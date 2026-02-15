Franco Mastantuono vio la goleada de Real Madrid desde el banco y apenas suma ocho minutos en los últimos dos partidos

Franco Mastantuono vio la goleada de Real Madrid a Real Sociedad, 4-1, en el banco de suplentes. Por primera vez en el año el ex atacante de River no sumó minutos, justo en el semestre en el que más necesita continuidad para obtener un lugar en la convocatoria para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Si bien es cierto que el club de la capital española tiene un partido trascendente este martes en Lisboa contra Benfica por la Champions League y eso puede dar a suponer que Mastantuono tendrá protagonismo ese día tras esta ausencia, también se debe considerar que venía de jugar escasos 8 minutos en el 2-0 a Valencia de la semana pasada. Parece haber perdido el puesto en el equipo titular.

El último partido de Mastantuono desde el inicio en Real Madrid data de hace tres semanas. Fue el 24 de enero, frente a Villarreal, por la liga de España (victoria por 2-0 con dos tantos del francés Kylian Mbappé). El argentino fue reemplazado a 15 minutos del final y recibió una tarjeta amarilla. En total, el delantero de 18 años suma 417 minutos en los 11 partidos del conjunto en 2026. Su promedio en la cancha no completa un tiempo de 45 minutos.

Una imagen de un partido reciente: el saludo entre Álvaro Arbeloa y Franco Mastantuono; el DT de Real Madrid optó por dejar al argentino en el banco de suplentes durante la goleada ante la Real Sociedad Denis Doyle - Getty Images Europe

Es sabido que Mastantuono compite contra otros niños prodigios del fútbol argentino por un lugar en la nómina final de Lionel Scaloni para el próximo Mundial. Ellos son Valentín Carboni (suplente en Racing) y Nicolás Paz (de gran temporada en Como, de Italia) y Matías Soulé (titular en la Roma italiana). La ilusión de estar en la lista final se alimentará de minutos en Real Madrid, que ahora es líder de la Liga de España, y que parece encontrar los caminos del gol sin la participación del joven nacido en Azul (provincia de Buenos Aires).

Para peor, Álvaro Arbeloa, el entrenador de Real Madrid que hace unos días había elogiado a Mastantuono por su calidad, este sábado optó por mandar a la cancha a Brahim Díaz en lugar de darle minutos al argentino. Lo cual da a entender que el exRiver dejó de ser incluso la primera opción del banco de suplentes para jugar por las bandas. En su defensa, Mastantuono está al borde de la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Quizás Arbeloa apunte a tenerlo disponible en el próximo partido por la Liga de España (ante Osasuna, como visitante), y darles descanso a los habituales titulares.

El juvenil español festeja su gol, que encarriló el partido de Real Madrid ante la Real Sociedad, por la Liga de España PIERRE-PHILIPPE MARCOU� - AFP�

“Mastantuono es joven y llegó al Real Madrid muy pronto, con un potencial tremendo y la capacidad de jugar por banda y superar a los defensas... Es potente, tiene un gran regate, trabaja duro y aporta intensidad al juego. Llegar al Real Madrid no es fácil, pero sus cualidades se ven enseguida. Estoy muy contento con su trabajo y compromiso”, lo elogió Arbeloa, el entrenador que reemplazó a Xabi Alonso a mediados del mes pasado. Esas palabras, sin embargo, no tuvieron su correlato en la cancha: apenas ocho minutos ante Valencia y ninguno ante la Real Sociedad.

“Llegar a Real Madrid no es lo más fácil del mundo porque este club es muy exigente. Pero apenas uno ve a Franco se da cuenta de su capacidad, del gran jugador que es. Yo estoy muy conforme con su trabajo y la implicación que muestra en el campo. Seguro que va a ir por más”, agregó Arbeloa hace unos días.

El brasileño Vinicius celebra uno de sus dos goles en el 4-1 de Real Madrid ante la Real Sociedad PIERRE-PHILIPPE MARCOU� - AFP�

La goleada a Real Sociedad

Sin Kylian Mbappé, pero con dos goles de Vinicius, Real Madrid apagó de golpe el efecto positivo de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad con una victoria 4-1 en el Santiago Bernabéu este sábado para alcanzar el liderato de la Liga con dos puntos sobre el Barcelona, que el lunes visitará al Girona.

Seis triunfos y tres empates, contando todos los torneos, sumaba el estadounidense Matarazzo desde que llegara a la Real Sociedad a fines de diciembre. La racha se terminó en el Santiago Bernabéu con un doblete de Vinicius de penal. Antes había abierto el marcador Gonzalo, y Federico Valverde acertó desde fuera del área. Mikel Oyarzabal (21′), también de penal, había logrado el efímero empate.

Valverde, figura

Con Mbappé -38 goles en todas las competiciones- en el banco de suplentes y reservado por una molestias en la rodilla izquierda, Real Madrid vivió una noche plácida en su estadio, facilitada por el acierto que tuvo desde su primer tiro al arco.

Prodigio de precisión, Gonzalo siguió haciendo méritos con un gol de auténtico nueve al tocar un centro de Trent Alexander-Arnold para abrir el marcador. Tras el empate de Oyarzabal, que fusiló a Thibaut Courtois para ganar el duelo de especialistas en el arte de los penales, Vinicius forzó y convirtió la primera de sus penas máximas.

El uruguayo Federico Vaalverde portó el brazalete de capitán en el Real Madrid y convirtió un gran gol en el 4-1 ante la Real Sociedad Manu Fernandez� - AP�

Con el brazalete de capitán, el uruguayo Valverde se exhibía en el partido y coronó su actuación con su primer gol en Liga, un elegante remate desde la puerta del área tras una acertada maniobra para encontrar el espacio.

El partido lo tenía encarrilado el equipo blanco y Mbappé bromeaba con sus compañeros en el túnel de vestuarios. En la primera jugada de la segunda parte Vinicius repitió operación y víctima. Volvió a sacar a bailar a Aramburu, demasiado agresivo y desesperado. El árbitro señaló el tercer penal de la noche y Vinicius volvió a celebrar con un baile.

A la hora de juego dos cambios con los capitanes de ambos equipos implicados evidenciaron que estaba todo resuelto: Matarazzo retiró a su faro Oyarzabal y Arbeloa hizo entrar a Dani Carvajal, un habitué del banco de suplentes desde que se recuperara de su última lesión.

Lo mejor de la goleada de Real Madrid

En la última media hora Vinicius siguió exhibiendo piernas, una inyección de confianza para el brasileño en una temporada complicada en la que ha sido silbado por su público. Incluso convirtió su tercer gol, de cabeza, anulado por un milimétrico fuera de juego. Mastantuono observó todo desde el banco.

Con información de AFP.