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LA Galaxy vs. Colorado Rapids por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

LA Galaxy recibe a Colorado Rapids en la jornada 28 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido

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LA Galaxy vs. Colorado Rapids por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online
LA Galaxy vs. Colorado Rapids por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre LA Galaxy y Colorado Rapids correspondiente a la jornada 28 de la MLS se disputará este sábado 26 de septiembre a las 23.30 h en el estadio Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California.

El momento de los equipos

LA Galaxy llega al compromiso tras haber logrado una victoria por 3-2 ante Minnesota United FC en su última presentación. Por su parte, Colorado Rapids arriba al duelo en Carson luego de igualar 3-3 frente a Seattle Sounders FC en su compromiso anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscarán capitalizar su estado de forma tras sus respectivos resultados en la fecha pasada. Mientras que LA Galaxy llega con el envión anímico de una victoria ajustada, Colorado Rapids intentará ajustar sus piezas defensivas tras el empate con alta cuota de goles registrado ante Seattle.

Lo que está en juego

El resultado en el Dignity Health Sports Park será fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final de la temporada. LA Galaxy buscará consolidar su racha positiva, mientras que Colorado Rapids intentará sumar de a tres tras la igualdad en su último encuentro para escalar posiciones en la tabla.

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