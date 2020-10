Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Al fin, vuelve el fútbol argentino. La demorada y de algún modo improvisada Copa Liga Profesional ya empezó -de algún modo- a jugarse, sellado el sorteo realizado esta viernes en el predio que la AFA tiene en Ezeiza. El torneo comenzará el próximo 30, el día que Diego Maradona, entrenador de Gimnasia, cumplirá 60 años. Y entre los seis grupos de cuatro equipos, al margen de cómo se desarrollará el certamen y de lo que estará en juego hasta enero próximo, surgen tres encuentros que sobresalen de la escena.

Tres partidos que se roban la atención. El morbo, a veces, juega su propio torneo. Uno remite a una "final" que sigue dando que hablar y que moviliza corazones, por aquello del "sexto grande". Otro recuerda el golpazo mayúsculo de un gigante, el primero que cayó al vacío, arrojado al descenso por un club dotado de prestigio y pergaminos, pero no de la prepotencia de la masividad. Y, en el tercer espacio, el artillero que fue parte de la etapa más maravillosa de River, que regresó a su casa y que se enfrentará con Boca, un enemigo íntimo en su carrera.

Vélez-Huracán, por la fecha 1 de la zona 6, en Liniers. Desde hace largos años se nutre una polémica tan inútil como apasionante: qué club es el sexto grande del fútbol argentino, una historia que lo abarca todo. Hinchas, títulos, estrellas, partidos, ídolos, estadio... ¿Y por qué, en ese rubro, no están, por ejemplo, Estudiantes y Rosario Central? El debate es eterno, pero es el cruce entre Vélez y Huracán el más atractivo en ese rubro. El choque entre estos dos guapos de la ciudad de Buenos Aires tiene un antecedente especial, que cambió el destino para siempre: el día en que Vélez le arrebató el título al elegante conjunto al que dirigía Angel Cappa.

Fue el 5 de julio de 2009, por el torneo Clausura, en el estadio de Vélez. El enfrentamiento generó grandes expectativas, abrió polémicas, y quedó marcado por los supuestos errores cometidos por el árbitro Gabriel Brazenas y sus asistentes. Vélez se impuso por 1 a 0, por un tanto de Maximiliano Moralez, luego de una falta de Bati Larrivey contra Gastón Monzón, el arquero del Globo. Ricardo Gareca, el consagrado DT que hoy conduce el seleccionado de Perú, era el entrenador del Fortín.

Argentinos-San Lorenzo, por la fecha 1 de la zona 5, en La Paternal. No hay equivalencias entre Argentinos, uno de los clubes más queridos de nuestro medio y que es una suerte de semillero en el mundo, por la grandeza de Maradona, Riquelme, Borghi y Redondo -entre tantos otros-, contra una de las entidades más grandes y apasionadas del fútbol argentino. Pero un día lo cambió todo. El humilde hundió al gigante, lo mandó al sótano, algo que jamás había ocurrido en esta parte del mundo.

Marcelo Tinelli, en ocasión del sorteo de los grupos en el predio de AFA; el presidente de la Liga Profesional suele cruzar bromas con Alberto Fernández por San Lorenzo y Argentinos Juniors. Crédito: @LigaAFA

"Se van a enojar los hinchas de San Lorenzo, pero fue un momento glorioso. Es el momento que recuerdo con mayor alegría de Argentinos Juniors", destacó, tiempo atrás, Alberto Fernández, el presidente de la Nación, que ignoró la Copa Libertadores conseguida en 1985 con un equipo brillante. Marcelo Tinelli, presidente de San Lorenzo y titular de la Liga Profesional, le contestó entre bromas: "Ya me lo ha repetido infinidad de veces desde que lo conozco. Evidentemente es para psicólogo... Pensé que se había alegrado más cuando ganaron la Libertadores. Igual es amigo y quiero a Alberto".

En aquella 34ª y última fecha del torneo Metropolitano, que ganó el Boca de Maradona, Colón ya había descendido y por escapar del otro lugar peleaban Argentinos y Talleres, que tenían 27 puntos, y San Lorenzo y Sarmiento, de Junín, una unidad más arriba. Talleres y Sarmiento se salvaron al ganar sus partidos y a San Lorenzo, que jugaba como local en la cancha de Ferro, le alcanzaba sacar un empate con Argentinos. Pero perdió por 1 a 0. Alles le atajó un penal a Delgado en el primer tiempo y Carlos Salinas, también de penal, consiguió el único gol, sobre el final de la misma etapa. El equipo azulgrana era dirigido por Toto Lorenzo.

Newell's-Boca, por la fecha 2 de la zona 4. A simple vista, el conjunto de Maxi Rodríguez frente al último campeón del fútbol argentino ya es atractivo, pero no mucho más. Miguel Russo, el entrenador xeneize, es un símbolo canalla, pero como el encuentro no tendrá público, no habría mayor interés por ese lado, más allá del historial positivo de Miguel ante Newell's. Hay otra cuestión, de un solo hombre contra el gigante. Nacho Scocco, uno de los jugadores más queridos de la historia reciente de River, contra un club al que solía hacerle goles.

El 14 de marzo de 2018, River se impuso a Boca por 2 a 0 en Mendoza con tantos de Pity Martínez, de penal, y Scocco, que con una definición sutil selló la Supercopa Argentina. Meses después, con el mismo resultado -y los mismos goleadores-, el equipo millonario celebró a lo grande en la Bombonera, en un partido de la Superliga.

A los 35 años, Nacho tiene un nuevo objetivo. Y Boca, confianza en que esa etapa quedó definitivamente enterrada.

