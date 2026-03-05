Claudio Ubeda analizó la goleada de Boca ante Lanús: “Antes no éramos tan malos, ahora no somos tan buenos”

Y una noche, Claudio Ubeda encontró algo de paz. El entrenador de Boca, a prueba permanentemente en medio de una seguidilla de resultados adversos en el Torneo Apertura y un juego del equipo que no conformaba, en la goleada por 3-0 como visitante a Lanús volvió a sonreír. Al menos por estas horas, el DT puede planificar el próximo partido, el miércoles de la semana que viene con San Lorenzo en la Bombonera, apartándose un poco de los murmullos y señalamientos.

“Hicimos un partido casi perfecto. Jugaron los muchachos muy bien, tuvimos niveles muy altos en el campo. Estuvimos ordenados. Contrarrestamos la propuesta que tenía Lanús. La verdad es que me pone contento que los chicos, ante la adversidad, hayan respondido como lo hicieron. Por suerte, hubo mucha gente nuestra en las tribunas. Era la tarea que teníamos por delante: teníamos que ganar”, reflexionó quien heredó el lugar tras el fallecimiento de Miguel Russo el 8 de octubre pasado y siente en carne propia la demanda que tienen los fanáticos con un equipo al que le cuesta tener una identidad.

Claudio Ubeda tuvo una noche en paz con el 3-0 de Boca ante Lanús, con pasajes de buen juego Manuel Cortina

Desde el 2 de noviembre que sus dirigidos no vencían como visitante. Esa era una de las deudas que pesaba mucho en la balanza que cada vez se volcaba más hacia el lado de los reproches y los silbidos. Al menos por estos días, tras imponerse en el partido pendiente de la séptima fecha ante el Granate, podrá poner la cabeza en la almohada sin tener pesadillas.

“Hicieron un partido mejor que con River, más sólido. Por lo que significa un Boca-River, aquel tuvo más trascendencia, pero me pone contento por Boca primero, y por la gente... por la muestra de carácter y la rebeldía de salir a jugar de esta manera. Antes no éramos tan malos, ahora no somos tan buenos. Hay que buscar un equilibrio, viene bien ganar este tipo de partidos", contextualizó Ubeda. El 2-0 al millonario fue el 9 de noviembre como local.

El respaldo lo encontró en el juego, en el resultado y en la actitud de algunos futbolistas que son referentes. “El abrazo de Merentiel me significa mucho, es un chico extraordinario. Me pone contento que nos ayude, mientras el grupo siga fortalecido, y que sienta que tiene que pelear cada partido como una final. Es el mensaje que queremos dar”, describió sobre el delantero, que marcó dos goles y en uno de ellos fue al encuentro del entrenador para la celebración. Y agregó sobre Leandro Paredes, el capitán: “Es un líder muy positivo, por lo que hace dentro y fuera de la cancha. En la gestión del grupo ayuda muchísimo con eso”.

Ante Lanús, el entrenador cambió algunas piezas, tomando como referencia el final del partido del sábado pasado ante Gimnasia de Mendoza, y la imagen fue muy diferente a lo que venía provocando Boca. “El doble 9 es una alternativa válida que está dando resultados. Merentiel encuentra esa sociedad que le permite llegar y finalizar. Bareiro es diferente a todo lo que tenemos porque juega y descarga de espaldas y da la posibilidad que, cuando los rivales presionan, sea la alternativa de jugar en segunda línea y tener la pelota en la zona ofensiva", explicó.

Si de nombres propios se trata, los elogios llegaron también a Tomás Aranda, el chico atrevido que estuvo por primera vez desde el inicio, para asociarse con Paredes y ser nexo de los delanteros. “Hizo un gran partido. Jugó muy bien. Sabíamos que podía dar lo que brindó. Estuvo ordenado cuando perdíamos la pelota. Se lo notó como si hubiera jugado muchos más partidos y no como el primero como titular. Es un punto a favor que nos pone contentos”, subrayó.

Ante un Lanús que estaba de festejos por la obtención de la Recopa Sudamericana el jueves pasado, la vara para medirse era significativa. “El triunfo fue uno de los mejores porque enfrentamos a un rival que viene de ganar una Copa. Ante un rival serio, no sufrimos fisuras, atacamos espacios como lo habíamos entrenado y estuvimos ordenados. Es un dato importante, nunca sufrimos embestidas de Lanús”, sostuvo.

Y luego se refirió a los hinchas, que colmaron una tribuna, con el beneficio de que hubiera público visitante en la Fortaleza. “Nos pone súper contentos ganar con nuestra gente ahí. Sostienen los partidos, nos ayudan a dar ese extra para el toque final de los partidos. La gente se fue contenta más allá de la forma, la gente quiere ganar”.