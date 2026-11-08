La fórmula Julián-Giuliano con la que Atlético de Madrid le convirtió a Barcelona en el duelo de la Liga española

Atlético de Madrid y Barcelona cerraron la duodécima fecha de la Liga de España y fue triunfo 2 a 1 del equipo Blaugrana, que no detiene su marcha. En el partido que se disputó en el Metropolitano de Madrid, los colchoneros empezaron ganando gracias al tanto que tuvo asociación argentina: asistencia de Julián, gol de Giuliano. Sobre el cierre de la primera mitad lo igualó Fermín López y el mismo futbolista fue quien revirtió el resultado tras una gran asistencia de Lamine Yamal.

El Colchonero se puso al frente en uno de los duelos más apasionantes del campeonato español, en lo que será la última fecha antes del parate por la fecha FIFA. Se jugaban 10 minutos de la primera parte cuando el Atleti tuvo espacio para atacar.

Todo comenzó en el sector izquierdo, cuando Alex Baena metió un buen cambio de frente a la derecha para la escalada de Marcos Llorente. El lateral tocó para adelante hacia Kang-In Lee, y el coreano volvió a mandarla hacia la izquierda para la subida de Julián Álvarez. Con mucha inteligencia, el cordobés levantó la cabeza y se tomó su tiempo para jugar de zurda hacia el medio. Por ese sector entró solo Giuliano Simeone, que la empujó para poner el 1 a 0.

¡¡CONEXIÓN ARGENTINA EN EL EQUIPO DEL CHOLO!! Asistencia de Julián para que Giuliano Simeone defina y anote el 1-0 de Barcelona vs. Atlético de Madrid.



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Celebración contra el banderín del córner, acompañado de todos sus compañeros para el mediocampista que convirtió su cuarto gol en esta temporada y todos fueron por la liga española. Además, fue el tercer pase gol de Julián Álvarez desde el inicio de la 2026/2027, justo contra el equipo catalán.

De ese modo, el equipo dirigido por Diego Simeone estaba logrando un triunfo muy importante para las aspiraciones en cuanto al título de liga. Sumaba 31 unidades y quedaba como único líder. Además, lo estaba pasando a Barcelona, que con 30 quedaba como escolta.

Sin embargo, los catalanes lograron la igualdad. Luego de varios toques en sector ofensivo, Pedri tocó con Fermín y el mediocampista tuvo la fortuna que Marc Pubill no pudo rechazar y le dejó servida la pelota a Fermín, que definió bárbaro para igualar a los 45. De ese modo finalizó la primera parte y Barcelona, por ahora, continúa como líder.

¡¡PEGÓ EN EL MOMENTO JUSTO!! Fermín sacó un tremendo zurdazo imposible para Oblak y puso el 1-1 de Barcelona vs. Atlético de Madrid en el cierre del primer tiempo.



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En el primer tiempo, Julián Álvarez se mostró muy activo. En el minuto 29, Joan García le tapó un disparo que fue directo al arco. Vale recordar que el delantero argentino fue pretendido de manera muy intensa por Barcelona durante el último mercado de pases. De hecho, la operación se transformó en la gran novela del verano tras desatar un fuerte conflicto institucional entre ambos clubes.

Todo comenzó durante el Mundial de 2026, cuando la “Araña” manifestó públicamente su intención de ser transferido al equipo Blaugrana y declaró que sería un sueño jugar en el Culé. Incluso, se habla de que hubo una oferta de entre 100 y 130 millones de euros para quedarse con el delantero. Sin embargo, Atlético de Madrid se plantó con firmeza, rechazó negociar y decidió retenerlo, haciendo valer su contrato vigente hasta 2030.

En una segunda parte que mostraba paridad, Barcelona pudo dar vuelta el resultado. Lamine Yamal asistió de manera precisa a Fermín López, que de derecha cruzó su definición para poner el 2 a 1 a los 21 minutos y confirmar el liderazgo.

¡¡REMONTADA CULÉ!! Lamine Yamal le metió un pase fenomenal a Fermín López que le pegó de primera y anotó su doblete para el 2-1 de Barcelona vs. Atlético de Madrid.



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Finalmente, Barcelona se quedó con el partido como visitante y continúa como líder de la Liga de España antes del parate por la fecha FIFA. Los dirigidos por Hansi Flick suman 33 puntos, producto de 11 triunfos y una derrota en los 12 partidos.

Lo sigue de cerca Real Madrid, único escolta, que goleó a Valencia 3 a 0 este sábado y tiene 30 unidades. Por su parte, los de Simeone quedaron terceros, con 28.