La encendida defensa de Christophe Galtier a Lionel Messi un día antes de la posible coronación de PSG

A un día del partido con Estrasburgo por la Ligue 1 que puede darle el bicampeonato de Francia a PSG, el entrenador del equipo parisino defendió a Lionel Messi. En la conferencia de prensa previa al encuentro, en el que un empate le bastará para conseguir la corona, Christophe Galtier dijo que “Lionel Messi es el fútbol” y contó que su compromiso con el club “ha sido irreprochable”. “Fue un orgullo que un futbolista como él viniera a Francia”, aseguró.

Ante la consulta sobre el rendimiento del argentino, Galtier lo destacó: “No puedo hablar de su primera temporada porque no estaba en el PSG. En cualquier caso fue un orgullo que un futbolista como él viniera a Francia. El compromiso de Leo ha sido y es irreprochable desde el principio. Messi es el fútbol. Le veo entrenar a diario y ha hecho un gran año. Miren sus estadísticas de goles y asistencias. Los hinchas esperan muchas cosas, pero ha estado mejor que en su debut”. Hace algunos días, el club fue noticia en todo el mundo por las manifestaciones de sus ultras en la sede de la entidad, en pleno corazón de París. Los reproches hacia futbolistas como Neymar, Marco Verratti o incluso el mismo Messi hicieron que PSG reforzara la seguridad en los domicilios particulares de los deportistas.

Galtier abraza a Messi tras un gol, mientras el argentino es felicitado por otros compañeros Christophe Ena - AP

La temporada de PSG está marcada por la eliminación en octavos de final de la Champions League, el gran objetivo del club. En este sentido, el título en el torneo local puede parecer un premio consuelo para la multimillonaria inversión realizada en futbolistas de elite como el rosarino, el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, el marroquí Achraf Hakimi, el español Sergio Ramos, el brasileño Neymar o el francés Kylian Mbappé.

“Aún no somos campeones, tenemos que confirmarlo ante el Estrasburgo”, recordó (todos los encuentros de la penúltima fecha de la Ligue 1 se juegan este sábado desde las 16 de la Argentina). Y continuó: “¿Qué nota le pongo al equipo? Ese trabajo se lo dejo a la prensa. No es fácil. Comprendo la crítica porque hemos perdido demasiados partidos en 2023 y no hemos jugado bien en ocasiones, sobre todo de locales. Pero tenemos que esperar para hacer ese análisis. Ha sido una temporada complicada y diferente con el Mundial, con poco descanso”. Antes de Qatar 2022, Galtier había pedido que las tres superestrellas del equipo (Neymar, Messi y Mbappé) mantuvieran su “conexión” tras la Copa del Mundo. Sin embargo, eso no ocurrió y el equipo lo sintió. El brasileño, incluso, se lesionó y no volvió a jugar desde el 19 de febrero por el torneo local. Su futuro, como el de Messi, es una incógnita.

También es un gran signo de pregunta la continuidad de Galtier al frente del equipo. El portugués José Mourinho, actual DT de la Roma, era uno de los candidatos a reemplazarlo. Incluso se especuló con la posibilidad de Marcelo Gallardo, sin equipo tras dejar River a fines de 2022. Pero al todavía DT de los parisinos no le preocupan las especulaciones: “Hablo todos los días con Luis Campos (el director deportivo), por teléfono o en persona. Con Al-Khelaifi (Nasser, el presidente) también me veo a menudo. No hemos comentado nada de la temporada que viene. Que se hable de otros nombres es normal, forma parte de mi trabajo. No me perturba en absoluto”.

El entrenador también se refirió a lo que le falta al equipo para poder ganar la Champions, ese objeto del deseo de todos en el club. “Al comienzo de cada temporada siempre se pone al club como favorito para ganarla. Hay otros muchos clubes con las mismas pretensiones y al final solo uno es campeón. Por el camino hay muchas sorpresas. Nadie hubiera imaginado que el Inter iba a llegar a Estambul (sede de la final de esta temporada). Hay que llegar en las mejores condiciones a febrero o marzo, y no fue nuestro caso”, resumió.

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi y Lionel Messi durante el Mundial de Qatar 2022 @FabrizioRomano

También habló de las críticas por parte de los hinchas y de la prensa deportiva. “Entiendo los comentarios, las críticas. Además, tuvimos derrotas en casa donde nuestros partidos no fueron buenos”, admitió Galtier. Y continuó: “A la hora de hacer un balance habrá que analizar la primera parte de la temporada y cómo recuperamos al plantel tras el Mundial. Mañana (por este sábado) todavía habrá ocho jugadores ausentes. Pero puedo entender las decepciones. Esta es la historia de una temporada muy especial, con un calendario muy compacto: nunca antes los jugadores habían jugado tantos partidos en tan poco tiempo. Acepto los comentarios, pero miro todos los campeonatos de Europa y veo que todos han tenido malos momentos. Aquí tuvimos un bajón en un momento crucial de la temporada con los octavos de Champions League (eliminación contra Bayern Munich), los octavos de la Copa de Francia (eliminación contra Marsella). No sabíamos cómo actuar”, graficó.

Ese “momento crucial” es el que tiñe el resultado del trabajo de toda una temporada: los medios deportivos franceses dan por hecho que Galtier no continuará la próxima temporada. Y lo más probable es que lo mismo suceda con Lionel Messi. Y hasta con Neymar.

