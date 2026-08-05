La final del torneo Clausura 2026 se disputará en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata

La final del actual torneo Clausura del fútbol argentino, que se disputará el sábado 12 de diciembre, ya tiene estadio designado. Será en La Plata, en el Estadio Único, ahora también llamado Diego Armando Maradona. Sólo resta la oficialización del horario.

Así se determinó tras la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional que se realizó en Ezeiza. El partido determinará al campeón del segundo torneo local del año, tras la coronación de Belgrano de Córdoba en el Apertura: superó a River por 3-2, en el estadio Mario Kempes, el 24 de mayo último, antes del Mundial.

El Estadio Único de La Plata será la sede de la final del torneo Clausura 2026 Ignacio Amiconi

Además, la Liga Profesional oficializó el calendario de la etapa decisiva del torneo Clausura. Ya se sabe que la fase de zonas se disputará entre el 26 de julio y el 8 de noviembre. Los octavos de final serán entre el 21 y el 22 de noviembre; los cuartos de final, el 28 o 29 de ese mes; las semifinales, el 5 o 6 de diciembre; y la final, como ya quedó designado, el 12 de diciembre, en La Plata.

Acuerdo entre Chiqui Tapia y Axel Kicillof

A fines de 2024, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, firmaron un acuerdo para la explotación del estadio Ciudad de La Plata, para que pase a convertirse en una especie de “casa del fútbol argentino”.

“Vinieron con el contrato ya escrito. Con todo resuelto. Y lo firmamos”, le contaron a LA NACION desde la AFA. La rúbrica del convenio puede considerarse como el primer acto administrativo de la nueva “AFA bonaerense”. Ocurre que desde la asamblea del 17 de octubre de 2024, la asociación mudó su razón social a la provincia de Buenos Aires. Y ya no está bajo la lupa de la Inspección General de Justicia (IGJ) -un órgano dentro del organigrama del Ministerio de Justicia, es decir, del Poder Ejecutivo- sino de la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense. Es decir, pasó del gobierno de Javier Milei a la administración Kicillof. O, dicho de otro modo, de La Libertad Avanza al peronismo.

El abrazo entre el gobernador bonaerense Axel Kiciloff y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, durante la presentación del "Masterplan" del estadio Único de La Plata AFA

“El Estadio Único tiene casi 40 mil ubicaciones. Si vos a eso le sacás el protocolo de FIFA, AFA, Conmebol o quien sea que organice se te achica casi a 30 mil o a veces menos. ¿Pensás que la AFA va a resignar casi 90 mil lugares en la cancha de River contra 30 mil en el Estadio Único? Esto va más por el lado político que por un negocio deportivo”, aportó, en su momento, una fuente que conoce los entresijos del estadio.

Desde el año pasado se empezó a trabajar en un plan de renovación con cuatro áreas principales: el campo de juego, la instalación de un techo nuevo, la actualización del sistema de iluminación y la mejora de la infraestructura interior y la conectividad del estadio.

Kiciloff, Alejandro Domínguez (presidente de Conmebol), Tapia y otros funcionarios, cuando lanzaron el convenio entre el gobierno bonaerense y la AFA @afa

Tapia dijo que el estadio platense tiene posibilidades de convertirse en una de las sedes del Mundial 2030. El titular de la AFA explicó que una de las intervenciones más importantes se realizó en el campo de juego. El estadio quedó cerrado para la disputa de partidos de fútbol en diciembre de 2024.