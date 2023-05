Selección argentina en el Mundial Sub 20: la poca amplitud del plantel en la defensa, un problema “invisible” que le genera dolores de cabeza a Javier Mascherano

escuchar

SAN JUAN (de un enviado especial).– El cambio de sede para el último partido del grupo A traerá una pequeña pero útil ventaja para la selección argentina en el Mundial Sub 20. Durante su estadía en Santiago del Estero, el clima fue predominantemente nublado y fresco, y eso, sumado a la falta de sol durante el año, se vio reflejado en el estado del campo de juego del Madre de Ciudades, visiblemente desgastado por esos factores y los partidos previos jugados ahí. En cambio, a pesar del clima seco que la caracteriza, San Juan recibió al equipo dirigido por Javier Mascherano con un sol radiante y una brisa muy agradable, y el césped del estadio Hilario Sánchez, donde se realizó el entrenamiento del jueves, fue prueba cabal de ello.

Este factor no sólo favorece el estilo de juego del conjunto albiceleste, que ante Uzbekistán y Guatemala materializó su énfasis en salir jugando por abajo y generar triangulaciones entre varios jugadores de ataque. También resulta más conveniente para evitar lesiones, un factor que no causó problemas severos aún pero sí sustos en jugadores importantes, como ocurrió con Brian Aguirre, guardado para el segundo encuentro, y Valentín Barco y Valentín Carboni, que sintieron molestias antes de ser sustituidos en el 3-0 sobre los guatemaltecos. Se espera que el DT aproveche esa ventaja este viernes frente a Nueva Zelanda, ya con la mira en los octavos de final, pero así como le sobran variantes en el ataque, está severamente limitado para rotar la defensa.

Valentín Barco sufrió un duro golpe contra el arquero guatemalteco Jorge Moreno, y aunque manifestó estar bien y practicó con normalidad, no será titular ante Nueva Zelanda, preservado para los octavos de final. FABIAN MARELLI

La incomodidad ya se vislumbra si se observa el armado del plantel. FIFA eligió mantener el número de apenas 21 convocados para este torneo, a diferencia de lo que ocurrió en competencias como el Mundial de mayores, la Eurocopa (ambas permiten 26), la Copa América y la Copa Africana de Naciones (28), que se hicieron eco de la mayor carga del calendario de clubes posterior a la pandemia de Covid-19. Por esto, Mascherano dispuso una distribución que, en teoría, se hace casi equitativa: tres arqueros, seis defensores, seis mediocampistas y seis delanteros. Sin embargo, al llevarla a la práctica se hace evidente que la zaga queda expuesta por este número una vez que se pone la lupa en las características de los futbolistas elegidos.

La lógica indica que, con base en sus sistemas 4-3-3 y 4-2-3-1, la Argentina dispone más defensores en la cancha que cualquier otra selección, de modo que las posibles variantes allí son menores. Un vistazo jugador por jugador desnuda aun más esta noción: tiene tres centrales (Valentín Gómez, Lautaro Di Lollo y Tomás Avilés), dos laterales izquierdos (Barco y Román Vega) y un solo lateral derecho (Agustín Giay). La expulsión a Tomás Avilés ante Guatemala obliga al DT a usar los apenas dos futbolistas que le quedan en ese puesto, y si el capitán es amonestado frente a los neozelandeses y se pierde el partido de octavos, Mascherano estará forzado a experimentar.

Javier Mascherano se presta a los pedidos de hinchas en San Juan, donde la Argentina se enfrentará con Nueva Zelanda este viernes en el Mundial Sub 20. Prensa AFA

Ahora bien: ¿por qué el director técnico se llevó tan pocos defensores? El propio armado del plantel ofrece algunas explicaciones. Seis de los 21 seleccionados están en el torneo gracias al permiso que otorgaron clubes europeos para cederlos. Entre ellos está Vega, de Barcelona B, pero principalmente volantes y delanteros; faltan, en cambio, Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte y Nicolás Paz, los otros tres europibes con los que Mascherano esperaba contar. La apuesta es firme a hacer valer el gran valor ofensivo del equipo y la experiencia de los jugadores más jóvenes en zona de ataque. La otra explicación yace en un problema global en el nivel formativo: el fútbol argentino no está desarrollando defensores sub 20 al ritmo en que surgen jugadores ofensivos. Cabe echar un vistazo más general a los efectivos que el seleccionador pudo llevar pero no citó.

Los marcadores centrales y de punta que están en el plantel son los que más roce de primera división han tenido entre los de su edad: Giay, Avilés, Gómez y Barco ya están en la rotación habitual de titulares en sus clubes. Es una experiencia de la que carecen futbolistas como el lateral derecho Ulises Ciccioli y los centrales Francisco Marco y Nahuel Génez, que formaron parte del Sudamericano en enero.

De ellos sólo Génez llegó a debutar en la primera, y lo hizo en aquel partido de Boca contra Banfield de 2021 en el que debió jugar un equipo compuesto exclusivamente por futbolistas de la reserva; apenas sumó un partido, por Copa Argentina, desde entonces. Tambén sus participaciones en el torneo en Colombia fueron escasas, y entre los numerosos cambios que Mascherano hizo en ese equipo, el que más llegó a jugar fue Ciccioli, que fue titular únicamente en la victoria sobre Perú. La excepción está en el lateral izquierdo, el único puesto en que las opciones abundan: Julián Aude y Franco Carboni se quedaron fuera porque Los Angeles Galaxy y Monza decidieron no cederlos.

Javier Mascherano eligió llevar más jugadores ofensivos que defensivos al Mundial, dado el mayor nivel de talento argentino en el ataque; la zaga que expuesta ante posibles bajas. TŽlam

Consecuentemente, la asignación de los puestos en la lista parece ser una decisión consciente del DT luego de evaluar todos los riesgos posibles. Después de todo, para que Marco, Génez o Ciccioli entrara a la convocatoria había que sacrificar a un jugador de mucho mayor rodaje profesional, como Aguirre, Juan Gauto, Federico Redondo y Mateo Tanlongo. Pero los dolores de cabeza que eso genera ya se hacen sentir con miras al cruce con Nueva Zelanda.

Tras aquel golpe de Barco contra Guatemala, el defensor aseguró estar bien para jugar, y lo mostró en la práctica en la cancha de San Martín, de San Juan. Pero la prioridad sería cuidarlo. Carboni, por otra parte, mantuvo una conversación con el director técnico mientras sus compañeros hacían la entrada en calor y siguió el entrenamiento por separado. Tal como ocurrió con Aguirre en el partido anterior, se espera que él descanse, como también lo harían Tanlongo y Gauto.

Por Tanlongo ingresaría Redondo, Ignacio Miramón o Gino Infantino. Aguirre y Luka Romero se presentan como variantes por Carboni y Gauto. Pero las modificaciones en la defensa serán solamente las que se puede hacer, las que Mascherano está obligado a realizar. Y en una defensa que no le ofreció garantías a lo largo de su etapa a cargo del seleccionado, eso amenaza con representar un problema más profundo a medida que el Mundial avance.

