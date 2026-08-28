La deuda por Ignacio Piatti: un problema muy complejo en la crisis económica de San Lorenzo

Una demanda millonaria y peligro de remate para la sede social de San Lorenzo. El club de Boedo tuvo una audiencia judicial con Ignacio Piatti y no llegaron a un acuerdo por una deuda que supera los 2 millones de dólares.

Cuando Ignacio Piatti dejó Montreal Impact de la MLS para ser una nueva cara en el Ciclón, en febrero de 2020, nadie imaginaba un desenlace como el actual. El jugador que tuvo su paso entre 2012 y 2014, y luego durante ese 2020 de pandemia, llegó a Boedo a cambio del 80% de la ficha del mediocampista Emanuel Maciel, que pasó al equipo canadiense y fue presentado por Marcelo Tinelli, que era el presidente azulgrana en ese momento, pero sólo jugó 10 partidos y convirtió un gol en esos 9 meses, pero hoy reclama más de 4,3 millones de dólares, según expuso San Lorenzo de manera oficial en un comunicado. En caso de no cobrar, podría rematarse la sede social del club, situada en avenida La Plata al 1700, tras embargarla en marzo de 2025.

El club informó que, además de la indemnización para el exjugador, valuada en US$ 2.292.716,47, hay intereses sobre rubros indemnizatorios favorables para el jugador por 458.543,29 dólares. A ello deben sumarse los honorarios de representación letrada de la parte actora (US$786.648,42), los honorarios de representación letrada de la parte demandada(US$611.880,16), los honorarios del perito contador (US$137.562,98) y la tasa de Justicia (US$82.537,79). Así es como se llega a los 4,37 millones de la moneda estadounidense que debería pagar el Ciclón.

Caso Piatti: sentencia judicial y riesgo de remate de la Sede



San Lorenzo mantuvo una audiencia con el representante legal de Ignacio Piatti por el juicio que derivó en una sentencia de la Cámara de Apelaciones, que obliga al club a pagar una suma total de USD 4.369.889,11. De… pic.twitter.com/wxzX6LnU45 — San Lorenzo (@SanLorenzo) August 27, 2026

En la audiencia del jueves en la que estuvo José Confalonieri, representante legal de Piatti, con el objetivo de buscar una solución tras la sentencia de la Cámara de Apelaciones, San Lorenzo realizó una propuesta que consistió en el pago de un dinero a la firma y la cesión de parte de los derechos futuros de televisión, pero la misma no fue aceptada por el representante legal de Piatti. Entonces, se pactó una nueva audiencia para el 24 de septiembre, en búsqueda de un acuerdo definitivo.

Para contar toda la historia, hay que retrotraerse a ese cierre de 2020 e inicio de 2021, cuando el club le aplicó una cláusula unilateral de rescisión de contrato y el futbolista inició una demanda reclamando el pago de la doble indemnización correspondiente a las medidas tomadas durante la pandemia por el gobierno de Alberto Fernández, permitiendo que esto escale a la escalofriante cifra de 8 millones de dólares.

Nacho Piatti durante su última etapa en el Ciclón, en la Ciudad Deportiva de San Lorenzo Prensa San Lorenzo

El 20 de abril de 2023, el Juzgado de Primera Instancia había rechazado la demanda y solo condenó al club a pagar los 850.000 dólares fijos de la cláusula de salida pactada, más los haberes de diciembre de 2020, SAC y vacaciones. El 25 de septiembre de 2024, la Sala I de la Cámara de Apelaciones modificó íntegramente el fallo inicial tras fundamentarlo con varios fallos técnicos, siendo la ruptura anticipada injustificada de vínculo como el más saliente, junto a la aparición del dólar MEP para cambiar el valor de la demanda, ya que la Cámara estableció que San Lorenzo debía pagar aplicando la cotización del dólar MEP, y así elevó la condena a 2.710.606,04 dólares más los correspondientes honorarios, cercanos a los 800.000 de la moneda estadounidense.

No hubo acuerdo entre San Lorenzo y los representantes de Piatti por la importante deuda del club con el exjugador Mauro Alfieri - LA NACION

En marzo de 2025, cuando el club hizo oficial el embargo de su sede, el que habló fue el presidente de aquel momento, Marcelo Moretti, que en declaraciones a ESPN se expresó sobre el tema y responsabilizó a los anteriores dirigentes. “Piatti está en su derecho, es un trabajador. Es legítimo su reclamo, es válido. Cada uno hace lo que entiende que está bien y está mal, pero es un trabajador, y San Lorenzo no cumplió”. Y agregó, muy suelto de cuerpo: “Piatti con la sentencia de segunda instancia puede apelar o embargar la sede del club. Va a embargar la sede de San Lorenzo, que es lo que eligió. Nosotros le hicimos una oferta a Nacho y no la aceptó”. Vale recordar que en 2020, cuando Piatti volvió a CASLA, el expresidente era un vocal muy metido en las decisiones futbolísticas de San Lorenzo.

En el siempre convulsionado ánimo azulgrana, el próximo 24de septiembre se juega una instancia judicial importante, y aunque por lo bajo se entiende que la sede nunca será rematada fehacientemente y es una medida para lograr el cobro por parte de Piatti, la incertidumbre se adueña de todo Boedo hace más de cinco años.