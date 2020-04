Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de abril de 2020 • 09:12

La parálisis en la que se encuentra el deporte internacional por la pandemia del coronavirus está modificando calendarios y golpeando fuerte las arcas de muchas instituciones. Dentro de ese contexto, la estructura del fútbol argentino puede explotar si se extiende el aislamiento más allá de mitad de año .

En ese estado delicado se encuentra Belgrano de Córdoba, que le envió a River una carta documento. Los celestes pretenden cobrar las últimas dos cuotas del pase de Matías Suárez por un monto que asciende a 56 millones de pesos . Una de ellas se venció en febrero y la otra aparece próxima a vencer: el 10 de abril.

El delantero fue transferido en enero de 2019 y, según planteó el presidente de la entidad cordobesa, Jorge Franceschi, River debe algunos montos. "Estamos hablando de un dinero que hoy en día equivale a 56 millones de pesos. Es muy fuerte. Pero no es sólo la deuda, que puede existir. River nunca pagó a término y siempre tuvimos paciencia: renegociamos y lo esperamos. Pero ahora nos han faltado a su palabra. Nos prometieron pagar de una determinada forma y no cumplieron. Prometieron hacerlo después del 28 y no lo hicieron. Y ahora se dijo que no pueden por la cuarentena", remarcó Franceschi en Radio Continental.

El traspaso de Suárez se realizó en una cifra que ronda los 2,8 millones de dólares. Y a River aún le falta pagar 870 mil dólares, divididos en dos partes. Uno de los montos es de 320 mil dólares y el otro (vencerá el 10 de abril) por 550 mil de la moneda estadounidense. "La última vez que D'Onofrio me atendió el teléfono fue cuando hicimos la operación de Matías. Después no me respondió más. El triunfo o los logros deportivos dan esta impunidad", siguió Franceschi.

Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

El enojo de Belgrano con D'Onofrio y River se profundizó. "Acá hay una actitud de no pagar. Hemos bancado todas. Hemos elegido armar un equipo con la plata que tenemos. Nos tocó perder la categoría y a nuestro jugador insignia que era Suárez. Hay otros que arman sus equipos con futbolistas que no tienen y consiguen que los triunfos lo acompañen y así tapen balances desastrosos e incumplimientos. Nosotros habíamos presupuestado de manera seria y de esto depende terminar nuestro mandato con toda la planta de Belgrano al día", enfatizó Franceschi.

Suárez, de 31 años, tiene un vínculo hasta junio de 2022 con la entidad de Núñez y una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. En el equipo que dirige Marcelo Gallardo anotó 16 goles en 49 partidos y celebró dos títulos: la Recopa Sudamericana y la Copa Argentina.

"El presupuesto mensual del club es de 40 millones de pesos, por lo que al no recibir ese dinero se complicará el pago de los sueldos de marzo de los empleados y de los jugadores. Y para colmo este mes al salario de los profesionales se le suma una parte de las primas que se les abona en cuotas", explicó Sergio Villella, vicepresidente de Belgrano, en Radio Continental Córdoba.