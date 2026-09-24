Marcelo Gallardo dirige solo una práctica y ya debuta con Ecuador ante Corea del Sur

A 209 días de haber dirigido su último partido en River, Marcelo Gallardo volverá este jueves a pararse en una zona técnica como entrenador de un equipo. En su primera experiencia al frente de una selección, debutará en Ecuador, que enfrentará a Corea del Sur en un amistoso que se disputará en Suwon, a las 8 de la Argentina.

Entre su despedida de River y este nuevo desafío, las apariciones públicas fueron como comentarista de ESPN en un tramo del Mundial y espectador de algunos partidos de su hijo Matías en Instituto. La presentación en el conjunto Tricolor será tras haber dirigido apenas una práctica de campo con el plantel. En los dos días anteriores hubo trabajos con sus asistentes, entre los que ya no está Matías Biscay, que de todos modos podría incorporarse más adelante.

William Pacho encabeza la fila en el entrenamiento de Ecuador en Corea del Sur Prensa Federación Ecuatoriana de Fútbol

“Recién ayer por la noche tuvimos a la totalidad de los convocados. Los jugadores tuvieron largos viajes, que imposibilitan llegar y entrenar por el cansancio. Además vienen de competir en sus clubes el fin de semana. No tuvimos la posibilidad de parar una formación. Nos vamos a ir conociendo de a poco. Les fuimos bajando algunas ideas de lo que intentaremos hacer. Este partido es demasiado pronto para volcar ideas. Después de este amistoso tenemos varios días para ir inculcando conceptos”, expresó Gallardo en la conferencia de prensa que compartió con Hernán Galíndez, que se mantendrá como arquero titular.

La convocatoria de Gallardo mantuvo la base que Sebastián Beccacece llevó al Mundial. Apunta a renovar y fortalecer la línea ofensiva, el principal déficit. Tras el retiro de Enner Valencia, las novedades de la nómina pasaron por el regreso del delantero Jeremy Sarmiento (Middlesbrough), descartado por Beccacece desde fines de 2024, y por la apuesta por el volante ofensivo Keny Arroyo (20 años, Cruzeiro), con solo dos encuentros con el equipo nacional.

🗣️ Marcelo Daniel Gallardo tiene claro el desafío: potenciar las características del futbolista ecuatoriano y construir una identidad que nos permita competir siendo protagonistas.#SelecciónMayor 🇪🇨 pic.twitter.com/FyPltKjjEU — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) September 23, 2026

La renovación que pondrá en marcha el Muñeco tiene el nombre propio de Juan Riquelme Angulo, delantero de 18 años, formado en la prolífica cantera de Independiente del Valle y recientemente incorporado al Sub 21 de Sunderland por 5,85 millones de euros. En el ataque también hay depositadas esperanzas en John Mercado (Sparta Praga), con antecedentes en las categorías juveniles de la selección; no pasó el último corte de la lista para el Mundial.

A falta de los ajustes que darán los entrenamientos y los partidos, Gallardo expuso el estilo de juego que pretende: “La idea madre va a ser el protagonismo a partir de las muy buenas características que tienen el futbolista ecuatoriano”.

A las bajas ya previstas de los lesionados Moisés Caicedo y Piero Hincapié, el fin de semana se sumaron Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez. El capitán será William Pacho, zaguero central de Paris Saint Germain. La posible formación ante Corea del Sur es con Galíndez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Pacho y Pervis Estupiñán; Jordy Alcivar, Alan Franco, Pedro Vite y Nilson Ángulo; Jhon Yeboah y Jordy Caicedo.

La gira de Ecuador por Oriente en Japón, con el cuadrangular por la Copa Kirin, en el que el 1° de octubre se medirá con la selección local y, de acuerdo con los resultados, luego se cruzará con Nueva Zelanda o Panamá.

Galíndez, de 39 años, explicó el proceso que vivió tras la eliminación ante México en los 16avos de final: “Cuando terminó el Mundial fue un momento de mucha tristeza y frustración. En caliente y estando muy enojado dije que creía que había sido mi último partido en la selección. Pasaron los días, me fui tranquilizando y tras hablar con mi esposa y mis hijos entendí el amor que siento por la selección y me volví a poner a disposición, si es que me seguían teniendo en cuenta. Le doy gracias a Marcelo, que me llamó para darme otra oportunidad. Siempre dije que la selección es lo más importante que me pasó en mi carrera”.

Corea del Sur, que no pasó la etapa de grupos en el Mundial, designó como entrenador interino al español Robert Moreno, elegido por delante de Gustavo Poyet, Domènec Torrent y Jesús Casas en la evaluación de proyectos y entrevistas individuales que llevó adelante el Comité Olímpico coreano.