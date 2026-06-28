La dura patada en la cara a Senesi que terminó en penal para la selección argentina

El jugador de la selección argentina Marcos Senesi, que en el duelo ante Jordania está teniendo su debut en un Mundial, sufrió una dura patada en la cara de parte de un defensor del conjunto asiático que derivó en penal para la albiceleste. Después de una revisión en el VAR, el árbitro sancionó la falta y Lautaro Martínez la cambió por gol.

La jugada se dio a los 28 minutos de la primera mitad, al poco tiempo de reanudación de juego tras la pausa de hidratación. En ese momento, Nicolás Tagliafico tiró un centro desde el sector izquierdo y Lautaro Martínez anticipó a toda la defensa y remató, pero la pelota rebotó en el palo. Sin embargo, quedó en el área chica y Senesi se lanzó a buscarla.

Tras ello, el defensor remató de cabeza y la pelota se fue desviada, pero, tras la definición, un futbolista de Jordania le pegó una patada en la cara al argentino, que quedó tendido en el suelo retorciéndose del dolor.

La dura patada a Marcos Senesi

En un principio, el árbitro rumano István Kovács no sancionó falta, aunque, luego, lo llamaron desde el VAR para revisar la jugada. Después de un breve chequeo, el juez determinó el penal para la selección argentina.

Lautaro Martínez, partícipe de la jugada del penal y quien lleva ya varios partidos sin convertir con la albiceleste, se hizo cargo del penal y lo cambió por gol, después de rematar con potencia hacia el ángulo derecho inferior del arquero. El delantero, a su vez, lo celebró con euforia y luego “se sacó la mufa”.

Minutos atrás, la selección argentina había abierto el marcador de la mano de Giovani Lo Celso. Tras una falta al borde del área, el futbolista de Real Betis pateó el tiro libre y metió la pelota en el ángulo superior derecho del arquero, que ni siquiera se estiró.

Senesi, el último de la lista

El defensor, que fue confirmado como refuerzo de Tottenham, de la Premier League, apenas unos días antes del comienzo del Mundial, no estaba en la lista de convocados para la Copa del Mundo. Sin embargo, Leonardo Balerdi se lesionó en la antesala y Senesi fue citado de urgencia para reemplazarlo.

La dura patada a Senesi contra Jordania Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El exfutbolista de San Lorenzo, en tanto, estaba de vacaciones en Ibiza junto con su novia, Kelci Rose, y debió interrumpirlas para viajar a Kansas para cumplir su sueño de jugar un Mundial.

Senesi, nacido el 10 de mayo de 1997 en Concordia, viene sosteniendo una carrera prolífica en Europa luego de irse de San Lorenzo en 2022. Desde que debutó en el conjunto de Boedo en 2016, el zaguero central zurdo se destacó por su prestancia con la pelota y por ser infalible en el mano a mano.

Mientras jugaba en Feyenoord, de Países Bajos, Senesi fue convocado por Lionel Scaloni para disputar la Finalissima en Wembley, en la que la selección argentina le ganó 3 a 0 a Italia. Tiempo antes el equipo italiano lo había ido a buscar, pero el defensor rechazó la posibilidad de jugar para esa selección y finalmente eligió a la albiceleste.