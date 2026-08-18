La FIFA despidió al francés Kevin Lamour, el dirigente que había criticado a Infantino

La FIFA anunció este lunes el despido del francés Kevin Lamour, separado de su cargo como director operativo luego de haber cuestionado al presidente Gianni Infantino por su plan de apertura a capitales privados para las competencias internacionales de la entidad. Un comunicado emitido por la FIFA asegura que se informó a los miembros de su consejo que “la decisión se tomó tras una cuidadosa consideración y con gran respeto hacia Kevin”.

“La FIFA agradece a Kevin sus dos años de servicio y le desea la mejor de las suertes en el futuro”, completa el comunicado emitido por la entidad madre del fútbol para informar la destitución del director operativo. Lamour, de 46 años, fue despedido 3 semanas después de haber declarado que se sintió “engañado” por Infantino por el plan que incluía la venta de aproximadamente el 20% de una nueva entidad propuesta, FIFA Forward Enterprise (FFE), que se centraría en los aspectos comerciales y operativos de la Copa del Mundo y otros torneos de la entidad que rige el fútbol mundial.

Kevin Lamour, el dirigente despedido por la FIFA

Infantino abandonó la idea de la creación del FFE tras fuertes cuestionamientos, pero la propuesta le costó apoyo para las elecciones previstas en marzo de 2027, en las que buscará un cuarto mandato consecutivo. Las críticas de Lamour se sumaron a las del principal asesor de Infantino, el estadounidense Carlos Cordeiro, a las del secretario general de la FIFA, el sueco Mattias Grafstrom, y el ex DT francés Arsene Wenger, director de desarrollo global del fútbol de la entidad que rige el fútbol mundial.

Lamour describió el plan para crear el FFE como “el proyecto de una sola persona”, en alusión a Infantino, y agregó que llegó el momento “de que los líderes políticos del fútbol se hagan las preguntas correctas y tomen las decisiones correctas”. “Si eso significa que pierdo mi trabajo, que así sea. Entenderé y respetaré esa decisión. Al menos dormiré tranquilo esta noche”, completó Lamour, quien había asumido en noviembre de 2024.

Lamour había sido subsecretario general de la UEFA, y ocupaba dos niveles jerárquicos por debajo de Infantino en la cúpula de la FIFA, la cual revalidó el apoyo al presidente luego de una reunión celebrada en Rabat sin la presencia del francés, pero con Grafstrom. Infantino también se reunió con el encargado de las finanzas de la FIFA, el suizo Thomas Peyer, su colega del departamento legal, el español Emilio García Silvero; el “jefe de gabinete”, el canadiense Daniel O’Toole; el responsable de las federaciones afiliadas, el azerí Elkhan Mammadov; y el director de relaciones con la prensa, el escocés Bryan Swanson.

Gianni Infantino y un momento incómodo commo presidente de la FIFA Tony Gutierrez - AP

El diario The Times publicó que Infantino convocó a esa reunión tras el encuentro urgente que algunos de los 28 integrantes del Comité Ejecutivo de la entidad celebraron sin el presidente para discutir su liderazgo y gobernanza tras el fracaso del plan del FFE. La UEFA, la Confederación Asiática (AFC) y la CONCACAF (Centroamérica y Caribe) cuestionaron esa reunión después que Ali bin al-Husayn, presidente de la Federación de Fútbol de Jordania (JFA), denunció un intento de chantaje para ayudarlo a ganar las elecciones de marzo de 2027. Esas 3 confederaciones fueron las primeras en rechazar el FFE y, además, en discutir el liderazgo y la gobernanza de Infantino, quien también sufrió hoy el retiro de respaldo de la Asociación Escocesa de Fútbol (SFA) en su búsqueda de un cuarto mandato. La SFA se sumó a la Asociación de Fútbol de Irlanda (FAI) y a las federaciones de Noruega, de Albania, de Finlandia y de las asociaciones de Inglaterra y Gales además de la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales.

Como contrapartida, Infantino recibió el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; del director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, Andrew Giuliani; del ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie; y del presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe. Entre los posibles inversores del FFE se encontraba Thrive Eternal, una firma fundada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Trump, quien recibió en diciembre pasado d parte de Infantino el Premio de la Paz de la FIFA.

A la espera de una posición de la Confederación de Oceanía (OFC), Infantino también fue respaldado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por su par de México (Femexfut) y de Gambia y por la Conmebol, la cual rechazó en cambio el FFE. La prensa europea asegura que la UEFA elabora un plan para destronar a Infantino y busca un candidato que reúna el respaldo unánime, y por ahora el único nombre que sigue esa línea es el qatarí Nasser Al Khelaifi (presidente del París Saint-Germain), aunque esos reportes mencionan ahora también al bareiní Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, vicepresidente senior del Consejo de la FIFA y presidente de la AFC, y al canadiense Victor Montagliani, su colega de la Concacaf. La UEFA incluso ratificó su eventual boicot a los torneos de la FIFA si su presidente avanzaba con su plan y el pasado lunes 10 emitió una carta conjunta con la Concacaf y la AFC para revalidar su falta de confianza respecto de Infantino.

La carta conjunta fue emitida un día después de que la FIFA condenara el “esfuerzo concertado y sostenido por parte de algunos para socavar” a la entidad y a Infantino, quien también recibió peticiones de renuncia del premier británico Andy Burnham y de Mark Carney, su colega de Canadá, sede del Mundial 2026 con Estados Unidos y México.

Kevin Lamour, crítico de los planes de Infantino

En tanto, la Asociación de Fútbol de Qatar (QFA) cuestionó a la AFC por sumarse a la carta de a UEFA y la CONCACAF contra la FIFA e Infantino sin haber consultado primero a las integrantes de la confederación asiática. Asimismo, Infantino sufrió acusaciones por parte del tabloide británico Telegraph, el cual sostiene que el presidente de la FIFA pagó a una supuesta amante durante su gestión como secretario general de la UEFA.

La FIFA negó esa acusación, conocida luego que Infantino, secretario general de la UEFA entre 2009 y 2016, impulsara la creación del FFE para aumentar la financiación para el desarrollo del fútbol a 10 mil millones de dólares en los próximos cuatro años. El problema para Infantino es que la UEFA, en un comunicado a la cadena Sky News, confirmó el pago de una indemnización por despido a una mujer, así como la matrícula de un máster en una escuela de negocios local.

ANSA