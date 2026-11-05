La emotiva despedida a Jesús de Miguel: familia, compañeros y personalidades del fútbol español

Este jueves el fútbol despidió a Jesús de Miguel, después de que el jugador español muriera tras un choque con Jesús Owono, el arquero de Andorra FC, durante un partido con Tenerife. El técnico de la selección de España y el presidente de Real Madrid se unieron a la familia y a los compañeros del ex futbolista en su funeral,

De Miguel, de 30 años, murió el martes, un día después de sufrir un paro cardíaco ese cruce con el arquero del equipo rival durante un partido de la segunda división. Los compañeros de De Miguel en Tenerife viajaron desde las Islas Canarias y estuvieron entre los cientos que asistieron al funeral.

También estuvieron presentes el seleccionador de España, Luis de la Fuente, el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, y el presidente de la federación española de fútbol, Rafael Louzán. “Desde el dolor y el sentimiento, les trasladamos nuestro pesar y nuestro respeto. Es la mejor manera de demostrar que el fútbol está unido, enviando un abrazo muy fuerte a todos sus allegados”, dijo De la Fuente.

Una imagen del futbolista Jesús de Miguel, que murió este martes

La carroza fúnebre, cubierta de arreglos florales, llegó lentamente a la iglesia en la localidad de Navahermosa, en el centro de España y decenas de personas caminaron detrás, y varias llevaban velas. Después de la misa fúnebre, los portadores del féretro lo llevaron a al cementerio local.

Según se informó, los padres de De Miguel nacieron en Navahermosa, situada a menos de dos horas al sur de Madrid. La localidad, de unos 3000 habitantes, declaró tres días de luto, con banderas a media asta en el ayuntamiento.

Su familia emitió un comunicado agradeciendo a todos los que expresaron sus condolencias, al tiempo que pidió que se respetara su privacidad. “Necesitamos llorar con la tranquilidad que esta situación requiere. Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos los que tuvimos la fortuna de compartir nuestras vidas con él”.

El presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, también fue parte del funeral de Jesús de Miguel. (Photo by Cesar MANSO / AFP) CESAR MANSO - AFP

La Policía Nacional de España abrió una investigación por un posible homicidio involuntario, un procedimiento estándar ante una muerte no natural. Se espera que los investigadores evalúen si el golpe de Owono fue más allá del curso normal del juego.

La familia de De Miguel, recibió mensajes de condolencias de clubes europeos y se dedicaron homenajes a De Miguel durante los partidos de la Champions League de esta semana. La plantilla de Tenerife, ‌el personal del club y el accionista mayoritario, ​Rayco García, asistieron al funeral.

La familia de De Miguel agradeció ​a todos los que le han mostrado su apoyo en un comunicado leído por su representante, Manuel Hernández, antes del ⁠funeral: “En estos momentos tan difíciles, queremos agradecer de corazón todas las palabras, todas las muestras de ‌cariño que estamos recibiendo (...) No tenemos palabras suficientes para agradecer cada mensaje, cada llamada y cada gesto de afecto que nos está llegando”, afirmó la familia en el comunicado leído por Hernández.

Los compañeros de De Miguel llevaron el féretro en la despedida del futbolista de Tenerife. (Photo by Cesar MANSO / AFP) CESAR MANSO - AFP

Rayco García invitó a los aficionados de Tenerife a acudir este sábado al estadio para rendirle homenaje a De Miguel en lo que denominó “la última despedida”.

Además, la AFE, el sindicato de futbolistas españoles, pidió este jueves el aplazamiento de todos los partidos profesionales del fin de semana, en señal de “respeto” y humanidad”, tras la muerte del delantero del Tenerife, que ha conmocionado al mundo del fútbol. Los jugadores y jugadoras “de todas las categorías”, contactados por su sindicato, consideraron “por unanimidad” que la próxima jornada de las diferentes ligas españolas “no debía disputarse”.