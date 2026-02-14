Joaquín Panichelli marcó un gol agónico ante Olympique de Marsella y se afirma como uno de los argentinos más goleadores en Europa

En un estadio Vélodrome enmudecido y con el reloj en el límite, Joaquín Panichelli tomó la pelota, acomodó el cuerpo y ejecutó un penal que alteró el desenlace. El delantero argentino estableció el 2-2 definitivo de Racing de Estrasburgo ante Olympique de Marsella, que ganaba por dos goles y dejó escapar la victoria en el séptimo minuto de adición. El tanto, además de frustrar al conjunto de Gerónimo Rulli, quien tuvo responsabilidad en la floja respuesta en el remate, reafirma el momento del atacante y lo consolida como una de las cartas ofensivas más firmes del fútbol francés.

El encuentro correspondió a la fecha 22 de la Ligue 1 y se desarrolló en un contexto complejo para el equipo local, que había despedido días atrás a Roberto De Zerbi, luego de la goleada en el clásico ante París. Con Jacques Abardonado como entrenador interino, Marsella consiguió la ventaja a través de Mason Greenwood y la amplió con el tanto de Amine Gouiri al inicio del segundo tiempo. Estrasburgo descontó por intermedio de Sebastian Nanasi y sostuvo la presión hasta la última acción, cuando una infracción dentro del área derivó en la ejecución desde los doce pasos.

Panichelli, de 23 años, no dudó. Remató con potencia al medio, “la sangre fría de su goleador argentino”, destacó Les Dernières Nouvelles d’Alsace. Rulli, el único argentino titular para el local —Facundo Medina ingresó a los 85′ y Leonardo Balerdi no fue convocado por una gripe—, alcanzó a rozar la pelota, pero no logró desviarla, en una floja respuesta. El grito del argentino al 97 agregado silenció el estadio y confirmó su temple en un escenario adverso.

Penal y gol

Marsella recibió su séptimo gol en tiempo adicionado en el torneo y dejó escapar nueve puntos de esa manera, una señal de fragilidad que se repite y desembocó en silbidos al final. Minutos antes, el arquero de la selección argentina le había negado el gol en dos oportunidades al delantero, e incluso habían tenido un cruce por un choque que terminó en amarilla para Panichelli. En la decisiva, no pudo evitar el gol.

A pesar del gol, el prestigioso diario L’Équipe calificó con 4 al argentino y describió “un partido complicado” en el que casi no encontró espacios, aunque destacó que “igualó en el último segundo, de penal, bajo los silbidos del Vélodrome, como un símbolo de su abnegación”. A su compatriota rival Rulli, le otorgó 5 y señaló que “se reprochará no haber tenido la mano izquierda lo suficientemente firme” en la ejecución en el adicionado, más allá de una atajada “fundamental” antes, frente a Guéla Doué.

Tras el encuentro, Panichelli valoró el punto conseguido y puso el acento en el carácter del equipo: “No fue el partido que quizás queríamos. Pero siempre digo que en un estadio así, contra estos rivales, es importante sumar. Creo que si hacíamos las cosas mejor, nos podíamos llevar los tres puntos. Pero sumar y llevarlo a Estrasburgo es muy bueno”. Luego destacó la reacción tras el 0-2: “Me quiero quedar con la actitud del equipo, de seguir intentando y atacando. Al final tuvimos recompensa”. Además, se refirió al escenario: “Es la primera vez que me toca jugar aquí. Es un estadio muy lindo, con una afición que empuja mucho. No es fácil jugar acá. Por eso repito que me quedo con la actitud del equipo”.

El tanto no constituye un hecho aislado en la temporada del ex River. En 31 partidos desde su llegada a mitad de 2025 a Estrasburgo acumula 14 goles y cuatro asistencias en todas las competencias, números que lo ubican como el segundo máximo artillero de la Ligue 1 (12), solo por detrás del inglés Greenwood (14). Esa producción explica la tasación en 49 millones de euros que fijó la entidad alsaciana para blindarlo ante el interés de clubes de mayor presupuesto.

Además, contando todas las competiciones, se posiciona entre los argentinos más efectivos de las cinco grandes ligas de Europa. Solo Lautaro Martínez (18), con Inter, supera su registro. Mientras que Julián Álvarez (12), con Atlético de Madrid, y Enzo Fernández (11), sin ser delantero con Chelsea, lo siguen. El dato dimensiona su impacto y lo instala en una discusión que ya no resulta prematura: ¿Debe ir al Mundial?

Tras un ciclo en Mirandés, donde tuvo su mejor cuota goleadora, el atacante irrumpió en Francia con una racha notable que incluyó siete conquistas en seis encuentros durante octubre. Ese rendimiento impulsó su primera convocatoria a la selección argentina en un amistoso frente a Angola, en el que ingresó en lugar de nada menos que Lionel Messi en el tramo final.

Luego atravesó una sequía de once partidos sin incidencia directa en el marcador. Sin embargo, el cuerpo técnico de Estrasburgo sostuvo su titularidad y el respaldo dio resultados. Panichelli recuperó eficacia, mantuvo influencia en el área rival y volvió a incidir en momentos determinantes, como el penal frente a Marsella. Sumó su cuarto gol desde los doce pasos, luego de haber fallado en la derrota ante PSG, tres fechas atrás.

El presente del delantero también se inscribe en un fenómeno más amplio. Estrasburgo apostó por una base argentina que incluye a Valentín Barco y a Aaron Anselmino, quien debutó en este compromiso -ingresó en el último minuto-. La identidad del equipo combina juventud y ambición, y encuentra en Panichelli a su principal referencia ofensiva.

En la tabla, el conjunto alsaciano suma 31 puntos y ocupa el séptimo lugar. Marsella, con 40 unidades, permanece cuarto, a once del líder París Saint-Germain. Más allá de la distancia con la cima, la atención para el público argentino se centra en la evolución del atacante surgido en el millonario.

Con 22 fechas disputadas, la Ligue 1 transita su tramo decisivo. Panichelli sostiene regularidad, suma goles y responde en citas exigentes. En un contexto donde la competencia por un lugar en la selección argentina de cara al Mudnial se intensifica, cada actuación adquiere valor simbólico. El penal ante Rulli no solo alteró un resultado: reforzó su candidatura y confirmó que atraviesa el momento más alto de su carrera.

