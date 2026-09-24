La formación de la selección argentina que probó Lionel Scaloni con el foco en el primero de los amistosos

La selección argentina empieza a transitar un nuevo camino sin Lionel Messi. Con la Copa América 2028 como primer objetivo grande y el Mundial 2030 en el horizonte, el recambio ya está en marcha. Mientras Lionel Scaloni sigue dando indicios de que seguirá dirigiendo al grupo (“Quiero estar acá (...) No hay novedades, me reuniré con el presidente”, dijo hoy), esta mañana ordenó una práctica de fútbol y alineó una formación con miras a los próximos amistosos.

Argentina jugará el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba; después, se mudará al estadio Monumental para ser anfitrión de Burkina Faso, el sábado 3 de octubre, y de Benín, el martes 6. Este último partido tendrá la participación de Leo Messi, que tendrá su gran despedida de la selección.

Valentín Barco en Ezeiza, durante un ensayo de la selección argentina x.com/Argentina

Por lo pronto, en esta jornada soleada, en el predio de Ezeiza, Scaloni paró a los siguientes once titulares: Emiliano Dibu Martínez (también entró Juan Musso); Agustín Giay (la gran novedad, por su titularidad), Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Franco Mastantuono, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Nico Paz; Lautaro Martínez y Julián Alvarez. Tuvo muchos minutos -y muy productivos- el delantero de Boca, Leonel Flores.

Scaloni dispuso un dibujo táctico de 4-4-2 durante una buena porción del ensayo y, en otro momento, cambió y se jugó con un 4-3-3, con Flores de extremo, más Julián y Lautaro rotando del medio hacia la derecha.

Imágenes del entrenamiento en Ezeiza

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⚽🔜 La Scaloneta lleva adelante una nueva práctica de cara a los tres amistosos que tendrá ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. pic.twitter.com/T6YCIyRCaQ — TyC Sports (@TyCSports) September 24, 2026

¿Cómo formaron los suplentes? Gerónimo Rulli (luego ingresó el guardavalla de River, Santiago Beltrán); Santiago Simón, Leonardo Balerdi, Tiago Palacios (luego, Valentín Gómez) y Román Vega; Valentín Barco, Enzo Fernández (luego pasó Palacios para los suplentes) y Nico González; Matías Soulé, Santiago Castro y Gianluca Prestianni. También entró Giuliano Simeone.

Cuando le tocó entrar, Beltrán le tapó un mano a mano a Lautaro (lo esperó y cuando el delantero de Inter lo quiso gambetear, el arquero millonario fue rápido abajo y se la sacó) y un bombazo desde afuera del área grande. Además, para los titulares anotó Julián Alvarez, tras una buena jugada de varios toques: encaró de izquierda hacia el centro y definió fuerte (en ese momento atajaba Rulli).

Lionel Scaloni, DT de la selección argentina: dio indicios de que continuará en el cargo Prensa AFA

“Es muy importante que los chicos nuevos puedan sumarse a nuestra idea de juego. Siempre lo hemos hecho, ahora seguramente se abra un paréntesis, lindo. Una época para poder confiar en estos jugadores que están llamando a la puerta. Siempre digo que la edad no es sinónimo de nada. Se quedarán o vendrán nuevos, siempre y cuando rindan en sus equipos. Nuestra intención es darle la oportunidad a todo el mundo para que pueda jugar con esta camiseta”, expresó Scaloni.