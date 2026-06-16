La curiosa respuesta de Tim Payne sobre la posibilidad de jugar en la Argentina tras el Mundial 2026

El empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán dejó una frase que rápidamente llamó la atención de los hinchas sudamericanos. El protagonista fue Tim Payne, uno de los referentes del conjunto oceánico, quien fue consultado sobre su futuro después del Mundial 2026 y sorprendió con una respuesta que dejó abierta la puerta a una eventual llegada al fútbol de la región.

El defensor habló tras el encuentro disputado el lunes y evitó profundizar sobre posibles negociaciones. Sin embargo, cuando le preguntaron si consideraría una transferencia a la Argentina, a otro país de Sudamérica o incluso a España una vez finalizado el torneo, reconoció que sería una posibilidad a analizar.

Tim Payne

Qué dijo Tim Payne sobre la posibilidad de jugar en Sudamérica

Durante la entrevista posterior al partido, Payne fue consultado directamente acerca de los rumores que comenzaron a surgir a partir de su actuación en el Mundial y sobre el interés que podría despertar en distintos mercados.

“Sí, si eso llega a pasar, será algo a considerar. Pero, en este momento, estoy enfocado en representar a Nueva Zelanda”, respondió el futbolista.

La declaración no pasó inadvertida, especialmente porque llega en un momento en el que comienzan a multiplicarse las especulaciones sobre cuál será su próximo destino una vez concluida la Copa del Mundo.

Payne selló un momento clave en el empate con Irán Andre Penner - AP

Los rumores que lo acercan a Olimpia de Paraguay

Las palabras del defensor coincidieron con versiones publicadas este martes por distintos medios ingleses, que aseguran que Payne podría convertirse en refuerzo de Olimpia de Paraguay tras el Mundial 2026.

Por el momento, ni el jugador ni el club paraguayo realizaron anuncios oficiales y tampoco trascendieron detalles sobre una eventual negociación. Sin embargo, los rumores ganaron fuerza en las últimas horas y colocaron al neozelandés en el centro de la escena.

En ese contexto, la posibilidad de jugar en Sudamérica dejó de parecer una alternativa lejana y pasó a ser una opción concreta para el futuro del futbolista.

Argentinos organizaron un banderazo para apoyar a Tim Payne en Estados Unidos

El sueño de Payne en pleno Mundial 2026

Más allá de las especulaciones sobre el mercado de pases, Payne dejó en claro cuál es hoy su principal objetivo. Consultado sobre su sueño en este momento, el defensor no habló de transferencias ni de nuevos desafíos profesionales.

“Mi sueño es ganar el grupo y seguir en el Mundial”, afirmó.

La entrevista terminó con una frase que despertó sonrisas y comentarios entre los aficionados argentinos. Antes de retirarse, Payne cerró su respuesta con un curioso mensaje: “Muchas gracias, aguante Argentina”.