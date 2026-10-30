LA Galaxy vs. Austin FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre LA Galaxy y Austin FC, correspondiente a la jornada 34 de la MLS 2026, se disputará este sábado 31 de octubre a las 18.00 h en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

El presente de ambos conjuntos

LA Galaxy llega a este compromiso tras igualar 2-2 frente a Los Angeles Football Club en su última presentación. Por su parte, Austin FC arriba al Dignity Health Sports Park con la necesidad de recuperarse tras la derrota sufrida por 2-1 ante Real Salt Lake en la fecha previa.

Estadísticas del cruce

El equipo local buscará aprovechar su localía en Carson para cerrar la temporada regular con una victoria. El visitante, tras el traspié ante Real Salt Lake, intentará ajustar su funcionamiento defensivo para sumar puntos en una plaza complicada contra un Galaxy que viene de mostrar efectividad ofensiva en el clásico angelino.

Lo que está en juego

Para LA Galaxy, el encuentro representa una oportunidad vital para consolidar su posición en la tabla antes de las etapas definitorias de la liga. Austin FC, por su parte, saldrá al campo con el objetivo de cortar su racha negativa y escalar posiciones en la clasificación general de la MLS.