La FIFA inhabilitó a Giuliano Galoppo a jugar durante seis meses por una deuda importante

Los plazos se cumplieron y Giuliano Galoppo, jugador de River, quedó inhabilitado para jugar por seis meses, debido a un litigio con su exrepresentante. El futbolista fue condenado el año pasado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Lausana, a pagarle una cifra cercana más de 530.000 dólares y 4.387.000 pesos a Leandro Escudero. Ahora, la FIFA emitió un comunicado con la restricción para que el futbolista, que no es considerado por el entrenador Eduardo Coudet, no pueda disputar partidos oficiales. La primera advertencia fue hecha en febrero y se mantenía en suspenso; este lunes, finalmente se concretó, además de incluir una multa por 5000 francos suizos (US$6170).

El documento del organismo que regula el fútbol en el mundo, firmado por el jefe de área disciplinaria Américo Espallargas, expresa para Galoppo: “...una restricción para jugar partidos oficiales fue implementada por la FIFA sobre el demandado”. La medida se activó con efecto inmediato, después de levantar la suspensión del procedimiento.

Giuliano Galoppo se agarra la cabeza; el mediocampista quedó inhabilitado para jugar hasta que le pague a su exrepresentante Rodrigo Nespolo

En el texto también está especificado hasta cuándo rige dicha inhabilitación: “La restricción permanecerá activa hasta que el monto adeudado sea pagado y por una duración máxima de seis meses”. En otros términos, el plazo se corta solo, pero únicamente si el futbolista regulariza la situación antes del límite. El expediente del Tribunal de Arbitraje Deportivo quedó firme tras la orden de terminación que dictó ese organismo.

En febrero pasado, el tribunal disciplinario de la FIFA le había aumentado el castigo económico a Galoppo y le impuso más obligaciones. Por aquel entonces debía abonarle a su exrepresentante US$360.000 más intereses al 12% anual desde el 11 de marzo de 2021 hasta esa fecha fecha de pago efectivo; $4.477.000 más intereses al 12% anual desde el 12 de marzo de 2022 hasta la fecha de pago efectivo; US$ 530 mil más intereses al 12% anual desde el 6 de agosto de 2022 hasta la fecha de pago efectivo, y 5.000 francos suizos en concepto de costas legales. La FIFA también le había impuesto al futbolista argentino una multa de otros 5.000 francos suizos.

El comunicado de FIFA en el que se informa la suspensión a Giuliano Galoppo FIFA

Por otra parte, en el comunicado informan que la FIFA le solicita a la Asociación del Fútbol Argentino que disponga de inmediato la restricción a nivel nacional, y le solicita tanto a la AFA como a River que le hagan llegar la notificación al jugador sin demora. En su momento, desde el club dejaron trascender que no iban a intervenir porque lo consideraban un asunto privado entre el futbolista y su ex mánager.

La suspensión no llega en un buen momento para Giuliano Galoppo. El mediocampista forma parte de los jugadores excluidos por el entrenador Eduardo Coudet en conjunto con la comisión directiva del club. Como no es tenido en cuenta en el Millonario, el exjugador de San Pablo estaba en plena negociación para salir a préstamo. Rosario Central e Independiente fueron los clubes que se interesaron en contar con el volante.

Giuliano Galoppo jugó en San Pablo y en 2025 fue adquirido por River Instagram @saopaulofc

Galoppo llegó en enero de 2025 a River, a préstamo desde San Pablo. A fines del año pasado, el club de Núñez acordó adquirir el 50% de la ficha del ex Banfield a cambio del 60% de Enzo Díaz y el chileno Gonzalo Tapia, exfutbolistas millonarios que estaban a préstamo en el gigante paulista. Según el portal especializado en pases Transfermarkt.com, la transferencia de Galoppo estuvo valuada en unos cuatro millones de dólares. Allí jugó 48 partidos y marcó ocho tantos.

Previo a su paso por River estuvo en Banfield. En el Taladro debutó en primera en el año 2018, jugó 86 partidos y marcó 21 goles. Sus buenos rendimientos hicieron que lo vean desde Brasil y en julio de 2022 fue vendido a San Pablo por una cifra cercana a los 8 millones de dólares. Esta operación hizo historia en el fútbol sudamericano al ser la primera transferencia pagada parcialmente en criptomonedas a través de la plataforma Bitso. En el cuadro paulista disputó 60 duelos y marcó 10 tantos.