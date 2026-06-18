La emoción de dos niños estadounidenses cuando se enteraron que iban a ver el debut de Messi en el Mundial

Tras la victoria de la selección argentina 3-0 ante Argelia en el debut mundialista, se viralizó en las redes sociales un video con la reacción de dos niños de Estados Unidos que, al abrir un par de regalos de Navidad, se enteraron que asistirían al histórico partido en Kansas City para ver a Lionel Messi jugar su última Copa del Mundo.

“Dios mío: ¡esto es increíble!“, dicen los hermanos al recibir las camisetas de la selección, el primero de una tanda de dos regalos. Mientras analizan el obsequio, la madre comenta: ”Sé que esperaban las remeras de Arsenal [en alusión al equipo inglés, finalista de la última Champions League]“. Pero los menores le responden: ”No, esto está perfecto“.

La reacción de los niños ante la sorpresa

Más tarde, el mayor de los niños abre un sobre. Al descubrir su contenido, grita: “¡Dios mío!“. Incrédulo, sale corriendo y exclama: ”Son entradas para la Copa del Mundo para ver a Argentina“. De fondo, su hermano lo escucha mientras corre y se tira al piso.

“Esto no está pasando”, dice uno de los nenes, provocando la reacción de la madre quien, sin dejar de grabar, responde: “Sí, chicos: van a ir a ver un partido de la Argentina”. “Estamos excitados: ¡vamos a ver jugar a Messi!“, vociferan los nenes en el living de su hogar.

“Es el mejor día de mi vida: no puedo creer lo que ven mis ojos”, insiste el más grande de los hermanos. Finalmente, con el celular en la mano, agrega: “Le voy a sacar una foto, porque no termino de creer que esto sea real”.

El descargo de la madre

El video con la reacción de los niños que compartió la madre en su cuenta de Instagram no tardó en viralizarse, pero el texto que acompañaba las imágenes no replicaba el mismo sentimiento. “Esta fue la reacción de mis hijos cuando recibieron entradas para el Mundial por Navidad. Cabe mencionar que su reacción inicial fue solo por las camisetas. Ni siquiera sabían que también les habían regalado las entradas”, se lee en el posteo.

“Compré las entradas a través de StubHub [un portal estadounidense de venta de tickets] y esta mañana, el día del partido, las cancelaron y no me las quieren reemplazar. Ni siquiera me importaba qué equipo jugaba porque compré las entradas antes de que se anunciaran las alineaciones. Las compré por US$250 cada una y ahora cuestan US$1000 si intento reemplazarlas hoy mismo”, explicó la mujer.

A pesar del inconveniente, la mujer dio a conocer que pudo conseguir nuevas entradas para cumplirle el sueño a sus hijos, quienes se deleitaron con el hat-trick del astro argentino desde una de las tribunas del Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas.

En un último posteo, la madre compartió una serie de imágenes desde el estadio y sumó: “Estos asientos son increíbles. Ese es el banco de Argentina justo frente a nosotros”. “Vamos a disfrutar”, cerró.