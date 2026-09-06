La impresionante lesión que sufrió un delantero marroquí durante un partido de fútbol de la liga de Grecia

El futbol griego vivió una situación nunca esperada en el fútbol. El delantero Ayoub El Kaabi sufrió la fractura de tibia y peroné de la pierna izquierda. La lesión se produjo en el duelo entre Olympiacos, equipo en el que juega el marroquí, ante Volos. El terrible episodio ocurrió unos minutos antes de que finalizara la primera etapa y que forzó la salida del atacante en una ambulancia.

Se disputaban los instantes finales de la primera etapa en el estadio Panthessaliko, de la ciudad de Volos. Tras un pelotazo largo, el delantero de 33 años, Ayoub El Kaabi, hizo un control largo para quedar mano a mano con el arquero Marios Siampanis. Sin embargo, en esa carrera, el delantero chocó con el guardameta rival y se llevó la peor parte.

Luego de la colisión con Siampanis, por la que el juez cobró penal, El Kaabi se tomó la pierna izquierda y comenzó a sacudir su brazo, con la intención de llamar a los médicos. Además, empezó gritar del dolor y de la impresión al ver cómo estaba su tibia y peroné. En las imágenes se observan a los jugadores rivales tomarse la cabeza luego de darse cuenta de la gravedad de la lesión.

La grave lesión que sufrió Ayoub El Kaabi en el fútbol de Grecia

Minutos después, fue retirado en una camilla, acompañado de algunos compañeros a los que se veía muy compungidos por lo que le tocó pasar al jugador marroquí. En ese momento, todo el estadio aplaudió al futbolista que se iba lesionado. La ambulancia lo trasladó desde el estadio hacia un centro médico, donde se realizaron los estudios posteriores al golpe. En su lugar ingresó David Carmo.

Finalmente, el partido por la fecha 3 de la Super Liga de Grecia finalizó 1 a 1. Lo empezó ganando el visitante, que convirtió el penal de la mano de Jota tras la infracción sobre El Kaabi, y lo empató el local gracias al gol del argentino Maximiliano Comba a los 31 de la segunda parte.

Ayoub El Kaabi junto a Evangelos Marinakis, uno de los dueños de Olympiacos de Grecia Olympiacos FC

Una ves que terminó el partido, Siampanis publicó un mensaje en sus redes sociales dirigido al delantero de Olympiacos. El arquero se refirió a la jugada y expresó su deseo de que el futbolista pueda recuperarse. “No tenía ninguna intención de hacerte daño, y fue muy doloroso verte sufrir de esta manera. Mis pensamientos están contigo. Te deseo fortaleza y una recuperación total”, escribió el guardameta en su cuenta de Instagram.

Los estudios posteriores a la lesión confirmaron que el futbolista sufrió una fractura completa de tibia y peroné. Según la información recogida por el portal Sport 24, el club comunicó que la operación se realizó con éxito este domingo en el Centro Médico de Atenas. “Ayoub, en este difícil momento, toda la familia del Olympiacos te apoya de todo corazón. Tu fuerza, pasión y espíritu de lucha nos han inspirado tantas veces. Ahora nos toca a nosotros devolverte toda esa fuerza. Mantente fuerte. Estaremos contigo en cada paso del camino, hasta que te veamos de vuelta donde perteneces. Te deseamos una pronta recuperación”, publicó el equipo griego en sus redes sociales.

Ayoub, in this difficult moment, the entire Olympiacos family stands by your side with all our hearts.



Your strength, passion and fighting spirit have inspired us so many times. Now it’s our turn to send all that strength back to you.



Stay strong, @AyoubElKaabi. We’ll be with… pic.twitter.com/y9z4O9ysoC — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 5, 2026

La intervención estuvo a cargo del jefe médico de Olympiacos, Christos Theos. El reporte indicó que el postoperatorio avanza de acuerdo con lo previsto y que el jugador comenzará de inmediato la primera etapa de rehabilitación. El tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la consolidación ósea y de la respuesta del jugador cuando pueda retomar las cargas físicas. La previsión inicial contempla una ausencia de alrededor de medio año, aunque el regreso definitivo a la competencia quedará sujeto a su progreso médico y deportivo.