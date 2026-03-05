La agenda de la TV del viernes: la Fórmula 1 en Australia, ligas de Europa, Indian Wells, rugby y básquetbol
La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 6 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Liga de España
- 17 Celta vs. Real Madrid. ESPN
Segunda de España
- 16.30 Cádiz vs. Real Zaragoza. DSports (1616)
Bundesliga
- 16.30 Bayern Munich vs. Borussia Moenchengladbach. Disney+
Ligue 1
- 16.45 PSG vs. Monaco. ESPN 2
Serie A
- 16.45 Napoli vs. Torino. Disney+
FA Cup
- 17 Wolverhampton vs. Liverpool, por los octavos de final. Disney+
TENIS
Indian Wells
- 16 La segunda ronda. Disney+
- 20.30 La segunda rueda. ESPN 2
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 22.25 Práctica 3 del Gran Premio de Australia. Disney+ y Fox Sports
- 2 (del sábado) Clasificación del Gran Premio de Australia. Disney+ y Fox Sports
RUGBY
Seis Naciones
- 17 Irlanda vs. Gales. ESPN 4
Super Rugby Américas
- 19 Pampas vs. Capibaras XV. ESPN 4
- 21 Tarucas vs. Dogos XV. ESPN 4
BÁSQUETBOL
La Euroliga
- 16.15 Olympiacos vs. Panathinaikos. DSports 2
La NBA
- 21 Dallas Mavericks vs. Boston Celtics. ESPN 3
- 23 Los Angeles Clippers vs. San Antonio Spurs. ESPN 3
Liga Nacional
- 22 Regatas (C) vs. San Lorenzo. TyC Sports
GOLF
PGA Tour
- 16 Arnold Palmer Invitational, la segunda ronda. ESPN 3
VOLEIBOL
Liga Argentina
- 11 Ciudad vs. Defensores de Banfield. Fox Sports
- 17 UPCN vs. San Lorenzo. Fox Sports 2
- 19.30 Tucumán de Gimnasia vs. Boca. Fox Sports 2
- 22 Monteros vs. River. Fox Sports 2
BOXEO
ESPN Knockout
- 23 Julio Cabrera vs. Gerardo Zapata. ESPN 4
