FIFA confirmó los cambios reglamentarios que instrumentará en el Mundial 2026

La FIFA decidió dar un golpe fuerte sobre la mesa y este jueves confirmó que el Mundial 2026 no solo será el primero con 48 selecciones, sino también el escenario de una transformación reglamentaria profunda. Con el aval de la IFAB, el ente que define las reglas del juego, se oficializaron cinco modificaciones que apuntan a un mismo objetivo: terminar con la pérdida de tiempo y acelerar el ritmo real del fútbol.

No se trata de ajustes menores. Es, en realidad, un cambio de lógica. El fútbol que viene será más controlado, más medido y con menos margen para las mañas históricas.

Sustituciones bajo presión

A partir de ahora, el jugador que salga tendrá apenas 10 segundos para abandonar el campo. Si no lo hace, el equipo será castigado: su reemplazante deberá esperar un minuto para ingresar, dejando al equipo momentáneamente con uno menos. Es una medida directa contra una de las prácticas más habituales para enfriar partidos. Ya no habrá caminatas eternas ni saludos innecesarios: el tiempo pasa a ser una variable reglamentaria, no interpretativa.

El tiempo que tarda un futbolista en salir cuando es reemplazado será cronometrado Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El fin de la especulación

Otra innovación clave será el límite de cinco segundos para ejecutar saques de arco o laterales. Si el jugador excede ese tiempo, pierde la posesión. En el caso de los saques de arco, la sanción puede ser aún más severa: corner para el rival. Esta regla cambia por completo la administración de los tiempos en donde no hay acción, obligando a los equipos a pensar más rápido y a reducir cualquier intento de demora deliberada.

Los laterales no podrán demorar más de 5 segundos Rodrigo Néspolo - LA NACION

El fin de las simulaciones

El tercer punto apunta a una escena cada vez más frecuente: futbolistas que permanecen en el suelo para cortar el ritmo. Con la nueva normativa, todo jugador que reciba atención médica dentro del campo deberá salir y permanecer al menos un minuto afuera antes de reingresar. Solo habrá una excepción: si la acción deriva de una falta sancionada con tarjeta. La intención es clara: evitar simulaciones o exageraciones que frenen el juego.

La FIFA apunta a reducir las simulaciones en las atenciones médicas Sven Hoppe - DPA

Un VAR con más poder

El sistema de videoarbitraje también amplía su alcance. Por primera vez, podrá intervenir en jugadas de segunda tarjeta amarilla que terminen en expulsión, un terreno hasta ahora no permitido para la tecnología. Además, podrá corregir errores en la concesión de tiros de esquina. La medida busca reducir fallos determinantes en momentos clave, en una línea que apunta a que los resultados se definan por mérito deportivo y no por errores arbitrales.

Autoridad arbitral reforzada

Finalmente, la FIFA endurece la relación con los árbitros: solo el capitán podrá acercarse a dialogar. Cualquier otro jugador que proteste o rodee al juez será sancionado con tarjeta amarilla. Es una decisión que busca ordenar la convivencia dentro del campo y eliminar las escenas de presión colectiva que se volvieron habituales en los últimos años.

En conjunto, estas cinco reglas configuran una nueva era. El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, funcionará como un laboratorio global de un fútbol más dinámico, con mayor tiempo efectivo y menos interrupciones.