - 1 Brasil. Suiza 1954: Alemania Federal 3 - 2 Hungría.

Alemania Federal 3 - 2 Hungría. Suecia 1958: Brasil 5 - 2 Suecia.

Brasil 5 - 2 Suecia. Chile 1962: Brasil 3 - 1 Checoslovaquia.

Brasil 3 - 1 Checoslovaquia. Inglaterra 1966: Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal.

Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal. México 1970: Brasil 4 - 1 Italia.

Brasil 4 - 1 Italia. Alemania 1974: Alemania Federal 2 - 1 Holanda.

Alemania Federal 2 - 1 Holanda. Argentina 1978: Argentina 3 - 1 Holanda.

Argentina 3 - 1 Holanda. España 1982: Italia 3 - 1 Alemania Federal.

Italia 3 - 1 Alemania Federal. México 1986: Argentina 3 - 2 Alemania Federal.

Argentina 3 - 2 Alemania Federal. Italia 1990: Alemania Federal 1 - 0 Argentina.

Alemania Federal 1 - 0 Argentina. Estados Unidos 1994: Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia.

Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia. Francia 1998: Francia 3 - 0 Brasil.

Francia 3 - 0 Brasil. Corea del Sur - Japón 2002: Brasil 2 - 0 Alemania.

Brasil 2 - 0 Alemania. Alemania 2006: Italia 1 (5) - (3) 1 Francia.

Italia 1 (5) - (3) 1 Francia. Sudáfrica 2010: España 1 - 0 Holanda.

España 1 - 0 Holanda. Brasil 2014: Alemania 1 - 0 Argentina.

Alemania 1 - 0 Argentina. Rusia 2018: Francia 4 - 2 Croacia.

Francia 4 - 2 Croacia. Qatar 2022 : Argentina (4) 3-3 (2) Francia.

: Argentina (4) 3-3 (2) Francia. Estados Unidos-México-Canadá 2026: España vs. Argentina.