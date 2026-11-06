La FIFA le redujo la sanción a Nahuel Molina, pero mantuvo las 10 fechas de suspensión a Leandro Paredes: la AFA irá al TAS

La FIFA redujo de siete a a cuatro partidos la suspensión de Nahuel Molina, pero mantuvo las diez fechas de castigo a Leandro Paredes por los incidentes ocurridos después de la final del Mundial, en la que la selección argentina perdió por 1-0 ante España. La decisión fue comunicada este viernes por la Cámara de Apelaciones del organismo, que también ratificó las multas impuestas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por los cánticos discriminatorios durante el torneo. Ante este escenario, la entidad que preside Claudio Tapia anunció que recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para intentar reducir las sanciones aún vigentes.

La resolución representa un alivio para Molina, que inicialmente había recibido siete encuentros de suspensión y una multa de 90.000 dólares por su participación en los enfrentamientos con futbolistas españoles al término del partido disputado en Nueva Jersey. Tras la apelación presentada por la AFA, el castigo al defensor de Roma quedó establecido en cuatro fechas y una penalidad económica de 60.000 dólares.

El origen de la sanción de Nahuel Molina fue por aquel cruce con Rodri tras el final en Nueva Jersey Marvin Ibo Guengoer - GES Sportf - Getty Images North America

Distinta fue la decisión sobre Paredes. El mediocampista de Boca había sido sancionado con diez partidos y una multa de 90.000 dólares por su agresión a Gavi, en medio de los incidentes posteriores a la final. La Cámara de Apelaciones rechazó el reclamo de la asociación argentina y confirmó la totalidad de la pena, por lo que el volante todavía deberá cumplir buena parte de la suspensión antes de regresar al seleccionado.

A través de un comunicado oficial, la AFA informó que solicitará los fundamentos de las decisiones para presentar un nuevo recurso ante el TAS. La entidad sostuvo que cuenta con “argumentos de hecho y derecho suficientes” para insistir con la apelación, tanto por la situación de Paredes como por las sanciones económicas que recibió a raíz de los cánticos discriminatorios.

Los castigos habían sido impuestos originalmente en agosto por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, después de los enfrentamientos entre jugadores de ambos seleccionados tras la consagración española. Además de Paredes y Molina, Thiago Almada recibió una fecha de suspensión y una multa de 30.000 dólares, mientras que Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, fue sancionado con tres partidos por un cruce con Dani Olmo. En ambos casos, ya quedaron cumplidos durante la anterior fecha FIFA de fines de septiembre y principios de octubre.

A pesar de no ser convocado, Leandro Paredes estuvo en el último partido de la selección argentina, que fue la despedida de Lionel Messi Aníbal Greco - LA NACION

De hecho, Paredes y Molina ya cumplieron tres partidos de suspensión, entre ellos el encuentro que sirvió como despedida de Lionel Messi ante el público argentino. Ambos quedaron fuera de la convocatoria para los dos compromisos de noviembre, frente a Uruguay y Costa Rica, por lo que podrán descontar otras dos fechas.

De esta manera, Molina ya habría cumplido la totalidad de su nueva sanción y quedaría habilitado para volver a la selección el año que viene, mientras que Paredes terminará 2026 con cinco de los diez partidos cumplidos, a la espera de una eventual reducción de su castigo por parte del TAS.