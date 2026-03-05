LA NACION

La agenda de la TV del viernes: la Fórmula 1 en Australia, ligas de Europa, Indian Wells, rugby y básquetbol

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

Franco Colapinto formará parte de la clasificación en el Gran premio de Australia
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 6 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Liga de España

  • 17 Celta vs. Real Madrid. ESPN

Segunda de España

  • 16.30 Cádiz vs. Real Zaragoza. DSports (1616)

Bundesliga

  • 16.30 Bayern Munich vs. Borussia Moenchengladbach. Disney+
Harry Kane, figura del Bayern Munich
Ligue 1

  • 16.45 PSG vs. Monaco. ESPN 2

Serie A

  • 16.45 Napoli vs. Torino. Disney+

FA Cup

  • 17 Wolverhampton vs. Liverpool, por los octavos de final. Disney+

TENIS

Indian Wells

  • 16 La segunda ronda. Disney+
  • 20.30 La segunda rueda. ESPN 2
Francisco Cerundolo juega en Indian Wells
AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 22.25 Práctica 3 del Gran Premio de Australia. Disney+ y Fox Sports
  • 2 (del sábado) Clasificación del Gran Premio de Australia. Disney+ y Fox Sports

RUGBY

Seis Naciones

  • 17 Irlanda vs. Gales. ESPN 4

Super Rugby Américas

  • 19 Pampas vs. Capibaras XV. ESPN 4
  • 21 Tarucas vs. Dogos XV. ESPN 4
Dogos XV visitar a Tarucas por la tercera fecha del SRA
BÁSQUETBOL

La Euroliga

  • 16.15 Olympiacos vs. Panathinaikos. DSports 2

La NBA

  • 21 Dallas Mavericks vs. Boston Celtics. ESPN 3
  • 23 Los Angeles Clippers vs. San Antonio Spurs. ESPN 3

Liga Nacional

  • 22 Regatas (C) vs. San Lorenzo. TyC Sports

GOLF

PGA Tour

  • 16 Arnold Palmer Invitational, la segunda ronda. ESPN 3
Collin Morikawa, una de las figuras en el Arnold Palmer Invitational en Orlando
VOLEIBOL

Liga Argentina

  • 11 Ciudad vs. Defensores de Banfield. Fox Sports
  • 17 UPCN vs. San Lorenzo. Fox Sports 2
  • 19.30 Tucumán de Gimnasia vs. Boca. Fox Sports 2
  • 22 Monteros vs. River. Fox Sports 2

BOXEO

ESPN Knockout

  • 23 Julio Cabrera vs. Gerardo Zapata. ESPN 4


