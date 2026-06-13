La euforia de Mauricio Pochettino y la resignación de Gustavo Alfaro tras el 4-1 de Estados Unidos a Paraguay

La goleada de Estados Unidos a Paraguay por 4 a 1 en el debut de ambas selecciones en el Mundial dejó sensaciones opuestas en los entrenadores argentinos. Mientras Mauricio Pochettino se mostró exultante por el rendimiento de su equipo y habló de una actuación difícil de encontrar en el fútbol actual, Gustavo Alfaro reconoció la superioridad del rival y calificó como justa la caída.

El seleccionado estadounidense ofreció una producción soñada. Con intensidad, presión y una gran eficacia ofensiva, dominó el partido en todo momento y dejó una imagen que ilusiona a los hinchas locales en la Copa del Mundo que organiza con Canadá y México.

Pochettino celebra durante la goleada de Estados Unidos; "es difícil encontrar a un equipo que juegue así”, se complació. HARRY HOW - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pochettino, que ni bien terminó el encuentro del grupo D en Los Ángeles abrazó feliz al árbitro neerlandés Danny Desmond Makkelie, expresó su satisfacción. “Es difícil encontrar a un equipo que juegue así”, afirmó en la conferencia de prensa, con orgullo por el funcionamiento colectivo que mostró su selección. El DT destacó la personalidad de sus dirigidos para imponer condiciones desde el comienzo y valoró haber sostenido el ritmo durante gran parte del juego.

“Cuando un equipo juega de esta manera hay que disfrutarlo. Los futbolistas interpretaron muy bien lo que habíamos trabajado”, señaló el ex entrenador de Tottenham, PSG y Chelsea, que llegó al Mundial con la misión de convertir a Estados Unidos en un candidato capaz de competir a la par de las principales potencias. Al ser consultado por las expectativas que generó el triunfo de la selección anfitriona, Pochettino envió un mensaje a los hinchas: “Estuvieron fantásticos; esto es lo que uno quiere ver de estadounidenses apasionados. Ahora ya lo saben: el fútbol es algo enorme”.

Así vivió Pochettino, entrenador de Estados Unidos, la goleada de su equipo ante #Paraguay en el debut. pic.twitter.com/rHf3Hp9CiA — TyC Sports (@TyCSports) June 13, 2026

El rendimiento del equipo local se manifestó en una producción ofensiva contundente. Folarin Balogun, delantero de Monaco y autor de dos goles, fue una de las figuras, y Christian Pulisic volvió a ser el líder futbolístico. Estados Unidos aprovechó los errores paraguayos y construyó una victoria que incluso pudo ser mucho más amplia.

En el otro extremo apareció la mirada de Alfaro. El entrenador rafaelino evitó las excusas y realizó una evaluación crítica del desempeño de su seleccionado. “Fue una derrota justa”, reconoció. Y agregó: “Una lástima el primero, que fue un autogol, porque fue en el arranque del partido y estábamos bien. Uno quería que llegara rápidamente el entretiempo para terminar de acomodar las cosas. En el entretiempo tratamos de ajustar las marcas”.

Alfaro reclama a sus dirigidos, que fallaron en el estreno; Paraguay sufrió una dura derrota en su regreso a la Copa del Mundo luego de 16 años. PATRICK T. FALLON - AFP

El preparador santafesino admitió que Paraguay había cometido errores que habían facilitado el trabajo de Estados Unidos y que el partido le había dejado enseñanzas importantes para lo que viene. “Nos equivocamos en situaciones que en este nivel se paga muy caras”, analizó quien llevó a Paraguay a una Copa del Mundo 16 años después de la última participación (la última fue Sudáfrica 2010, en la que la Albirroja cayó en un cuarto de final, contra España, futuro campeón).

🇵🇾🗣️ "EN UN MUNDIAL LAS EMOCIONES LAS TENÉS QUE DEJAR DE LADO"



Tras la dura derrota de Paraguay ante Estados Unidos en el debut del Mundial, Gustavo Alfaro habló sobre el manejo de las emociones. pic.twitter.com/FZLNZloV8j — TyC Sports (@TyCSports) June 13, 2026

Ante el duro e impensado golpe, Alfaro llamó a mantener la calma y recordó que todavía quedan dos partidos por afrontar en la zona D. Paraguay está obligado a recuperarse para avanzar a la siguiente ronda, a la que pasarán los dos primeros de cada grupo y ocho de los doce terceros.

Compacto de Estados Unidos 4 vs. Paraguay 1

Estados Unidos goleó 4 - 1 a Paraguay en el debut en el Mundial 2026 - RESUMEN DEL PARTIDO

El torneo recién comienza, pero el triunfo en Los Ángeles dejó un mensaje contundente: Estados Unidos quiere ser protagonista importante de la Copa del Mundo, y no solamente por ser coorganizador.