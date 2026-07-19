El momento en que Mario Alberto Kempes y Andrés Iniesta muestran la Copa del Mundo

Mario Alberto Kempes y Andrés Iniesta exhibieron juntos la Copa del Mundo minutos antes de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Junto a ellos estuvo también la estrella española del tenis, Carlos Alcaraz. Una vez exhibida y puesta en su lugar, los seleccionados salieron al campo de juego del MetLife Stadium.

El emotivo cruce entre el Kempes, figura de la primera estrella argentina en 1978, y el “Cerebro”, autor del gol que consagró a España en 2010, sintetizó en un solo instante el peso del trofeo y unió a dos generaciones en el deporte. Además, causó una gran ovación del público.

¡ANDRÉS INIESTA Y MARIO ALBERTO KEMPES LEVANTARON LA COPA DEL MUNDO EN LA PREVIA DE LA FINAL!



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Ambos quedaron inmortalizados por convertir los tantos más importantes de sus respectivas selecciones en esas finales mundialistas.

Mario Alberto Kempes anotó 6 goles en el Mundial de 1978, convirtiéndose en el máximo goleador y figura clave para que Argentina levantara su primera Copa del Mundo. Sus tantos más importantes llegaron en la gran final contra Países Bajos, donde marcó dos goles.

Por su parte, Iniesta fue figura de la selección de España en el Mundial de Sudáfrica 2010 al anotar el gol que les otorgó su primer título mundial.

Yamal y Messi, los grandes protagonistas de la final

La final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York entre la selección argentina y España ya comenzó a jugarse.

De un lado, Lionel Messi como máxima figura de la albiceleste va por su segunda estrella y la cuarta para el equipo nacional. Del otro, Lamine Yamal quiere ganar su primera Copa del Mundo y darle la segunda a los españoles.

El jugador español se enfrenta por primera vez en su carrera al astro argentino, uno de sus principales ídolos por lo que logró con Barcelona.

“Increíble, todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba el nivel tan alto que está dando”, expresó en declaraciones recientes el jugador del equipo culé, ante el rendimiento del rosarino en el Mundial 2026.

Messi y Yamal se enfrenten en la final de la Copa del Mundo ODD ANDERSEN - AFP

Durante un evento de FIFA celebrado el domingo, que reunió a referentes de las selección argentina y española con estrellas de otros deportes -como el tenista serbio Novak Djokovic y el jugador estadounidense de fútbol americano Tom Brady-, el 10 de la albiceleste le devolvió las gentilezas a Yamal.

“Es un gran jugador. Lo seguí muchísimo porque juega en el club que amo. Ya es un referente mundial, tiene una gran carrera por delante y la oportunidad de lograr algo histórico. Pero nosotros daremos el máximo para que eso no sea esta vez”, afirmó Messi.