La Copa Argentina sumará a un nuevo club en el historial de campeones. Once equipos protagonizaron las finales previas y seis levantaron el trofeo. El estadio de Lanús recibirá, desde las 21.10, a dos debutantes en partidos definitorios: Estudiantes y Defensa y Justicia protagonizarán un juego con múltiples historias. Nombres con particulares recorridos distinguirán el encuentro que ofrecerá como recompensa una estrella en el escudo y la clasificación para la Copa Libertadores 2024. Un duelo que se dirimirá con penales si no se rompe la igualdad en el tiempo reglamentario. Para el Pincha, la oportunidad de festejar por primera vez en esta copa nacional; para el Halcón, el sueño de estrenarse como campeón argentino. La estirpe platense, con el sentido de pertenencia como bandera frente al modelo debatible, pero efectivo, que utilizan en Florencio Varela de reclutar piezas sueltas que se combinan para bañarse de gloria.

Los nombres escriben la historia y los dos planteles reflejan actores con relatos mínimos, pero que engrandecen las trayectorias. La despedida de Mariano Andújar y Mauro Boselli, dos íconos contemporáneos de Estudiantes, y las marcas que pueden imponer Enrique Bologna y Eduardo Domínguez en el torneo, son las particularidades que rodean a la final. El episodio final puede consagrar al artillero del recorrido: Boselli y el uruguayo Mauro Méndez, de Estudiantes, y Nicolás Uvita Fernández (Defensa y Justicia) con dos festejos, están a un gol de Miguel Merentiel (Boca), Gabriel Ávalos (Argentinos) y Enzo Fernández (Almagro), que lideran la tabla anual. La hoja de ruta señala que el Pincha sorteó en el camino a tres rivales de Primera –Independiente, Huracán y Boca-, mientras que el Halcón recién lo hizo con San Lorenzo en las semifinales. Los dos también tuvieron que recurrir a las definiciones por penales para alimentar el sueño: los platenses vencieron al Rojo; Estudiantes de Río Cuarto y Chaco For Ever cayeron frente a los de Florencio Varela.

Andújar y Boselli, última función

Campeones de la última Copa Libertadores que obtuvo Estudiantes, en 2009, la final de la Copa Argentina será la despedida del fútbol de Andújar y Boselli. Jugadores que marcaron época en la cancha, pero también fuera del campo de juego. Futbolistas comprometidos con el club, que se involucraron para terminar con un comportamiento insano que es costumbre en los clubes argentinos: los bautismos en las pretemporadas a los juveniles que son promovidos al plantel de primera. “El derecho de piso se paga de otra manera, no tomándole el pelo y haciéndolo pasar como un tonto. Cuando volví a Estudiantes, Mariano [Andújar] tenía esa idea y de mi parte sólo fue apoyarlo, porque me parece que no es lindo: en vez de hacer que te sueltes, te cohíbe y te hace pasar vergüenza. Es algo que para mí atrasa”, relató Boselli, de 38 años, a LA NACION.

El festejo de Mauro Boselli, el goleador que dejó un sello en Estudiantes JUAN MABROMATA - AFP

El reconocimiento de los hinchas será eterno y retirarse con una estrella resultaría el cierre perfecto para los dos referentes. El arquero se marchó en 2009 para regresar tres años después y convertirse en una bandera: “Viví cosas intensas y me adoptaron. Me gustó el lugar para vivir, me gustó el lugar para entrenar, me gustó el club y me quedé”, confesó Andújar, de 40 años y que arribó en 2006, con la mitad de la edad actual, desde Huracán; con 456 partidos es el tercer jugador con más partidos en el club. El goleador llegó desde Boca, en 2008, desechando una venta a Turquía: el grave estado de su padre era la razón para no marcharse al exterior.

“No es sólo es una forma de sentir el fútbol, sino de vivir la vida. Tenés que estar en este club y pasar mucho tiempo para entender cómo es. Yo puedo decir un montón de cosas y hablar del sentido de pertenencia, pero para saber en serio lo que es Estudiantes tenés que vivirlo. En este club encontré los mismos valores que me enseñaron en mi casa mis viejos”, apuntó Boselli, que jugará su partido 294 con el León y el año pasado fue el artillero de la Copa de la Liga.

Uvita Fernández y su lugar en el mundo

Familia futbolera y envuelta entre la risa y el drama, Nicolás Fernández descubre en Defensa y Justicia su lugar en el mundo. Estalló en el Halcón y después de un paso con más tropiezos que sonrisas por San Lorenzo retornó a Florencio Varela para recuperar el fuego sagrado. Se cayó y se levantó, como tantas veces en la vida, la que desde chico lo puso a prueba en Santa Fe.

“Siempre me acuerdo de la vida dura que pasé, del hambre. Soy un chico humilde, de familia humilde. Nos hicimos famosos por cómo jugábamos en el barrio y la gente nos paraba por la calle para felicitarnos. Cuando llegué a [Florencio] Varela también me hice una fama, pero no descarrilé: aprendí mucho de lo que les pasó a mis hermanos y me fueron quedando enseñanzas”, comentó tiempo atrás Uvita, que sufrió la tragedia de David –en 2012 murió por una herida de bala que le produjo su propio revolver, tras un accidente de moto- y padece el drama de Brian, que intenta recuperarse de las adicciones.

Nicolás Uvita Fernández, la llave del gol de Defensa y Justicia; el delantero brilla en Florencio Varela MARCOS PIN - AFP

Uno de los diez hermanos -cinco se desempeñaron en el fútbol profesional-, con sus goles en 2023 Fernández animó el protagonismo de Defensa y Justicia en la Liga Profesional –finalizó sexto- y en la Copa Sudamericana, donde cayó en las semifinales con el campeón Liga Deportiva de Quito: la estadística señala 12 tantos en el torneo doméstico y ocho en el certamen internacional. La Copa Argentina lo tiene también a Uvita entre los nombres con más festejos: la fórmula ofensiva con Gastón Togni diseñada por el DT Julio Vaccari es un argumento que ilusiona. Juntos se reparten estocadas y asistencias, y con ellos la esperanza de la primera estrella nacional crece en el club que desde 2014 es parte de la elite argentina y sumó dos títulos internacionales: la Copa Sudamericana 2020 y la Recopa Sudamericana 2021.

Las marcas de Domínguez y Bologna

El breve y conflictivo ciclo que condujo Abel Balbo promovió el desembarco de Eduardo Domínguez en la dirección técnica de Estudiantes. El último antecedente no era de brillo –Independiente-, pero lustró la chapa en La Plata. La eliminación de la Copa Sudamericana ante Corinthians, por penales, en un juego en el que la falta de puntería –cuatro remates devueltos por los postes- provocó un declive en la marcha, aunque la Copa Argentina se presenta como una meta para cerrar con una vuelta olímpica el año. El entrenador fue campeón del torneo, aunque como jugador: en 2014 se consagró con Huracán, ante Rosario Central. De festejar, se convertirá en el primero en obtener la corona en las dos funciones.

Eduardo Domínguez y la oportunidad de convertirse en el primer director técnico en consagrarse campeón de la Copa Argentina, después de conseguir el logro como futbolista Jorge Saenz - AP

Con 41 años, Enrique Bologna desea inscribirse por cuarta vez como campeón de la Copa Argentina. El arquero reemplazó a Ezequiel Unsain –atajó en el debut con Ituzaingo- en el arco de Defensa y Justicia y las definiciones por penales con Estudiantes de Río Cuarto y Chaco For Ever lo tuvieron como protagonista. En la semifinal, con San Lorenzo, se enfrentó con Augusto Batalla, el arquero que lo relegó al banco de suplentes en River, en la final de 2016. Aquel triunfo sobre Rosario Central significó la primera coronación. Al año siguiente, el DT Marcelo Gallardo lo respaldó como titular en el triunfo 2-1 sobre Atlético Tucumán y el tercer premio –en 2019, ante Central Córdoba, de Santiago del Estero- lo vio nuevamente apoyando desde el banco de los suplentes a su compañero Franco Armani. El récord está ahí, al alcance de la mano.

Enrique Bologna y la posibilidad de convertirse en un futbolista récord; de ser campeón, el arquero de Defensa y Justicia sumará su cuarta Copa Argentina Archivo / Defensa y Justicia