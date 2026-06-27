La hora de los penales: cómo juegan la respiración, la intuición y… ¿el mejor se patea fuerte y al medio?

La frase “Todos somos Montiel” nació por un penal. Sí, el penal más importante de la historia del fútbol argentino. La selección terminó de cristalizar por la vía desde los doce pasos lo que había merecido en el tiempo regular y suplementario de la final ante Francia, pero el real festejo, la consagración en Qatar 2022, llegó por un penal. No se trata de bajarle el precio al logro. Todo lo contrario, así también se eliminó a Países Bajos (por más que desde el juego el equipo nacional había sido nuevamente muy superior). Pero ahora el tema vuelve a estar sobre la mesa: a partir de este domingo, con los comienzos de los 16avos de final, se tratará de una herramienta por la que podrán resolverse las llaves. Entonces, en un fútbol cada vez más profesionalizado y en donde se trata de no dejar detalles librados al azar, serán variables a tener en consideración.

Hay estudios, datos, progresiones, elecciones de los técnicos por las calidades técnicas de los futbolistas, por la personalidad para afrontar la responsabilidad. Pero también hay intuición. No importa si se dispone el ingreso del mejor ejecutor posible, quizás luego llegó un pensamiento diferente al banco de suplentes y hay que darle curso. Hay entrenadores a los que la intuición casi nunca les falla.

Exequiel Palacios, Lautaro Martínez, Dibu Martínez y Gonzalo Montiel en la antesala al partido con Austria, en Dallas CHARLOTTE WILSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“En medio de la final con Francia, se venían los penales. Yo no estaba tranquilo. Empezamos a contar los pateadores que teníamos en la cancha y Walter (Samuel) dice: ‘Hay que hacer entrar a Paulo (Dybala)’”, contó el DT de la selección en El Método Scaloni, realizado por Flow. Y entonces llamaron al delantero de la Roma y se produjo el siguiente diálogo.

-Entrás por Tagliafico (Scaloni)

-¿Y dónde juego? (Dybala)

-Ahí, en el medio (Scaloni)

-Bueno, perfecto (Dybala)

Una indicación banal, pero clarísima: “Yo sabía que entraba por los penales”, se sinceró Dybala. Y sabía además que, en el campo de juego, debía multiplicarse para no hacer macanas hasta que lleguen los penales. ¿Dónde estuvo la intuición del cuerpo técnico? En hacerlo ingresar, pero primero en ponerlo dentro de los 26. La mayoría sabía que corrían riesgos, que físicamente no estaba bien Dybala, pero hicieron la excepción porque sabían que un futbolista así podía ser necesario (y valioso) aunque sea para un par de episodios claves, como terminó sucediendo.

La definición vs. Francia en 2022

No sólo era meterlo en la cancha para patear: ahora Dybala debía convertir. Pero ahí fue clave Emiliano Martínez: “Tenía que tratar de tener la cabeza lo más fría posible. No es fácil porque obviamente no todos los días se juega una final del mundo. Cuando me tocó a mí caminar hasta donde estaba la pelota se hizo larguísimo, no llegaba más. Había hablado con el Dibu, me había aconsejado tirar al medio después de que ellos habían errado. Yo lo iba a cruzar, el arquero se tiró a ese palo, pero escuché lo que dijo mi compañero y fuerte al medio no falla”, reconoció el exInstituto en Córdoba, días después de la consagración. Tras atajarle el remate a Kingsley Coman, Dibu le dijo a Dybala que pateara fuerte al medio, ya que el arquero francés Hugo Lloris solía arrojarse hacia los costados.

Pero el héroe fue Montiel, ¿no?. “Una vez pateé un penal en la definición, en un torneo de verano para La Coruña. Pateé, pegó en el travesaño y entró, pero dije: ‘no pateo nunca más un penal’. Sé lo que es caminar esos 35, 40 metros. Montiel estaba llorando previo a las ejecuciones y estaba en la lista de pateadores. Se había quedado mal por la mano y el último penal de Mbappé. Yo me acerqué y le dije: ‘No pasa nada. Sos el mejor pateador de penales que tenemos’”, explicó el DT en El Método Scaloni.

Sandra Rossi, médica especialista en neurociencia aplicada al alto rendimiento, conoce a Gonzalo Montiel por haber trabajado con Marcelo Gallardo en River: “Desde los 16 años que Montiel hace respiración consciente. No va a hacer un gol de penal por eso, pero lo focaliza. No te saca el miedo, pero te enfoca. El alto rendimiento es incómodo por definición. Aquel que pueda controlar la ‘incomodidad’ probablemente llegue y aquel que no, quizás no. Ahora, si tenemos herramientas para usar en ese sentido, ¿cómo no usarlas? Y Montiel lo usó conscientemente. Si sabemos que tiene este efecto, cómo no lo voy a transformar en habilidad”, contó Rossi en un congreso organizado por la Conmebol en abril de 2026. Y agregó: “La atención es la capacidad de tomar posesión de la mente. La visión guía a la atención. Pero no toda información visual es relevante. Lo ‘elegido’ será lo que llegue a la memoria para ejecutar una acción, para tomar una decisión. Nuestra realidad será aquello a lo que prestemos atención. La atención es una lámpara que ilumina lo que nosotros queremos ver. Y eso se puede conseguir con una buena respiración, con un suspiro fisiológico (doble inspiración y una exhalación lenta)”.

Pero también están las estadísticas. Los estudios, la información que recopilan los cuerpos técnicos tanto para perfeccionar las posibilidades de los arqueros como de los ejecutores.

El penal errado por Messi vs. Austria

El penal que erró Messi ante Austria

¿Qué dicen los números en general? De acuerdo con un relevamiento desarrollado por Opta Stats Perform y publicado en el libro “Fútbol y matemática: los datos no se manchan”, tomando en cuenta los mundiales (desde 1966) y las Eurocopas (desde 1980), estos son los detalles de probabilidades para convertir:

84% al centro (107 convertidos y 21 errados)

78% a la izquierda del pateador (326 convertidos y 92 errados)

74% a la derecha del pateador (237 convertidos y 82 errados)

Lionel Messi, está claro, convirtió muchos penales en su carrera, y ejecutados de manera similar al último, pero ante Austria, en este Mundial, pateó hacia su derecha, la izquierda del arquero. En el muy recomendado libro escrito por Willy Durán y Waldemar Iglesias y publicado por editorial Eudeba analizan diferentes ejecuciones, desde “a lo Panenka”, picándola suavecito al medio –ejecución que luego popularizó Sebastián Washington Abreu- agregan: “Si entendemos que patear un penal a lo Panenka es patear al medio, se trata de un acierto. Pero echo de esa forma puede ofrecer cierta fragilidad en la potencia (NdeR: y pude dejar en ridículo al ejecutor con sus propios hinchas si el arquero le adivina la intención y se queda paradito en el medio). La verdad tribunera de “pegarle fuerte al medio, y listo” parece tener cierto amparo de la estadística, y además, en términos matemáticos, es una decisión que ‘domina’ al penal-Panenka”.

La ejecución a lo “Panenka” nació en la final de la Eurocopa 1976, en Belgrado. Tras el 2-2 contra Alemania Federal, Antonin Panenka estaba a un penal de la consagración para Checoslovaquia. Era el último de la serie. Panenka esperó, miró al arquero y la picó. El arquero Sepp Maier no adivinó la intención. Y fue título y gloria para Panenka. Así también fue la ejecución de Zinedine Zidane para Francia, en la final del Mundial 2006, ante Italia. Zizou sufrió más de la cuenta, luego de que el balón pegara en el travesaño e ingresara.

La descripción sigue de esta manera: “El porcentaje de conversión de un penal ronda el 76% (poco más o poco menos según la competición que se analice). De acuerdo con un informe privado publicado en medios diversos, realizado justo antes del Mundial 2022 entre futbolistas activos que habían pateado más de 25 penales en su carrera, sólo uno había convertido el 100%: el uruguayo Christian Stuani, con 35 de 35. El Top 5 lo completaban: el turco Cenk Tosun (29 de 30); el francés nacionalizado marfileño Sebastien Haller (26 de 27); el neerlandés Bas Dost (35 de 37) y el mexicano Raúl Jiménez (28 de 30). Sólo otros siete superaban el 90% de eficacia, entre ellos, dos argentinos: Diego Perotti (27 de 29) y Néstor Ortigoza (40 de 44, uno de ellos, el que los hinchas de San Lorenzo recordarán por siempre); y dos estrellas top: el portugués Bruno Fernandes (42 de 46) y el polaco Robert Lewandowski (66 de 73).

Otro sello futbolero reza: “Es conveniente arrancar pateando”. ¿Es cierto desde las estadísticas? “Sin dudas. Todos los estudios realizados en diferentes competiciones muestran que las victorias de quienes empiezan pateando están entre el 52% y el 60%, probablemente producto del factor psicológico positivo de “ir arriba” durante la definición. El caso de los mundiales aporta lo siguiente: en 19 de las 35 definiciones, el ganador fue quien inició pateando, un 54%. De ahí que quien gana el sorteo casi siempre elige comenzar, porque se conocen estos números”.

¿Hubo excepciones? Dos que fueron muy comentadas: “Messi eligiendo patear segundo en la final de la Copa América de 2015, donde Chile superó a la Argentina, y una definición entre River y Boca, en el contexto de la Copa Argentina 2021, donde Armani tomó también la decisión de patear segundo, y los xeneizes terminaron imponiéndose”.

Los penales de Argentina vs. Chile en la Copa América 2015

Otra variable (detalle) para el análisis de los directores técnicos está en los alargues: a partir de ahora, si los equipos llegan a los penales, es porque hubo alargues. Eso implica la posibilidad de un cambio más, más desgaste físico y emocional, y la “alerta” de que, en la planificación, si es posible que seis jugadores terminen ingresando, modificará a más de medio equipo. Si los mejores ejecutores de penales siempre arrancan o están entre los “titulares inamovibles” a la hora de jugar desde el arranque, puede representar un déficit a la hora final de armar la lista de los penales.

Muchos entrenadores deciden no practicar penales porque se apoyan en que es imposible, desde lo emocional, recrear la acción que se daría el domingo: una práctica sin público no es lo mismo que hacerlo bajo la tensión, por los puntos en serio, y con un estadio lleno. La técnica se ensaya, pero debería englobar en esos contextos que también influyen, claro. Pero la práctica es positiva, es el paso anterior a la visualización y ejecución en los momentos de la verdad. Y ahí se trata de optimizar todo dentro de la base de datos.

Lionel Scaloni habla con los jugadores antes de la tanda de penales del partido que disputan Argentina y Colombia por la Copa América 2021 Andressa Anholete - Getty Images South America

Quizás por eso, más allá de los números y los estudios en cuanto a las técnicas de los arqueros y los ejecutores, también saque la diferencia la “intuición”. La de un entrenador de modificar el orden de los pateadores sobre la marcha o, directamente, cambiar a un integrante de la lista inicial por otro. O que, como pasó con Dibu Martínez y Dybala, el pateador reciba una recomendación de un compañero segundos antes la solitaria caminata hasta el punto penal. Las emociones también juegan, eso está claro. Y sino pregúntenle a Montiel, que antes de la tanda de penales con Francia estaba llorando.