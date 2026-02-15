Adam Bareiro hace en Fortaleza los goles que se perdía en River y reconoció el interés de Boca

Boca piensa en Adam Bareiro, delantero paraguayo de Fortaleza, para solucionar sus problemas ofensivos. Según trascendió, el club xeneize ofreció 3.000.000 de dólares al brasileño, que lo había comprado a River por US$ 3,5 millones en junio pasado. La tratativa estaría encaminada y se concretaría en los próximos días. Fortaleza aclaró que recién respondería después de la semifinal del torneo cearense, en el que este sábado venció a Ferroviário por 2-0.

Bareiro, que este sábado marcó su tercer gol en cuatro partidos, admitió el interés de Boca por contar con sus servicios. “Tengo mi cabeza aquí. Fortaleza tuvo mucha confianza en mí y valoro eso. Y si estoy pasando un buen presente, es gracias a eso", dijo tras el triunfo. El ex 9 de San Lorenzo y River fue titular y festejó su gol a lo Topo Gigio (¿guiño a Román Riquelme?). Y continuó: “Cuando el nivel de uno es alto, es bueno que se fijen otros equipos. Están manejando entre clubes las cosas, y entre Boca y mi agente. Tengo mi cabeza solamente aquí para dar lo mejor de mí”.

La palabra de Bareiro este sábado

Adam Bareiro na entrevista pós-jogo pic.twitter.com/Ohx3NIa3Lf — estresse1918 (@estresse1918) February 14, 2026

Poco antes de cumplirse 15 minutos de juego, un centro de Maílton desde la izquierda se transformó en asistencia al delantero paraguayo. Casi sin necesidad de saltar, Bareiro se impuso en las alturas y anotó de cabeza. La pelota fue hacia un costado del arco, contigua a un palo, y estableció el 1-0 para el conjunto al que el año pasado dirigió Martín Palermo. El 2-0 llegaría por intermedio de Vitinho.

Boca tiene hasta este miércoles para incorporar un futbolista en lugar del lesionado Rodrigo Battaglia (fue operado de una tendinopatía insercional de un tendón de Aquiles). Pero la más que posible salida de Agustín Martegani –en préstamo a Newell’s hasta el final de la temporada– generaría una prórroga hasta el 12 de marzo. La operación se confirmaría en la semana, después de los feriados de carnaval.

El gol del paraguayo a Ferroviário

Ferroviário 0x1 Fortaleza - Campeonato Cearense



Gol: Adam Bareiro pic.twitter.com/OAA0YJaoQV — estresse1918 (@estresse1918) February 14, 2026

El último paso de Bareiro por el fútbol argentino tuvo más pena que gloria. El paraguayo protagonizó 16 partidos en 2024 (11 de Liga Profesional y 5 de Copa Libertadores) y no consiguió goles. Sumó 567 minutos con la banda roja y fue cedido en préstamo a Al-Rayyan, de Qatar, a cambio de un millón de dólares. A su regreso, y sin lugar en el equipo entrenado por Marcelo Gallardo, recaló en Fortaleza, en el que se revitalizó como goleador y hoy ocupa el lugar del emigrado Juan Manuel Lucero.

En 2024, y cuando el delantero todavía vestía la camiseta del Ciclón, Román Riquelme, ya presidente de Boca, lo elogió: “El 9 de San Lorenzo compite todo el tiempo. Compite, compite y compite. El fútbol para mí es eso. El que juega mal, si compite, pasa a ser bueno. El que es bueno y compite pasa a ser muy bueno. Y el que es muy bueno y compite ya es Messi. Pero podés ser muy bueno y si no te gusta competir, pasás a ser un jugador normal”.

La opinión de Román Riquelme sobre él, en 2024

Riquelme agregó, en una opinión que hoy aparece premonitoria: “El 9 de San Lorenzo compite todo el tiempo, contra el que sea. ¿Juega por Copa Argentina? Compite, se pelea con el defensor del otro equipo, a los tres días juega contra Huracán y compite. El fútbol también es eso".

Ante la escasez de centrodelanteros que padece el plantel comandado por Claudio Úbeda (el único 9 sano y que está en ritmo es el uruguayo Miguel Ángel Merentiel), el presidente se decantó por su viejo deseo.