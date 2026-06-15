En Túnez se confirmó el despido de su entrenador Sabri Lamouchi, tras la goleada recibida ante Suecia

Una determinación que impacta y que resulta intempestiva. Tras la derrota de su selección por 5-1 ante Suecia, la Federación de Túnez, anunció que despidió al entrenador Sabri Lamouchi, que había sido designado en enero último, tras sus pasos por Nottingham Forest y Cardiff City, y apenas había dirigido cinco partidos. El secretario técnico de Túnez, Mondher Kebaier, según datos del diario AS sería la persona que en principio tomaría las riendas de Las Águilas de Cartago por lo que resta de Mundial.

Según la emisora ​​de radio tunecina Mosaique FM, los jefes de la delegación tunecina solicitaron una reunión de emergencia tras la goleada sufrida, para discutir el futuro de Lamouchi. Además, en el mismo medio revelaron que se produjo una pelea entre un simpatizante de Túnez y el hijo de Lamouchi. El entrenador al ser consultado por los periodistas sobre lo que sucedió con su hijo, sólo dijo: “Como padre, les responderé primero, y también será el entrenador quien les responda. Hay vínculos familiares aquí, pero mi hijo no participa en el proceso de selección”.

Sabri Lamouchi fue despedido como entrenador de Túnez tras la goleada sufrida ante Suecia. (AP Photo/Moises Castillo) Moises Castillo - AP

El hijo del seleccionador viaja con la delegación oficial sin ocupar ningún cargo dentro de la selección nacional. Aparece en particular en fotos oficiales junto al cuerpo técnico y fue visto en el campo de juego con los jugadores durante los entrenamientos, sin que ningún anuncio oficial de la Federación Tunecina de Fútbol (FTF) haya mencionado su integración al staff técnico.

Otros antecedentes

Para Túnez no sería una gran sorpresa, ya que no es la primera determinación de estas características que toman las autoridades tunecinas. En la Copa del Mundo de Francia 1998, también echó a su entrenador en la etapa de grupos: el polaco Henryk Kasperczak dejó su puesto el 23 de junio de 1998 tras dos caídas consecutivas (0-2 contra Inglaterra y 0-1 ante Colombia). En aquella oportunidad, su asistente Ali Selmi asumió de manera interina y dirigió el último encuentro frente a Rumania (1-1).

El entrenador Henryk Kasperczak también fue despedido como DT de Túnez en el Mundial de Francia 98 (Photo by Adam Davy/EMPICS via Getty Images) Adam Davy - EMPICS - PA Images

En la misma Copa del Mundo se dieron dos casos más: el brasileño Carlos Alberto Parreira fue despedido en Arabia Saudita tras perder los primeros dos partidos (1-0 ante Dinamarca y 4-0 contra Francia), quedando eliminado sin la posibilidad de dirigir el duelo final ante Sudáfrica y en su lugar dirigió Mohamed Al Kharachi. Dos días más tarde, Bum Kun Cha, DT de Corea del Sur, también dejó el cargo al perder 3-1 con México y 5-1 ante Holanda; lo reemplazó Kim Pyong-Seok para dirigir contra Bélgica.

El antecedente más extraño se vivió en la antesala de Rusia 2018, cuando España despidió a Julen Lopetegui a tan sólo un día del comienzo del Mundial. En aquella ocasión, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, comunicó despido en Krasnodar luego de enterarse, apenas cinco minutos antes del anuncio oficial, de que Lopetegui había firmado contrato con Real Madrid para reemplazar a Zinedine Zidane.