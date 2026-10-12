La curiosa conducta antideportiva en el fútbol chino que terminó con ¡dos pelotas adentro de un arco!

Una situación muy particular se vivió en el fútbol de China. Durante una jugada que se dio en el duelo que disputaron Shaanxi United frente a Foshan Nanshi aparecieron dos pelotas en el campo de juego... Y luego de algunos segundos las dos terminaron en el arco.

Todo se dio en el marco de la jornada 26 de la Primera División del fútbol chino, que se disputó este domingo en el estadio Weinan Sports Center. Se jugaban tres minutos de la segunda etapa y el local, Shaanxi United, ganaba 2-0 y era el que atacaba y contaba con un lateral ofensivo.

Una vez que ejecutó el saque de banda, un atacante controló el balón, pero con algo de imprecisión, ya que se le fue largo, y la dirigió hacia la línea lateral. La pelota nunca salió y el arbitro del partido, Yan Xu, tampoco vio que se haya ido de la cancha como para cobrarlo. A partir de ahí comenzó la confusión.

Un defensor de Foshan Nanshi sí pensó que se había ido entonces hizo el saque lateral. Le entregó la pelota a un compañero, pero sin percatarse que el juego nunca se había detenido: la acción seguía con aquella pelota que se había salvado en el lateral. Todo continuó con dos pelotas y Shaanxi United recuperó la principal (la que mandaba el juego) en el ataque.

Cuando un futbolista se disponía a rematar, el delantero del visitante Mame Ndiaye, que estaba lejos de su arco, primero levantó sus brazos en forma de protesta y luego aprovechó la oportunidad para patear el otro balón hacia donde atacaba el equipo contrario. Actitud antideportiva que se realizó con el fin de “ensuciar” la jugada y generar la confusión (o invalidez) en caso de que ese avance prospere con peligro.

¿Que pasó? Mientras sucedía todo eso, el disparo del jugador de Shaanxi United fue al arco. El arquero Thach Tieu Thien dejó el rebote y el futbolista Daleho Irandust convirtió el gol... todo mientras la pelota que pateó Ndiaye ¡también ingresaba en el arco! Se generó una confusión muy grande con los dos balones dentro del arco del equipo que perdía 0-2. Unos celebraban y los otros protestaban.

La curiosa jugada con dos balones en el campo de juego en China

Finalmente, el árbitro decidió correctamente no conceder el tanto, y su argumento fue que en ese momento había dos pelotas en el campo de juego al mismo tiempo que interferían en las acciones. Según el artículo 2.05 de la International Football Association Board (IFAB), la presencia de un segundo balón en el terreno de juego se maneja de acuerdo con su interferencia en el desarrollo de la jugada. Y acá estuvo uno casi encima del otro. ¿Por qué el árbitro estuvo bien entonces? Si la segunda pelota no interfiere en el juego, debe dejar que continúe y ordenar que se retire de la cancha el otro balón lo antes posible. Si el segundo balón sí interfiere en el juego, el juez debe detener el partido y cobrar un pique.

En esta ocasión, el fallo de no cobrar el gol fue correcta a pesar de que no se detuvo la acción cuando correspondía. De acuerdo con las reglas, el árbitro debe detener el juego rápido si un segundo balón interfiere directamente con la acción, lo que validó reglamentariamente la anulación a pesar de la evidente “viveza” del defensor.

Vale destacar que Shaanxi no tuvo nada que ver con la segunda pelota que estaba en la cancha. La misma fue pateada intencionadamente por Ndiaye hacia la zona donde su equipo estaba siendo atacado. Esto encendió la polémica en los hinchas locales, convencidos de que el jugador contrario había actuado intencionadamente para “salvar” a su equipo. Tras escuchar el informe del juez de línea, el árbitro principal lo amonestó a Ndiaye por conducta antideportiva. Aún así no convalidó el gol de Shaanxi. Tras el incidente, el partido de la fecha 26 continuó y Shaanxi United ganó el partido por 5-1 con cuatro goles de Astrit Selmani y uno de Shijie Wang.