La FIFA calificará a los jugadores con un puntaje del 0 al 10 en el Mundial: cómo funcionará el sistema

La FIFA anunció el lanzamiento de las Clasificaciones de Rendimiento Acumulado para la Mundial 2026, un sistema tecnológico pionero que calificará el desempeño de cada jugador con una nota del 0 al 10 tras cada partido.

El proyecto, desarrollado por la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA -a cargo de Arsène Wenger- junto a la firma Aramco, procesará datos exclusivos y exhaustivos de los partidos de la FIFA y algoritmos de inteligencia futbolística para evaluar de forma cuantitativa el ataque, la creatividad y la defensa en los jugadores de campo, y posesión del balón y defensa de la arco para los arqueros.

Todos los jugadores deben jugar un mínimo de 20 minutos para obtener una puntuación. Estas puntuaciones estarán disponibles cuatro horas después de cada partido.

La FIFA anunció un nuevo modelo general para la evaluación del rendimiento individual Imagen generada con IA

La definición de las categorías, según FIFA:

Ataque : Aquellos que pueden ejecutar acciones de ataque decisivas en los momentos más importantes.

: Aquellos que pueden ejecutar acciones de ataque decisivas en los momentos más importantes. Creatividad: Jugadores que pueden vincular la calidad de la visión y la ejecución para desbloquear el ataque.

Jugadores que pueden vincular la calidad de la visión y la ejecución para desbloquear el ataque. Defensivos : Jugadores que anticipan el peligro y realizan acciones defensivas cruciales.

: Jugadores que anticipan el peligro y realizan acciones defensivas cruciales. Defensa del arco : Arqueros capaces de ser decisivos a la hora de defender su portería, con una fuerte presencia y autoridad para dominar su área.

: Arqueros capaces de ser decisivos a la hora de defender su portería, con una fuerte presencia y autoridad para dominar su área. En posesión del balón: Arquero dinámicos en su análisis del juego y en la toma de decisiones para ejecutar la distribución correcta, especialmente en las transiciones defensivas a ofensivas.

La AFA en un comunicado explicó que este nuevo sistema, creado por expertos “usa los datos de rendimiento de la FIFA para reconocer las características y aportaciones individuales de los futbolistas de un modo que las estadísticas tradicionales no son capaces de mostrar”.

Por su parte, Werner expresó: “El rendimiento dejará de ser algo meramente subjetivo. Con las nuevas Clasificaciones de la FIFA del Rendimiento Acumulado, la actuación de cada jugador se analizará mediante datos objetivos de partidos en términos de ataque, creatividad y defensa, con lo que se establecerá un nuevo modelo general para la evaluación del rendimiento individual en el fútbol”.

De acuerdo con el cronograma oficial de la FIFA, el público y la prensa especializada verán las primeras calificaciones una vez concluida la jornada inaugural de la fase de grupos, asegurando que todas las selecciones hayan debutado en el certamen.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Chris Carlson - AP

A partir de ese momento, la plataforma se actualizará en tiempo real al finalizar cada partido, permitiendo un seguimiento minucioso de la evolución del rendimiento acumulado a lo largo de la competencia y abriendo un nuevo debate sobre quiénes son las verdaderas figuras de la Copa del Mundo.

Cuáles son las nuevas reglas de la FIFA para el Mundial 2026

La International Football Association Board (IFAB) decretó un paquete de normativas con el objetivo de transformar la dinámica del juego para el Mundial 2026 que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre las principales modificaciones se destacan límites estrictos de 5 a 10 segundos para saques de banda/meta y cambios, restricciones médicas, y ajustes en el protocolo del VAR.

A partir de ahora, el jugador que salga tendrá apenas 10 segundos para abandonar el campo. Si no lo hace, el equipo será castigado: su reemplazante deberá esperar un minuto para ingresar, dejando al equipo momentáneamente con uno menos.

Otra innovación clave será el límite de cinco segundos para ejecutar saques de arco o laterales. Si el jugador excede ese tiempo, pierde la posesión. En el caso de los saques de arco, la sanción puede ser aún más severa: corner para el rival.

El tiempo que tarda un futbolista en salir cuando es reemplazado será cronometrado Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Con la nueva normativa, todo jugador que reciba atención médica dentro del campo deberá salir y permanecer al menos un minuto afuera antes de reingresar. Solo habrá una excepción: si la acción deriva de una falta sancionada con tarjeta. La intención es clara: evitar simulaciones o exageraciones que frenen el juego.

El sistema de videoarbitraje también amplía su alcance. Por primera vez, podrá intervenir en jugadas de segunda tarjeta amarilla que terminen en expulsión, un terreno hasta ahora no permitido para la tecnología. Además, podrá corregir errores en la concesión de tiros de esquina

Finalmente, la FIFA endurece la relación con los árbitros:solo el capitán podrá acercarse a dialogar. Cualquier otro jugador que proteste o rodee al juez será sancionado contarjeta amarilla.